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Британские нефтяные компании оценили запасы топлива в стране
Британские нефтяные компании оценили запасы топлива в стране - РИА Новости, 27.09.2021
Британские нефтяные компании оценили запасы топлива в стране
Крупнейшие нефтяные компании Британии, где разразился топливный кризис из-за нехватки водителей бензовозов, заявили, что в стране "вдоволь запасов топлива". РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T20:55
2021-09-27T20:55
2021-09-27T20:55
shell
великобритания
bp plc.
exxonmobil
цены на нефть
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ЛОНДОН, 27 сен - РИА Новости. Крупнейшие нефтяные компании Британии, где разразился топливный кризис из-за нехватки водителей бензовозов, заявили, что в стране "вдоволь запасов топлива".Британия в последние несколько месяцев столкнулась c перебоями в цепочке поставок продовольствия из-за нехватки водителей грузовиков, а также бензовозов. Это привело к тому, что нефтяные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. Жители страны начали в панике закупать бензин, несмотря на заявления властей, что проблем с запасами топлива нет."У нас вдоволь запасов топлива на нефтеперерабатывающих заводах и хранилищах. Мы как представители промышленности тесно работаем с правительством, чтобы топливо доставлялось на автозаправочные станции по всей стране", - говорится в распространенном заявлении ряда компаний, в том числе Shell, ExxonMobil и BP.В субботу правительство приняло пакет мер для решения проблемы с нехваткой рабочей силы в стране, предполагающих в том числе выдачу 5 тысяч краткосрочных виз водителям грузовиков. Министерство по бизнесу, энергетике и промышленности Британии в воскресенье приняло решение временно исключить нефтяную отрасль из закона о конкуренции, чтобы свести к минимуму перебои с поставками топлива на автозаправочные станции.
https://ria.ru/20210927/probki-1752025108.html
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shell, великобритания, bp plc., exxonmobil, цены на нефть
Британские нефтяные компании оценили запасы топлива в стране
Крупнейшие британские нефтяные компании заявили, что в стране "вдоволь" запасов топлива