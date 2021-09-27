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В ДНР заявили об уничтожении украинского разведывательного беспилотника

В ДНР заявили об уничтожении украинского разведывательного беспилотника - РИА Новости, 27.09.2021

В ДНР заявили об уничтожении украинского разведывательного беспилотника

Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ополченцы уничтожили разведывательный... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T16:51

2021-09-27T16:51

2021-09-27T16:51

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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ополченцы уничтожили разведывательный беспилотник украинских силовиков на мариупольском направлении.Ранее в ДНР заявили об одном нарушении перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.По словам Басурина, обстрелу предшествовал запуск украинскими силовиками разведывательного беспилотника."Во время работы БПЛА противник в районе Водяного (под контролем Киева – ред.) развернул минометный расчет. Своевременное обнаружение беспилотника позволило вовремя уничтожить его. Сбитый БПЛА упал в межпозиционном пространстве", - сказал журналистам Басурин.Использование сторонами конфликта беспилотников в Донбассе запрещено минскими соглашениями. Исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.

https://ria.ru/20210924/ucheniya-1751670662.html

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донецкая народная республика

донбасс

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в мире, киев, донецкая народная республика, донбасс, эдуард басурин, обсе, ситуация в днр и лнр