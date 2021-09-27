https://ria.ru/20210927/bezrabotnye-1752004352.html

Правительство расширило программу по трудоустройству безработных

Правительство расширило программу по трудоустройству безработных - РИА Новости, 27.09.2021

Правительство расширило программу по трудоустройству безработных

Правительство РФ расширило программу субсидирования найма: теперь субсидию в размере трех МРОТ работодатели смогут получить за трудоустройство безработных... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T14:20

2021-09-27T14:20

2021-09-27T14:20

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Правительство РФ расширило программу субсидирования найма: теперь субсидию в размере трех МРОТ работодатели смогут получить за трудоустройство безработных граждан, зарегистрированных в службах занятости до 1 августа 2021 года, сообщает пресс-служба кабмина РФ."Российские работодатели теперь смогут получить субсидию за трудоустройство безработных граждан, зарегистрированных в службах занятости не только до конца 2020 года, но и до 1 августа 2021 года. Такие изменения внесены в программу субсидирования найма и утверждены председателем правительства Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.Кроме того, этим же постановлением расширяется категория граждан, за трудоустройство которых работодатель может получить субсидию вне зависимости от даты их регистрации в центрах занятости. Отмечается, что теперь под эту категорию подпадают не только выпускники колледжей и вузов, завершившие обучение в 2020 году, но также инвалиды, многодетные родители, одинокие родители с детьми-инвалидами. Подчеркивается, что данное решение поддержит работодателей и поможет гражданам быстрее найти работу.Отмечается, что для получения господдержки работодатель должен обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии - сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале "Работа в России". Далее потребуется направить заявление в ФСС, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно – через систему "Соцстрах".Добавляется, что расширение программы субсидирования найма Михаил Мишустин анонсировал на совещании с вице-премьерами 27 сентября. По его словам, сегодня ситуация на рынке труда значительно лучше, чем ещё год-полтора назад. "Будем и дальше делать всё необходимое, чтобы полностью преодолеть последствия коронавируса", – подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20210824/partiya-1747075040.html

https://ria.ru/20210731/bezrabotnye-1743736938.html

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общество, михаил мишустин, россия