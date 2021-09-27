https://ria.ru/20210927/bfu-1751586164.html

В России создают быстрый метод диагностики болезней сосудов

В России создают быстрый метод диагностики болезней сосудов - РИА Новости, 27.09.2021

В России создают быстрый метод диагностики болезней сосудов

Новый быстрый метод диагностики сердечно-сосудистых заболеваний по анализу крови разрабатывают ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T09:00

2021-09-27T09:00

2021-09-27T09:05

наука

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калининград

балтийский федеральный университет

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университетская наука

россия

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Новый быстрый метод диагностики сердечно-сосудистых заболеваний по анализу крови разрабатывают ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ). По словам авторов, он основан на возможности переноса энергии между наночастицами платины и мембранами тромбоцитов. Исследование данного эффекта опубликовано в журнале PLOS One.Cердечно-сосудистые заболевания – главная причина смерти во всем мире. По данным Всемирной организации здоровья, каждый год от них умирают около 17,9 миллионов человек. По словам ученых БФУ, к развитию острых патологий кровеносной системы приводят, как правило, нарушения в активности тромбоцитов – особых клеток крови, отвечающих за ее свертываемость.Мониторинг функции тромбоцитов, по словам ученых, можно проводить путем спектрального анализа, изучая различия в спектрах гигантского комбинационного рассеяния и свечения в этих клетках под действием лазера. Изменения в их структуре могут выступать показателями эффективности антитромбоцитарной терапии, а также биофизическими признаками таких осложнений, как инфаркт миокарда или ишемический инсульт, рассказали ученые.Описанный эффект, по словам авторов работы, позволяет проводить спектральный анализ с повышенной точностью, так как перенос энергии между клетками и платиной помогает четче выявить затухания или усиления света на мембранах тромбоцитов. В перспективе это поможет обнаруживать изменения в структуре клеток, не регистрируемые другими методами. Также преимуществом нового подхода, как отметили ученые, будет заметно меньшее время, требуемое для анализа.Использованные наночастицы состоят из ионов платины и имеют размер около 40 нанометров, что примерно в тысячу раз меньше тонкого человеческого волоса. Как объяснили ученые, их производят путем "выбивания" из платиновой пластины с помощью мощного лазера.В дальнейшем научный коллектив продолжит разработку новых подходов к диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Работа ведется под руководством доктора медицинских наук, профессора В.В. Рафальского в рамках проекта РНФ № 19-15-00132.

https://ria.ru/20210513/tpu-1730620883.html

https://ria.ru/20210921/mifi-1750964097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медицина, калининград, балтийский федеральный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия