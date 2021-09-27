https://ria.ru/20210927/benzin-1752028590.html

В Великобритании несколько человек устроили драку из-за нехватки бензина

Британцы устроили драку из-за нехватки бензина

В Великобритании несколько человек устроили драку из-за нехватки бензина

На одной из автозаправок в Западном Суссексе произошла драка из-за дефицита бензина. Видео опубликовало издание The Sun. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T16:07

2021-09-27T16:07

2021-09-27T17:30

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. На одной из автозаправок в Западном Суссексе произошла драка из-за дефицита бензина. Видео опубликовало издание The Sun.По информации СМИ, мотоциклист набросился на автомобилиста, затем в конфликт вмешались еще несколько человек.Соединенное Королевство в последние несколько месяцев столкнулось c перебоями в цепочке поставок продовольствия из-за нехватки водителей грузовиков, а также бензовозов. Правительство призвало британцев не паниковать, но многие начали скупать горючее канистрами. В результате АЗС ввели лимит в 30 футов стерлингов на одного покупателя.Как передает корреспондент РИА Новости, автомобилисты стоят в огромной очереди на заправку на востоке Лондона, хотя там нет топлива, а в центральной части британской столицы въезд на некоторые станции вовсе закрыт.

https://ria.ru/20210926/krizis-1751881905.html

лондон

великобритания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, лондон, великобритания