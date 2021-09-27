https://ria.ru/20210927/bombardirovschik-1752073792.html

В США объяснили уничтожение украинских Ту-160

В США объяснили уничтожение украинских бомбардировщиков

В США объяснили уничтожение украинских Ту-160

Утилизация большей части доставшихся Украине после распада СССР стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 не позволила Китаю получить важнейшие... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T19:58

2021-09-27T19:58

2021-09-27T20:57

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кб туполев

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Утилизация большей части доставшихся Украине после распада СССР стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 не позволила Китаю получить важнейшие технологии, пишет американский журнал Military Watch.После распада СССР Украина получила 19 бомбардировщиков Ту-160, превосходивших по характеристикам прямого конкурента — американский B1-B Lancer. Однако существовал риск передачи советских самолетов Китаю. Так, Киев передал Пекину прототип палубного истребителя Су-33 и недостроенный крейсер "Варяг", что пригодилось китайскому ВПК."Соединенные Штаты и их европейские союзники предприняли шаги, чтобы не допустить подписание сделки Украиной, предоставив ограниченным в финансах киевским властям средства на утилизацию парка бомбардировщиков, а не на продажу их Китаю", — говорится в статье.В результате на Украине уничтожили часть Ту-160, еще восемь передали России в обмен на газ. В публикации отмечается, что это позволило сорвать усиление китайской авиации и отбросило ее развитие "на десятилетия".Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработанный в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО — Blackjack.В январе 2018 года Минобороны России и компания "Туполев" подписали контракт на поставку первой партии Ту-160М, предусматривающий создание десяти самолетов стоимостью 15 миллиардов рублей каждый. В Минобороны также заявляли о планах заказать 50 таких машин.

https://ria.ru/20210402/samolety-1603782456.html

https://ria.ru/20210405/aviatsiya-1603976108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сша, ссср, китай, нато, ту-160, кб туполев, россия