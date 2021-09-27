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Наука
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В России создают быстрый метод диагностики болезней сосудов
В России создают быстрый метод диагностики болезней сосудов - РИА Новости, 27.09.2021
В России создают быстрый метод диагностики болезней сосудов
Новый быстрый метод диагностики сердечно-сосудистых заболеваний по анализу крови разрабатывают ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T09:00
2021-09-27T09:05
наука
медицина
калининград
балтийский федеральный университет
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Новый быстрый метод диагностики сердечно-сосудистых заболеваний по анализу крови разрабатывают ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ). По словам авторов, он основан на возможности переноса энергии между наночастицами платины и мембранами тромбоцитов. Исследование данного эффекта опубликовано в журнале PLOS One.Cердечно-сосудистые заболевания – главная причина смерти во всем мире. По данным Всемирной организации здоровья, каждый год от них умирают около 17,9 миллионов человек. По словам ученых БФУ, к развитию острых патологий кровеносной системы приводят, как правило, нарушения в активности тромбоцитов – особых клеток крови, отвечающих за ее свертываемость.Мониторинг функции тромбоцитов, по словам ученых, можно проводить путем спектрального анализа, изучая различия в спектрах гигантского комбинационного рассеяния и свечения в этих клетках под действием лазера. Изменения в их структуре могут выступать показателями эффективности антитромбоцитарной терапии, а также биофизическими признаками таких осложнений, как инфаркт миокарда или ишемический инсульт, рассказали ученые.Описанный эффект, по словам авторов работы, позволяет проводить спектральный анализ с повышенной точностью, так как перенос энергии между клетками и платиной помогает четче выявить затухания или усиления света на мембранах тромбоцитов. В перспективе это поможет обнаруживать изменения в структуре клеток, не регистрируемые другими методами. Также преимуществом нового подхода, как отметили ученые, будет заметно меньшее время, требуемое для анализа.Использованные наночастицы состоят из ионов платины и имеют размер около 40 нанометров, что примерно в тысячу раз меньше тонкого человеческого волоса. Как объяснили ученые, их производят путем "выбивания" из платиновой пластины с помощью мощного лазера.В дальнейшем научный коллектив продолжит разработку новых подходов к диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Работа ведется под руководством доктора медицинских наук, профессора В.В. Рафальского в рамках проекта РНФ № 19-15-00132.
https://ria.ru/20210513/tpu-1730620883.html
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медицина, калининград, балтийский федеральный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия
09:00 27.09.2021 (обновлено: 09:05 27.09.2021)
 

В России создают быстрый метод диагностики болезней сосудов

© Фото : пресс-служба БФУСотрудники НОЦ "Фундаментальная и прикладная фотоника" БФУ проводят спектральные измерения тромбоцитов с наночастицами платины
Сотрудники НОЦ Фундаментальная и прикладная фотоника БФУ проводят спектральные измерения тромбоцитов с наночастицами платины - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : пресс-служба БФУ
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МОСКВА, 27 сен РИА Новости. Новый быстрый метод диагностики сердечно-сосудистых заболеваний по анализу крови разрабатывают ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ). По словам авторов, он основан на возможности переноса энергии между наночастицами платины и мембранами тромбоцитов. Исследование данного эффекта опубликовано в журнале PLOS One.
Cердечно-сосудистые заболевания – главная причина смерти во всем мире. По данным Всемирной организации здоровья, каждый год от них умирают около 17,9 миллионов человек. По словам ученых БФУ, к развитию острых патологий кровеносной системы приводят, как правило, нарушения в активности тромбоцитов – особых клеток крови, отвечающих за ее свертываемость.
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Мониторинг функции тромбоцитов, по словам ученых, можно проводить путем спектрального анализа, изучая различия в спектрах гигантского комбинационного рассеяния и свечения в этих клетках под действием лазера. Изменения в их структуре могут выступать показателями эффективности антитромбоцитарной терапии, а также биофизическими признаками таких осложнений, как инфаркт миокарда или ишемический инсульт, рассказали ученые.
"Мы выявили и описали возможность переноса энергии с наночастиц платины на тромбоциты, которым в перспективе можно научиться управлять. Текущий результат имеет фундаментальный характер, так что пока рано говорить о практических перспективах, но потенциал этого эффекта для медицины существенный. Предложенный нами в статье подход к анализу тромбоцитов крови человека является новым", – рассказал старший научный сотрудник НОЦ "Фундаментальная и прикладная фотоника" БФУ Андрей Зюбин.
Описанный эффект, по словам авторов работы, позволяет проводить спектральный анализ с повышенной точностью, так как перенос энергии между клетками и платиной помогает четче выявить затухания или усиления света на мембранах тромбоцитов. В перспективе это поможет обнаруживать изменения в структуре клеток, не регистрируемые другими методами. Также преимуществом нового подхода, как отметили ученые, будет заметно меньшее время, требуемое для анализа.
Использованные наночастицы состоят из ионов платины и имеют размер около 40 нанометров, что примерно в тысячу раз меньше тонкого человеческого волоса. Как объяснили ученые, их производят путем "выбивания" из платиновой пластины с помощью мощного лазера.
В дальнейшем научный коллектив продолжит разработку новых подходов к диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Работа ведется под руководством доктора медицинских наук, профессора В.В. Рафальского в рамках проекта РНФ № 19-15-00132.
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НаукаМедицинаКалининградБалтийский федеральный университетНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссия
 
 
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