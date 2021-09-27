https://ria.ru/20210927/bayden-1751922252.html

Байден удивился результатам выборов в бундестаг

Байден удивился результатам выборов в бундестаг - РИА Новости, 27.09.2021

Байден удивился результатам выборов в бундестаг

Президент США Джо Байден с удивлением отреагировал на результат выборов в Германии. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T01:43

2021-09-27T01:43

2021-09-27T02:01

в мире

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германия

джо байден

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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден с удивлением отреагировал на результат выборов в Германии.Журналисты спросили Байдена, возвращавшегося в Белый дом с выходных, как он оценивает выборы в бундестаг. Президент ответил, что еще не видел результатов. Когда журналисты сообщили ему, что социал-демократы сохраняют небольшое лидерство, Байден ответил: "Черт меня возьми! Они сильные".В Германии в воскресенье состоялись парламентские выборы. По итогам голосования на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет.По предварительным данным из более половины округов, обнародованных ЦИК ФРГ, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,4%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) второй с 25,1%, "Зеленые" набирают 13,8%.

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сша

германия

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в мире, сша, германия, джо байден