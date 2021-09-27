Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210927/brak-1752021224.html
В Швейцарии официально разрешили однополые браки
В Швейцарии официально разрешили однополые браки - РИА Новости, 27.09.2021
В Швейцарии официально разрешили однополые браки
Швейцария стала 29-й страной, которая разрешила однополым парам официально вступать в брак. Итоги референдума, который состоялся накануне, подтвердили ожидаемое РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T15:30
2021-09-27T15:30
в мире
оон
швейцария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055159_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_01a2b0e1b756a8723627cfdff83ebeb4.jpg
ЖЕНЕВА, 27 сен – РИА Новости. Швейцария стала 29-й страной, которая разрешила однополым парам официально вступать в брак. Итоги референдума, который состоялся накануне, подтвердили ожидаемое всеми решение, однако противники нетрадиционных семей намерены продолжать свою борьбу.Семьи всех видовВ воскресенье на референдуме в Швейцарии свыше 64% населения высказалось в пользу того, чтобы однополые пары получили возможность официально вступать в брак. Проведенные накануне опросы и традиции "Парадов гордости" не оставили сомнения, что данная инициатива будет принята в ходе голосования.В местных СМИ уже сообщили, что страна "совершила исторический шаг" в сторону равноправия, что крайне важно для государства, которое одним из последних в мире признало избирательные права женщин и разрешило им голосовать только в 1971 году.Приветствовало итоги референдума и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. В своем сообщении в Twitter УВКПЧ ООН подчеркнуло, что "существуют семьи всех видов и размеров, и все они имеют равные права на признание и защиту".Плюсы и минусыПринятый в воскресенье пакет поправок о "браке для всех" к Гражданскому кодексу предусматривает возможность для однополых пар вступать в официальный брак. Если один из партнеров иностранец, такой брак ускорит процедуру натурализации и получения швейцарского паспорта, как и в традиционных браках. Женские супружеские пары при этом получат доступ к донорству спермы, ребенок по достижению 18 лет сможет узнать, кто был его биологический отец. Если пара выберет швейцарский банк спермы, то оба партнера будут записаны родителями ребенка. Если же банк спермы находится за пределами Швейцарии, то родителем будет записана только биологическая мать.У мужских однополых пар окажется чуть меньше привилегий, так как донорство яйцеклеток и услуги суррогатных матерей в Швейцарии запрещены. Однако усыновлять детей такие пары смогут, как и женские семьи.Однополые пары при заключении брака также начнут иначе облагаться налогами. Как и для гетеросексуальных браков, выплаты в казну будут рассчитываться из общего дохода семьи, а не для каждого партнера по отдельности. Многие традиционные пары именно из-за этих мер отказываются вступать в официальный брак и живут гражданским браком. Вполне возможно, что принятие в воскресенье поправок "брака для всех" приведет также к пересмотру властями подобной схемы налогообложения.Сторонники принятой инициативы празднуют победу и планируют развивать идею равноправия дальше, разрабатывая новую правовую основу для однополых пар, которые не хотят вступать в брак, по примеру французского Pact Civile. Хотя существующий в Швейцарии социальный контракт зарегистрированного партнерства уже предоставлял возможность однополым парам и без брака выбрать себе общую фамилию, усыновлять детей партнера, защищал их взаимные интересы при получении доли в наследстве или пенсионных накоплений умершего партнера.Противники "брака для всех" отмечают, что продолжат борьбу, так как для благополучия ребенка у него должна быть полноценная семья, которая состоит из отца и матери.
https://ria.ru/20210808/deti-1744936113.html
https://ria.ru/20210721/brak-1742184526.html
https://ria.ru/20210716/brak-1741524553.html
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055159_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_b4bad1a489b97bcf3b839bc4c1910bf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, оон, швейцария
15:30 27.09.2021
 
В Швейцарии официально разрешили однополые браки

Швейцария стала 29-й страной, официально разрешившей однополые браки

© AP Photo / Markus SchreiberШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 27 сен – РИА Новости. Швейцария стала 29-й страной, которая разрешила однополым парам официально вступать в брак. Итоги референдума, который состоялся накануне, подтвердили ожидаемое всеми решение, однако противники нетрадиционных семей намерены продолжать свою борьбу.

Семьи всех видов

В воскресенье на референдуме в Швейцарии свыше 64% населения высказалось в пользу того, чтобы однополые пары получили возможность официально вступать в брак. Проведенные накануне опросы и традиции "Парадов гордости" не оставили сомнения, что данная инициатива будет принята в ходе голосования.
В местных СМИ уже сообщили, что страна "совершила исторический шаг" в сторону равноправия, что крайне важно для государства, которое одним из последних в мире признало избирательные права женщин и разрешило им голосовать только в 1971 году.
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 15:41
ООН осудила детские браки в Зимбабве после смерти девочки
Приветствовало итоги референдума и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. В своем сообщении в Twitter УВКПЧ ООН подчеркнуло, что "существуют семьи всех видов и размеров, и все они имеют равные права на признание и защиту".

Плюсы и минусы

Принятый в воскресенье пакет поправок о "браке для всех" к Гражданскому кодексу предусматривает возможность для однополых пар вступать в официальный брак. Если один из партнеров иностранец, такой брак ускорит процедуру натурализации и получения швейцарского паспорта, как и в традиционных браках. Женские супружеские пары при этом получат доступ к донорству спермы, ребенок по достижению 18 лет сможет узнать, кто был его биологический отец. Если пара выберет швейцарский банк спермы, то оба партнера будут записаны родителями ребенка. Если же банк спермы находится за пределами Швейцарии, то родителем будет записана только биологическая мать.
У мужских однополых пар окажется чуть меньше привилегий, так как донорство яйцеклеток и услуги суррогатных матерей в Швейцарии запрещены. Однако усыновлять детей такие пары смогут, как и женские семьи.
Вид на здание дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 12:27
В конституции Белоруссии предложили закрепить традиционный брак
Однополые пары при заключении брака также начнут иначе облагаться налогами. Как и для гетеросексуальных браков, выплаты в казну будут рассчитываться из общего дохода семьи, а не для каждого партнера по отдельности. Многие традиционные пары именно из-за этих мер отказываются вступать в официальный брак и живут гражданским браком. Вполне возможно, что принятие в воскресенье поправок "брака для всех" приведет также к пересмотру властями подобной схемы налогообложения.
Сторонники принятой инициативы празднуют победу и планируют развивать идею равноправия дальше, разрабатывая новую правовую основу для однополых пар, которые не хотят вступать в брак, по примеру французского Pact Civile. Хотя существующий в Швейцарии социальный контракт зарегистрированного партнерства уже предоставлял возможность однополым парам и без брака выбрать себе общую фамилию, усыновлять детей партнера, защищал их взаимные интересы при получении доли в наследстве или пенсионных накоплений умершего партнера.
Противники "брака для всех" отмечают, что продолжат борьбу, так как для благополучия ребенка у него должна быть полноценная семья, которая состоит из отца и матери.
Церемония регистрации брака в ЗАГС - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 13:12
В ГД приняли заявление о противоречии Конституции требований ЕСПЧ о браке
 
В миреООНШвейцария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:00Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться
04:48WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии
04:29В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ
04:23Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"
04:16Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни
04:11Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет
04:09Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
04:04Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта
03:51Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3"
03:45Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам
03:39Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых
03:35Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите
03:35Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай
03:22В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"
03:18Эксперт назвал новые риски при покупке недвижимости
03:15Инфекционист рассказал, сколько еще продлится пандемия
03:10Главы 100 государств выступили на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
02:59Лимаренко заявил, что Сахалин привлечет инвестиции в нефтяную отрасль
02:48Постпред КНДР при ООН заявил, что США должны перестать угрожать Пхеньяну
02:42Британские власти мобилизовали военных на фоне топливного кризиса
Лента новостейМолния