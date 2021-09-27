Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210927/borba-1751981222.html
На Украине пообещали борьбу с Россией за газ "в стиле боксера Усика"
На Украине пообещали борьбу с Россией за газ "в стиле боксера Усика" - РИА Новости, 27.09.2021
На Украине пообещали борьбу с Россией за газ "в стиле боксера Усика"
Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сравнил борьбу Киева с РФ по проекту "Северный поток 2" с боем в стиле украинского боксёра Александра Усика,... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T12:51
2021-09-27T12:52
экономика
украина
газпром
нафтогаз украины
юрий витренко
северный поток — 2
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595175294_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_939d8ad26fc8026adfde27c7b9566568.jpg
КИЕВ, 27 сен – РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сравнил борьбу Киева с РФ по проекту "Северный поток 2" с боем в стиле украинского боксёра Александра Усика, победившего в поединке британца Энтони Джошуа.По словам Витренко, украинская стратегия заключается не в том, чтобы просить какие-то гарантии у Запада после запуска "Северного потока 2" и потом на них полагаться, Украина в противостоянии возможным нарушениям России будет полагаться на силу права."Наша сила в правовой обоснованности нашей позиции. У нас есть успешный опыт, когда мы побеждали Россию при помощи силы права (Стокгольмский арбитраж - ред.). Например, вчера был бой, где наш украинец (Александр Усик - ред.) победил за счет боксерской техники, мастерства, а не за счет физической силы. Джошуа был намного больше, длиннее руки, все говорили, что нет у Усика шансов, но за счет техники и боксерской подготовки он победил. Так же мы побеждали раньше "Газпром", будучи "андердогами", никто не верил, что можем победить… Как раз за счет этой силы права мы победили и сейчас хотим сделать то же самое", – сказал Витренко в эфире телеканала "Украина", говоря о плане Украины в борьбе с РФ."Газпром" в сентябре объявил об окончании строительства "Северного потока 2". Теперь компания работает над пусконаладкой газопровода и сертификацией его оператора для начала поставок газа.В июле Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорилось о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода, в июне обратился в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию как независимого оператора. Это сделано для того, чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге - разделении компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа по трубопроводу. Польская нефтегазовая PGNiG заявила в сентябре, что будет участвовать в процедуре сертификации и доказывать, что Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит.
https://ria.ru/20210926/potok-1751870805.html
https://ria.ru/20210924/gaz-1751688904.html
https://ria.ru/20210922/potok-1751230510.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595175294_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3b839ec9f807481ffaea9d8fc1e1adc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, украина, газпром, нафтогаз украины, юрий витренко, северный поток — 2, россия
12:51 27.09.2021 (обновлено: 12:52 27.09.2021)
 
На Украине пообещали борьбу с Россией за газ "в стиле боксера Усика"

Глава "Нафтогаза" Витренко сравнил борьбу из-за "Северного потока — 2" с боксом Усика

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИсполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 27 сен – РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сравнил борьбу Киева с РФ по проекту "Северный поток 2" с боем в стиле украинского боксёра Александра Усика, победившего в поединке британца Энтони Джошуа.
По словам Витренко, украинская стратегия заключается не в том, чтобы просить какие-то гарантии у Запада после запуска "Северного потока 2" и потом на них полагаться, Украина в противостоянии возможным нарушениям России будет полагаться на силу права.
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
Вчера, 13:24
На Украине заявили о долге Запада из-за "Северного потока — 2"
"Наша сила в правовой обоснованности нашей позиции. У нас есть успешный опыт, когда мы побеждали Россию при помощи силы права (Стокгольмский арбитраж - ред.). Например, вчера был бой, где наш украинец (Александр Усик - ред.) победил за счет боксерской техники, мастерства, а не за счет физической силы. Джошуа был намного больше, длиннее руки, все говорили, что нет у Усика шансов, но за счет техники и боксерской подготовки он победил. Так же мы побеждали раньше "Газпром", будучи "андердогами", никто не верил, что можем победить… Как раз за счет этой силы права мы победили и сейчас хотим сделать то же самое", – сказал Витренко в эфире телеканала "Украина", говоря о плане Украины в борьбе с РФ.
"Газпром" в сентябре объявил об окончании строительства "Северного потока 2". Теперь компания работает над пусконаладкой газопровода и сертификацией его оператора для начала поставок газа.
В июле Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорилось о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 18:20
Кандидат в канцлеры ФРГ пообещала помешать работе "Северного потока — 2"
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода, в июне обратился в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию как независимого оператора. Это сделано для того, чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге - разделении компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа по трубопроводу. Польская нефтегазовая PGNiG заявила в сентябре, что будет участвовать в процедуре сертификации и доказывать, что Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 06:20
Украина приготовилась к консультациям по "Северному потоку — 2"
 
ЭкономикаУкраинаГазпромНафтогаз УкраиныЮрий ВитренкоСеверный поток — 2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:23Владимир Лукин заявил об уходе из Совфеда
13:19Немцы хотят, чтобы ХДС/ХСС ушли в оппозицию, заявил Шольц
13:18Алиев положительно оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе
13:18Официальный курс евро на вторник снизился на 65 копеек
13:17Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем
13:14Ученые заявили о сильном снижении продолжительности жизни из-за COVID-19
13:14Полпред президента в УрФО отказался от мандата депутата Госдумы
13:12В Мордовии задержали мужчину, стрелявшего во дворе по кошкам 0:13
13:11"Проигрыш неслучаен": Пушков рассказал о "финальном аккорде" Меркель
13:11У Шольца больше шансов стать канцлером Германии, заявили эксперты
13:11Глава Кабардино-Балкарии отказался от мандата депутата Госдумы
13:10Шольц назвал первую задачу для политики Германии
13:09Шольц высказался о партнерстве Германии с США
13:08В Кремле ответили на вопрос о концепции развития городов в Сибири
13:06В Кремле ведут подготовку к визиту Эрдогана
13:06В Кремле прокомментировали итоги выборов в бундестаг
13:05Москва и Берлин понимают необходимость диалога, заявил Песков
13:04В Кремле прокомментировали законопроект о губернаторских сроках
13:04Россия заинтересована в развитии отношений с Германией, заявил Песков
13:03Шольц призвал взять гарантии по запуску "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния