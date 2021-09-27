19:58 27.09.2021 (обновлено: 20:57 27.09.2021)
В США объяснили уничтожение украинских Ту-160
The Military Watch: уничтожение украинских Ту-160 предотвратило передачу технологий Пекину
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Утилизация большей части доставшихся Украине после распада СССР стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 не позволила Китаю получить важнейшие технологии, пишет американский журнал Military Watch.
После распада СССР Украина получила 19 бомбардировщиков Ту-160, превосходивших по характеристикам прямого конкурента — американский B1-B Lancer. Однако существовал риск передачи советских самолетов Китаю. Так, Киев передал Пекину прототип палубного истребителя Су-33 и недостроенный крейсер "Варяг", что пригодилось китайскому ВПК.
"Соединенные Штаты и их европейские союзники предприняли шаги, чтобы не допустить подписание сделки Украиной, предоставив ограниченным в финансах киевским властям средства на утилизацию парка бомбардировщиков, а не на продажу их Китаю", — говорится в статье.
В результате на Украине уничтожили часть Ту-160, еще восемь передали России в обмен на газ. В публикации отмечается, что это позволило сорвать усиление китайской авиации и отбросило ее развитие "на десятилетия".
Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработанный в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО — Blackjack.
В январе 2018 года Минобороны России и компания "Туполев" подписали контракт на поставку первой партии Ту-160М, предусматривающий создание десяти самолетов стоимостью 15 миллиардов рублей каждый. В Минобороны также заявляли о планах заказать 50 таких машин.