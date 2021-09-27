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В Туркмении впервые показали турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2
В Туркмении впервые показали турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 - РИА Новости, 27.09.2021
В Туркмении впервые показали турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2
В Туркмении в понедельник состоялся военный парад в честь 30-летия независимости страны, передает корреспондент РИА Новости, РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:48
2021-09-27T14:22
туркмения
в мире
ашхабад
гурбангулы бердымухамедов
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АШХАБАД, 27 сен - РИА Новости. В Туркмении в понедельник состоялся военный парад в честь 30-летия независимости страны, передает корреспондент РИА Новости,Главное событие праздника – военный парад, впервые прошел не в центре Ашхабада у президентского дворца, а в предгорьях Копетдага в южной части города. Здесь несколько дней назад президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов торжественно открыл новую правительственную трибуну. В начале парада глава государства, на кабриолете, окруженном всадниками на ахалтекинских конях, объехал строй военнослужащих различных родов войск Вооруженных сил Туркменистана.Как передает корреспондент РИА Новости, в ходе парада в Ашхабаде туркменские военные показали немало новинок. В частности, впервые были показаны ударные турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2.Также впервые в военном смотре приняли участие 5 боевых самолетов A-29 Super Tuсano, которые применяются для поддержки сухопутных войск огнем в любое время суток и в различных погодных условиях. Кроме того, впервые в военном параде участвовал тактический военно-транспортный самолёт C-27J Spartan. И, конечно же, гвоздем воздушной части парада стали полеты шести итальянских боевых самолетов М-346. На одной из этих машин 1 августа этого года совершил испытательный полет президент Туркмении.Помимо новинок присутствовала и военная техника, традиционно демонстрируемая на туркменских военных парадах: танки Т-90 и Т-72М, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня. Гости праздника также могли наблюдать на больших мониторах, установленных у правительственной трибуны, праздничный парад кораблей ВМС Туркмении.После военного смотра состоялась демонстрация экономических достижений страны за 30 лет независимого развития. Перед правительственной трибуной прошли коллективы предприятий топливно-энергетического комплекса, электроэнергетики, химической промышленности, текстильной индустрии, строительного комплекса и транспорта.В ходе праздника президенту страны от имени соратников был подарен ахалтекинский конь трехлеток светло серой масти по прозвищу Гарашсыз (Независимый). Празднование 30-летия независимости Туркменистана продолжится 28 сентября скачками в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе.Туркмения обрела независимость в 1991 году. Тогда Верховный совет Туркменской ССР, опираясь на итоги всенародного референдума по вопросу о независимости, принял конституционный закон "О независимости и основах государственного устройства Туркменистана".
https://ria.ru/20210908/pritsel-1749099550.html
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туркмения, в мире, ашхабад, гурбангулы бердымухамедов
13:48 27.09.2021 (обновлено: 14:22 27.09.2021)
 
В Туркмении впервые показали турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2

На военном параде в Туркмении впервые показали турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2

© AP Photo / DHA Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© AP Photo / DHA
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АШХАБАД, 27 сен - РИА Новости. В Туркмении в понедельник состоялся военный парад в честь 30-летия независимости страны, передает корреспондент РИА Новости,
Главное событие праздника – военный парад, впервые прошел не в центре Ашхабада у президентского дворца, а в предгорьях Копетдага в южной части города. Здесь несколько дней назад президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов торжественно открыл новую правительственную трибуну. В начале парада глава государства, на кабриолете, окруженном всадниками на ахалтекинских конях, объехал строй военнослужащих различных родов войск Вооруженных сил Туркменистана.
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Как передает корреспондент РИА Новости, в ходе парада в Ашхабаде туркменские военные показали немало новинок. В частности, впервые были показаны ударные турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2.
Также впервые в военном смотре приняли участие 5 боевых самолетов A-29 Super Tuсano, которые применяются для поддержки сухопутных войск огнем в любое время суток и в различных погодных условиях. Кроме того, впервые в военном параде участвовал тактический военно-транспортный самолёт C-27J Spartan. И, конечно же, гвоздем воздушной части парада стали полеты шести итальянских боевых самолетов М-346. На одной из этих машин 1 августа этого года совершил испытательный полет президент Туркмении.
Помимо новинок присутствовала и военная техника, традиционно демонстрируемая на туркменских военных парадах: танки Т-90 и Т-72М, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня. Гости праздника также могли наблюдать на больших мониторах, установленных у правительственной трибуны, праздничный парад кораблей ВМС Туркмении.
После военного смотра состоялась демонстрация экономических достижений страны за 30 лет независимого развития. Перед правительственной трибуной прошли коллективы предприятий топливно-энергетического комплекса, электроэнергетики, химической промышленности, текстильной индустрии, строительного комплекса и транспорта.
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В ходе праздника президенту страны от имени соратников был подарен ахалтекинский конь трехлеток светло серой масти по прозвищу Гарашсыз (Независимый). Празднование 30-летия независимости Туркменистана продолжится 28 сентября скачками в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе.
Туркмения обрела независимость в 1991 году. Тогда Верховный совет Туркменской ССР, опираясь на итоги всенародного референдума по вопросу о независимости, принял конституционный закон "О независимости и основах государственного устройства Туркменистана".
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 08:51
Бердымухамедов написал новую книгу о независимости Туркмении
 
ТуркменияВ миреАшхабадГурбангулы Бердымухамедов
 
 
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