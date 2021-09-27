https://ria.ru/20210927/borba-1751981222.html

На Украине пообещали борьбу с Россией за газ "в стиле боксера Усика"

На Украине пообещали борьбу с Россией за газ "в стиле боксера Усика" - РИА Новости, 27.09.2021

На Украине пообещали борьбу с Россией за газ "в стиле боксера Усика"

Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сравнил борьбу Киева с РФ по проекту "Северный поток 2" с боем в стиле украинского боксёра Александра Усика,... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T12:51

2021-09-27T12:51

2021-09-27T12:52

экономика

украина

газпром

нафтогаз украины

юрий витренко

северный поток — 2

россия

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КИЕВ, 27 сен – РИА Новости. Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сравнил борьбу Киева с РФ по проекту "Северный поток 2" с боем в стиле украинского боксёра Александра Усика, победившего в поединке британца Энтони Джошуа.По словам Витренко, украинская стратегия заключается не в том, чтобы просить какие-то гарантии у Запада после запуска "Северного потока 2" и потом на них полагаться, Украина в противостоянии возможным нарушениям России будет полагаться на силу права."Наша сила в правовой обоснованности нашей позиции. У нас есть успешный опыт, когда мы побеждали Россию при помощи силы права (Стокгольмский арбитраж - ред.). Например, вчера был бой, где наш украинец (Александр Усик - ред.) победил за счет боксерской техники, мастерства, а не за счет физической силы. Джошуа был намного больше, длиннее руки, все говорили, что нет у Усика шансов, но за счет техники и боксерской подготовки он победил. Так же мы побеждали раньше "Газпром", будучи "андердогами", никто не верил, что можем победить… Как раз за счет этой силы права мы победили и сейчас хотим сделать то же самое", – сказал Витренко в эфире телеканала "Украина", говоря о плане Украины в борьбе с РФ."Газпром" в сентябре объявил об окончании строительства "Северного потока 2". Теперь компания работает над пусконаладкой газопровода и сертификацией его оператора для начала поставок газа.В июле Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорилось о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода, в июне обратился в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию как независимого оператора. Это сделано для того, чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге - разделении компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа по трубопроводу. Польская нефтегазовая PGNiG заявила в сентябре, что будет участвовать в процедуре сертификации и доказывать, что Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит.

https://ria.ru/20210926/potok-1751870805.html

https://ria.ru/20210924/gaz-1751688904.html

https://ria.ru/20210922/potok-1751230510.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, украина, газпром, нафтогаз украины, юрий витренко, северный поток — 2, россия