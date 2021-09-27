https://ria.ru/20210927/bfu-1751586164.html
В России создают быстрый метод диагностики болезней сосудов
В России создают быстрый метод диагностики болезней сосудов - РИА Новости, 27.09.2021
В России создают быстрый метод диагностики болезней сосудов
Новый быстрый метод диагностики сердечно-сосудистых заболеваний по анализу крови разрабатывают ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T09:00
2021-09-27T09:00
2021-09-27T09:05
наука
медицина
калининград
балтийский федеральный университет
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751583683_455:0:4096:2048_1920x0_80_0_0_150882c68e909dfb301dc295fbb90aa0.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Новый быстрый метод диагностики сердечно-сосудистых заболеваний по анализу крови разрабатывают ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ). По словам авторов, он основан на возможности переноса энергии между наночастицами платины и мембранами тромбоцитов. Исследование данного эффекта опубликовано в журнале PLOS One.Cердечно-сосудистые заболевания – главная причина смерти во всем мире. По данным Всемирной организации здоровья, каждый год от них умирают около 17,9 миллионов человек. По словам ученых БФУ, к развитию острых патологий кровеносной системы приводят, как правило, нарушения в активности тромбоцитов – особых клеток крови, отвечающих за ее свертываемость.Мониторинг функции тромбоцитов, по словам ученых, можно проводить путем спектрального анализа, изучая различия в спектрах гигантского комбинационного рассеяния и свечения в этих клетках под действием лазера. Изменения в их структуре могут выступать показателями эффективности антитромбоцитарной терапии, а также биофизическими признаками таких осложнений, как инфаркт миокарда или ишемический инсульт, рассказали ученые.Описанный эффект, по словам авторов работы, позволяет проводить спектральный анализ с повышенной точностью, так как перенос энергии между клетками и платиной помогает четче выявить затухания или усиления света на мембранах тромбоцитов. В перспективе это поможет обнаруживать изменения в структуре клеток, не регистрируемые другими методами. Также преимуществом нового подхода, как отметили ученые, будет заметно меньшее время, требуемое для анализа.Использованные наночастицы состоят из ионов платины и имеют размер около 40 нанометров, что примерно в тысячу раз меньше тонкого человеческого волоса. Как объяснили ученые, их производят путем "выбивания" из платиновой пластины с помощью мощного лазера.В дальнейшем научный коллектив продолжит разработку новых подходов к диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Работа ведется под руководством доктора медицинских наук, профессора В.В. Рафальского в рамках проекта РНФ № 19-15-00132.
https://ria.ru/20210513/tpu-1730620883.html
https://ria.ru/20210921/mifi-1750964097.html
калининград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751583683_910:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_df30496260dbf5815180450db8743bf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медицина, калининград, балтийский федеральный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия
МОСКВА, 27 сен
— РИА Новости.
Новый быстрый метод диагностики сердечно-сосудистых заболеваний по анализу крови разрабатывают ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ
). По словам авторов, он основан на возможности переноса энергии между наночастицами платины и мембранами тромбоцитов. Исследование данного эффекта опубликовано в журнале PLOS One
.
Cердечно-сосудистые заболевания – главная причина смерти во всем мире. По данным
Всемирной организации здоровья, каждый год от них умирают около 17,9 миллионов человек. По словам ученых БФУ, к развитию острых патологий кровеносной системы приводят, как правило, нарушения в активности тромбоцитов – особых клеток крови, отвечающих за ее свертываемость.
Мониторинг функции тромбоцитов, по словам ученых, можно проводить путем спектрального анализа, изучая различия в спектрах гигантского комбинационного рассеяния и свечения в этих клетках под действием лазера. Изменения в их структуре могут выступать показателями эффективности антитромбоцитарной терапии, а также биофизическими признаками таких осложнений, как инфаркт миокарда или ишемический инсульт, рассказали ученые.
"Мы выявили и описали возможность переноса энергии с наночастиц платины на тромбоциты, которым в перспективе можно научиться управлять. Текущий результат имеет фундаментальный характер, так что пока рано говорить о практических перспективах, но потенциал этого эффекта для медицины существенный. Предложенный нами в статье подход к анализу тромбоцитов крови человека является новым", – рассказал старший научный сотрудник НОЦ "Фундаментальная и прикладная фотоника" БФУ Андрей Зюбин.
Описанный эффект, по словам авторов работы, позволяет проводить спектральный анализ с повышенной точностью, так как перенос энергии между клетками и платиной помогает четче выявить затухания или усиления света на мембранах тромбоцитов. В перспективе это поможет обнаруживать изменения в структуре клеток, не регистрируемые другими методами. Также преимуществом нового подхода, как отметили ученые, будет заметно меньшее время, требуемое для анализа.
Использованные наночастицы состоят из ионов платины и имеют размер около 40 нанометров, что примерно в тысячу раз меньше тонкого человеческого волоса. Как объяснили ученые, их производят путем "выбивания" из платиновой пластины с помощью мощного лазера.
В дальнейшем научный коллектив продолжит разработку новых подходов к диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Работа ведется под руководством доктора медицинских наук, профессора В.В. Рафальского в рамках проекта РНФ № 19-15-00132.