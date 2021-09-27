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В Великобритании несколько человек устроили драку из-за нехватки бензина
Британцы устроили драку из-за нехватки бензина
В Великобритании несколько человек устроили драку из-за нехватки бензина
На одной из автозаправок в Западном Суссексе произошла драка из-за дефицита бензина. Видео опубликовало издание The Sun. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:07
2021-09-27T17:30
в мире
происшествия
лондон
великобритания
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. На одной из автозаправок в Западном Суссексе произошла драка из-за дефицита бензина. Видео опубликовало издание The Sun.По информации СМИ, мотоциклист набросился на автомобилиста, затем в конфликт вмешались еще несколько человек.Соединенное Королевство в последние несколько месяцев столкнулось c перебоями в цепочке поставок продовольствия из-за нехватки водителей грузовиков, а также бензовозов. Правительство призвало британцев не паниковать, но многие начали скупать горючее канистрами. В результате АЗС ввели лимит в 30 футов стерлингов на одного покупателя.Как передает корреспондент РИА Новости, автомобилисты стоят в огромной очереди на заправку на востоке Лондона, хотя там нет топлива, а в центральной части британской столицы въезд на некоторые станции вовсе закрыт.
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в мире, происшествия, лондон, великобритания
16:07 27.09.2021 (обновлено: 17:30 27.09.2021)
 
В Великобритании несколько человек устроили драку из-за нехватки бензина

Британцы подрались на автозаправке из-за дефицита бензина

© REUTERS / Carl RecineПлакат "Извините, нет топлива" на заправочной станции Hilltop Garage в Ротли, Лестершир, Великобритания
Плакат Извините, нет топлива на заправочной станции Hilltop Garage в Ротли, Лестершир, Великобритания - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© REUTERS / Carl Recine
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. На одной из автозаправок в Западном Суссексе произошла драка из-за дефицита бензина. Видео опубликовало издание The Sun.
По информации СМИ, мотоциклист набросился на автомобилиста, затем в конфликт вмешались еще несколько человек.
Соединенное Королевство в последние несколько месяцев столкнулось c перебоями в цепочке поставок продовольствия из-за нехватки водителей грузовиков, а также бензовозов. Правительство призвало британцев не паниковать, но многие начали скупать горючее канистрами. В результате АЗС ввели лимит в 30 футов стерлингов на одного покупателя.
Как передает корреспондент РИА Новости, автомобилисты стоят в огромной очереди на заправку на востоке Лондона, хотя там нет топлива, а в центральной части британской столицы въезд на некоторые станции вовсе закрыт.
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