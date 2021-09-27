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Байден удивился результатам выборов в бундестаг
Байден удивился результатам выборов в бундестаг - РИА Новости, 27.09.2021
Байден удивился результатам выборов в бундестаг
Президент США Джо Байден с удивлением отреагировал на результат выборов в Германии. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T01:43
2021-09-27T02:01
в мире
сша
германия
джо байден
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден с удивлением отреагировал на результат выборов в Германии.Журналисты спросили Байдена, возвращавшегося в Белый дом с выходных, как он оценивает выборы в бундестаг. Президент ответил, что еще не видел результатов. Когда журналисты сообщили ему, что социал-демократы сохраняют небольшое лидерство, Байден ответил: "Черт меня возьми! Они сильные".В Германии в воскресенье состоялись парламентские выборы. По итогам голосования на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет.По предварительным данным из более половины округов, обнародованных ЦИК ФРГ, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,4%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) второй с 25,1%, "Зеленые" набирают 13,8%.
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в мире, сша, германия, джо байден
01:43 27.09.2021 (обновлено: 02:01 27.09.2021)
 
Байден удивился результатам выборов в бундестаг

Президент США Джо Байден с удивлением отреагировал на результат выборов в Германии

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден с удивлением отреагировал на результат выборов в Германии.
Журналисты спросили Байдена, возвращавшегося в Белый дом с выходных, как он оценивает выборы в бундестаг. Президент ответил, что еще не видел результатов. Когда журналисты сообщили ему, что социал-демократы сохраняют небольшое лидерство, Байден ответил: "Черт меня возьми! Они сильные".
В Германии в воскресенье состоялись парламентские выборы. По итогам голосования на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет.
По предварительным данным из более половины округов, обнародованных ЦИК ФРГ, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,4%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) второй с 25,1%, "Зеленые" набирают 13,8%.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
00:59
СДПГ лидирует на выборах в бундестаг с минимальным отрывом
 
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