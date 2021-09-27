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В Брюсселе противники талибов заняли посольство Афганистана
В Брюсселе противники талибов заняли посольство Афганистана - РИА Новости, 27.09.2021
В Брюсселе противники талибов заняли посольство Афганистана
Четверо афганцев - трое мужчин и женщина - на два часа заняли посольство Афганистана в Брюсселе, чтобы потребовать от властей Бельгии не признавать... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:55
2021-09-27T13:55
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БРЮССЕЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Четверо афганцев - трое мужчин и женщина - на два часа заняли посольство Афганистана в Брюсселе, чтобы потребовать от властей Бельгии не признавать правительство талибов (движения "Талибан"*), сообщает бельгийское издание LeSoir.Участники акции опубликовали видеообращение в Twitter, в котором пояснили, что акция носила мирный характер и была нацелена "на привлечение внимание к важности непризнания режима талибов в качестве легитимного представителя афганского народа". "Пока у нас нет легитимного правительства в Афганистане, мы не признаем переходное правительство талибов", - заявили участники акции.Афганцы прорвались на территорию посольства в 04:30 утра (05:30 мск), а уже к 06:30 (07:30 мск) были выведены оттуда полицией.Ранее в столице Бельгии прошли манифестации афганцев против движения "Талибан"*.В ходе недавней встречи глав МИД страны ЕС договорились не торопиться с признанием власти талибов, однако выразили готовность к ограниченному операционному сотрудничеству с ними.В свою очередь находящийся под санкциями ООН и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Мутаки заявил, что представители движения "Талибан"* призвали сотрудников министерства иностранных дел и посольств за рубежом продолжить работу.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://radiosputnik.ria.ru/20210926/afganistan-1751899875.html
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в мире, оон, талибан, бельгия, афганистан, россия
13:55 27.09.2021
 
В Брюсселе противники талибов заняли посольство Афганистана

В Брюсселе противники талибов на два часа заняли посольство Афганистана

© AP Photo / Francisco SecoБрюссель в Бельгии
Брюссель в Бельгии - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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БРЮССЕЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Четверо афганцев - трое мужчин и женщина - на два часа заняли посольство Афганистана в Брюсселе, чтобы потребовать от властей Бельгии не признавать правительство талибов (движения "Талибан"*), сообщает бельгийское издание LeSoir.
Участники акции опубликовали видеообращение в Twitter, в котором пояснили, что акция носила мирный характер и была нацелена "на привлечение внимание к важности непризнания режима талибов в качестве легитимного представителя афганского народа". "Пока у нас нет легитимного правительства в Афганистане, мы не признаем переходное правительство талибов", - заявили участники акции.
Афганцы прорвались на территорию посольства в 04:30 утра (05:30 мск), а уже к 06:30 (07:30 мск) были выведены оттуда полицией.
Ранее в столице Бельгии прошли манифестации афганцев против движения "Талибан"*.
В ходе недавней встречи глав МИД страны ЕС договорились не торопиться с признанием власти талибов, однако выразили готовность к ограниченному операционному сотрудничеству с ними.
В свою очередь находящийся под санкциями ООН и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Мутаки заявил, что представители движения "Талибан"* призвали сотрудников министерства иностранных дел и посольств за рубежом продолжить работу.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
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Twitter лишил значка верификации аккаунты министерств Афганистана
 
В миреООНТалибанБельгияАфганистанРоссия
 
 
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