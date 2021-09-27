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Посольство РФ в Испании отреагировало на баннеры с "русскими проститутками"

Посольство РФ в Испании отреагировало на баннеры с "русскими проститутками" - РИА Новости, 28.09.2021

Посольство РФ в Испании отреагировало на баннеры с "русскими проститутками"

Посольство России в Испании потребовало немедленно убрать социальную рекламу одной из НКО, на которой размещена фотография "меню" с ценами на девушек с русскими РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-27T22:20

2021-09-27T22:20

2021-09-28T04:32

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МАДРИД, 27 сен – РИА Новости, Елена Шестернина. Посольство России в Испании потребовало немедленно убрать социальную рекламу одной из НКО, на которой размещена фотография "меню" с ценами на девушек с русскими именами.На рекламных баннерах организации, которые появились на автобусных остановках в ряде регионов Испании, больше всего в Кантабрии, – фотография "меню", на котором написано: "Меню дня. Особое блюдо: русская девственница + кокаин – 50 евро". В качестве "основного блюда" следует перечисление русских женских имен и указан их возраст – от 17 до 35 лет. В качестве "дополнения" – марихуана без презерватива или кокаин с изнасилованием за 20 евро.Дипмиссия назвала баннеры "провокационными", пообещала связаться с организацией, а также министерствами, финансовыми организациями и другими институтами, "которые представлены на сайте компании в качестве ее попечителей, с целью указания на недопустимость использования в работе столь неуместных методов, а также с требованием принять срочные меры по устранению плакатов и дальнейшего недопущения подобных выходок".Креативная социальная реклама некоммерческой организации Nueva Vida ("Новая жизнь" – ред.), направленная на борьбу с проституцией, вызвала возмущение как русских жителей Испании, а также адвокатов, работающих с русскоязычными жителями страны."Это кампания по борьбе с проституцией, но проблема в том, что проституции дали гражданство, а именно - гражданство России. Люди в соцсетях пишут: "Наши дети ходят в школу. Испанские дети и дети других национальностей смотрят на эту рекламу, и мы боимся, что наших девочек с русскими фамилиями, русского происхождения будут называть теперь "меню". Мы хотим официальных извинений перед русской диаспорой и немедленно снять эти баннеры", - сказал РИА Новости Олег Губарев, владелец адвокатской конторы.Он обещает предпринять "юридические действия", если НКО не прислушается к требованиям.Возмущение выразил и Русский дом в Мадриде. Он также связался с ассоциацией "с требованием срочно убрать оскорбляющие баннеры и принять все необходимые меры для недопущения в будущем подобных ситуаций"."Также со стороны Русского Дома проходит работа по информированию министерств и финорганизаций, выступивших в поддержку акции, о недопустимости проведения подобного рода кампаний", - сообщил Русский дом в Facebook.Его руководитель Сергей Сарымов поговорил с главой ассоциации о "непозволительности таких публикаций, которые относятся к разряду дискриминации по национальной принадлежности, также потребовал убрать все баннеры и выступить с официальным заявлением по сложившейся ситуации"."Руководство ассоциации принесло свои извинения и выразило свое убеждение в том, что проведение данной кампании - это попытка привлечь общественное внимание к проблеме проституции без привязки к национальности", - говорится в сообщении.Ассоциацию Nueva Vida поддерживают и финансируют несколько испанских министерств, каталанский банк La Caixa и муниципалитет города Сантандер.

https://ria.ru/20210921/rezolyutsiya-1751178926.html

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