https://ria.ru/20210927/brak-1752021224.html

В Швейцарии официально разрешили однополые браки

В Швейцарии официально разрешили однополые браки - РИА Новости, 27.09.2021

В Швейцарии официально разрешили однополые браки

Швейцария стала 29-й страной, которая разрешила однополым парам официально вступать в брак. Итоги референдума, который состоялся накануне, подтвердили ожидаемое РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T15:30

2021-09-27T15:30

2021-09-27T15:30

в мире

оон

швейцария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055159_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_01a2b0e1b756a8723627cfdff83ebeb4.jpg

ЖЕНЕВА, 27 сен – РИА Новости. Швейцария стала 29-й страной, которая разрешила однополым парам официально вступать в брак. Итоги референдума, который состоялся накануне, подтвердили ожидаемое всеми решение, однако противники нетрадиционных семей намерены продолжать свою борьбу.Семьи всех видовВ воскресенье на референдуме в Швейцарии свыше 64% населения высказалось в пользу того, чтобы однополые пары получили возможность официально вступать в брак. Проведенные накануне опросы и традиции "Парадов гордости" не оставили сомнения, что данная инициатива будет принята в ходе голосования.В местных СМИ уже сообщили, что страна "совершила исторический шаг" в сторону равноправия, что крайне важно для государства, которое одним из последних в мире признало избирательные права женщин и разрешило им голосовать только в 1971 году.Приветствовало итоги референдума и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. В своем сообщении в Twitter УВКПЧ ООН подчеркнуло, что "существуют семьи всех видов и размеров, и все они имеют равные права на признание и защиту".Плюсы и минусыПринятый в воскресенье пакет поправок о "браке для всех" к Гражданскому кодексу предусматривает возможность для однополых пар вступать в официальный брак. Если один из партнеров иностранец, такой брак ускорит процедуру натурализации и получения швейцарского паспорта, как и в традиционных браках. Женские супружеские пары при этом получат доступ к донорству спермы, ребенок по достижению 18 лет сможет узнать, кто был его биологический отец. Если пара выберет швейцарский банк спермы, то оба партнера будут записаны родителями ребенка. Если же банк спермы находится за пределами Швейцарии, то родителем будет записана только биологическая мать.У мужских однополых пар окажется чуть меньше привилегий, так как донорство яйцеклеток и услуги суррогатных матерей в Швейцарии запрещены. Однако усыновлять детей такие пары смогут, как и женские семьи.Однополые пары при заключении брака также начнут иначе облагаться налогами. Как и для гетеросексуальных браков, выплаты в казну будут рассчитываться из общего дохода семьи, а не для каждого партнера по отдельности. Многие традиционные пары именно из-за этих мер отказываются вступать в официальный брак и живут гражданским браком. Вполне возможно, что принятие в воскресенье поправок "брака для всех" приведет также к пересмотру властями подобной схемы налогообложения.Сторонники принятой инициативы празднуют победу и планируют развивать идею равноправия дальше, разрабатывая новую правовую основу для однополых пар, которые не хотят вступать в брак, по примеру французского Pact Civile. Хотя существующий в Швейцарии социальный контракт зарегистрированного партнерства уже предоставлял возможность однополым парам и без брака выбрать себе общую фамилию, усыновлять детей партнера, защищал их взаимные интересы при получении доли в наследстве или пенсионных накоплений умершего партнера.Противники "брака для всех" отмечают, что продолжат борьбу, так как для благополучия ребенка у него должна быть полноценная семья, которая состоит из отца и матери.

https://ria.ru/20210808/deti-1744936113.html

https://ria.ru/20210721/brak-1742184526.html

https://ria.ru/20210716/brak-1741524553.html

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, швейцария