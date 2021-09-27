https://ria.ru/20210927/avtogorodok-1751957068.html

Глава Приамурья посетил построенный в Благовещенске автогородок

Глава Приамурья посетил построенный в Благовещенске автогородок - РИА Новости, 27.09.2021

Глава Приамурья посетил построенный в Благовещенске автогородок

Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил построенный в Благовещенске автогородок в школе №28, сообщает правительство региона. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T11:06

2021-09-27T11:06

2021-09-27T11:06

общество

тында

белогорский район

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил построенный в Благовещенске автогородок в школе №28, сообщает правительство региона.Власти со ссылкой на директора школы Елену Миронову уточняют, что автогородок представляет собой минидорогу со светофорами и дорожными знаками, он позволит на практике знакомить детей с основами правил дорожного движения. На занятиях каждый ученик попробует себя в роли пешехода, велосипедиста и водителя веломобиля. Главная цель автогородка – профилактика дорожных происшествий и детского травматизма.Планируется, что занятия с детьми в автогородке будут проводить классные руководители, преподаватели ОБЖ и периодически сотрудники ГИБДД."Образовательный процесс нужно организовать так, чтобы все школы имели возможность приводить сюда детей на занятия. Возможно, стоит подумать об организации соревнований между учебными заведениями. В этом году похожий автогородок сдается также в Тынде, в прошлом году аналогичный объект построили в Белогорске", - цитирует Орлова правительство Амурской области.Как уточняют власти, заявки на создание автогородков подали несколько образовательных организаций. У части из них уже есть некоторые элементы для проведения занятий по правилам дорожного движения. Например, на территории двора школы №2 Возжаевки Белогорского района расчерчена дорожная разметка.Орлов также поручил подготовить список школ, где необходимо создать или отремонтировать стадионы, а также провести благоустройство. В 2021 году в Амурской области в порядок привели 16 пришкольных стадионов.

https://ria.ru/20210923/vyplaty-1751404861.html

тында

белогорский район

амурская область

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общество, тында, белогорский район, амурская область, василий орлов (губернатор)