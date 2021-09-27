16:07 27.09.2021 (обновлено: 17:30 27.09.2021)
В Великобритании несколько человек устроили драку из-за нехватки бензина
Британцы подрались на автозаправке из-за дефицита бензина
© REUTERS / Carl RecineПлакат "Извините, нет топлива" на заправочной станции Hilltop Garage в Ротли, Лестершир, Великобритания
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. На одной из автозаправок в Западном Суссексе произошла драка из-за дефицита бензина. Видео опубликовало издание The Sun.
По информации СМИ, мотоциклист набросился на автомобилиста, затем в конфликт вмешались еще несколько человек.
Brawl breaks out between moped drivers at a petrol station as motorists struggled to fill up pic.twitter.com/Cs2SE6KSLB— The Sun (@TheSun) September 27, 2021
Соединенное Королевство в последние несколько месяцев столкнулось c перебоями в цепочке поставок продовольствия из-за нехватки водителей грузовиков, а также бензовозов. Правительство призвало британцев не паниковать, но многие начали скупать горючее канистрами. В результате АЗС ввели лимит в 30 футов стерлингов на одного покупателя.
Как передает корреспондент РИА Новости, автомобилисты стоят в огромной очереди на заправку на востоке Лондона, хотя там нет топлива, а в центральной части британской столицы въезд на некоторые станции вовсе закрыт.
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