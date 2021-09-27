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В ДНР заявили об уничтожении украинского разведывательного беспилотника
В ДНР заявили об уничтожении украинского разведывательного беспилотника - РИА Новости, 27.09.2021
В ДНР заявили об уничтожении украинского разведывательного беспилотника
Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ополченцы уничтожили разведывательный... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:51
2021-09-27T16:51
в мире
киев
донецкая народная республика
донбасс
эдуард басурин
обсе
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ополченцы уничтожили разведывательный беспилотник украинских силовиков на мариупольском направлении.Ранее в ДНР заявили об одном нарушении перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.По словам Басурина, обстрелу предшествовал запуск украинскими силовиками разведывательного беспилотника."Во время работы БПЛА противник в районе Водяного (под контролем Киева – ред.) развернул минометный расчет. Своевременное обнаружение беспилотника позволило вовремя уничтожить его. Сбитый БПЛА упал в межпозиционном пространстве", - сказал журналистам Басурин.Использование сторонами конфликта беспилотников в Донбассе запрещено минскими соглашениями. Исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.
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в мире, киев, донецкая народная республика, донбасс, эдуард басурин, обсе, ситуация в днр и лнр
16:51 27.09.2021
 
В ДНР заявили об уничтожении украинского разведывательного беспилотника

Замначальника Народной милиции ДНР Басурин: ополченцы уничтожили украинский беспилотник

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ополченцы уничтожили разведывательный беспилотник украинских силовиков на мариупольском направлении.
Ранее в ДНР заявили об одном нарушении перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.
По словам Басурина, обстрелу предшествовал запуск украинскими силовиками разведывательного беспилотника.
"Во время работы БПЛА противник в районе Водяного (под контролем Киева – ред.) развернул минометный расчет. Своевременное обнаружение беспилотника позволило вовремя уничтожить его. Сбитый БПЛА упал в межпозиционном пространстве", - сказал журналистам Басурин.
Использование сторонами конфликта беспилотников в Донбассе запрещено минскими соглашениями. Исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.
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В миреКиевДонецкая Народная РеспубликаДонбассЭдуард БасуринОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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