12:51 27.09.2021 (обновлено: 12:52 27.09.2021)
На Украине пообещали борьбу с Россией за газ "в стиле боксера Усика"
Глава "Нафтогаза" Витренко сравнил борьбу из-за "Северного потока — 2" с боксом Усика
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИсполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
КИЕВ, 27 сен – РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сравнил борьбу Киева с РФ по проекту "Северный поток 2" с боем в стиле украинского боксёра Александра Усика, победившего в поединке британца Энтони Джошуа.
"Наша сила в правовой обоснованности нашей позиции. У нас есть успешный опыт, когда мы побеждали Россию при помощи силы права (Стокгольмский арбитраж - ред.). Например, вчера был бой, где наш украинец (Александр Усик - ред.) победил за счет боксерской техники, мастерства, а не за счет физической силы. Джошуа был намного больше, длиннее руки, все говорили, что нет у Усика шансов, но за счет техники и боксерской подготовки он победил. Так же мы побеждали раньше "Газпром", будучи "андердогами", никто не верил, что можем победить… Как раз за счет этой силы права мы победили и сейчас хотим сделать то же самое", – сказал Витренко в эфире телеканала "Украина", говоря о плане Украины в борьбе с РФ.
"Газпром" в сентябре объявил об окончании строительства "Северного потока 2". Теперь компания работает над пусконаладкой газопровода и сертификацией его оператора для начала поставок газа.
В июле Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорилось о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.
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В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода, в июне обратился в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию как независимого оператора. Это сделано для того, чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге - разделении компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа по трубопроводу. Польская нефтегазовая PGNiG заявила в сентябре, что будет участвовать в процедуре сертификации и доказывать, что Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит.
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