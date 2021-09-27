Глава Приамурья посетил построенный в Благовещенске автогородок
Глава Приамурья Орлов посетил построенный в Благовещенске автогородок
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил построенный в Благовещенске автогородок в школе №28, сообщает правительство региона.
Власти со ссылкой на директора школы Елену Миронову уточняют, что автогородок представляет собой минидорогу со светофорами и дорожными знаками, он позволит на практике знакомить детей с основами правил дорожного движения. На занятиях каждый ученик попробует себя в роли пешехода, велосипедиста и водителя веломобиля. Главная цель автогородка – профилактика дорожных происшествий и детского травматизма.
Планируется, что занятия с детьми в автогородке будут проводить классные руководители, преподаватели ОБЖ и периодически сотрудники ГИБДД.
"Образовательный процесс нужно организовать так, чтобы все школы имели возможность приводить сюда детей на занятия. Возможно, стоит подумать об организации соревнований между учебными заведениями. В этом году похожий автогородок сдается также в Тынде, в прошлом году аналогичный объект построили в Белогорске", - цитирует Орлова правительство Амурской области.
Как уточняют власти, заявки на создание автогородков подали несколько образовательных организаций. У части из них уже есть некоторые элементы для проведения занятий по правилам дорожного движения. Например, на территории двора школы №2 Возжаевки Белогорского района расчерчена дорожная разметка.
Орлов также поручил подготовить список школ, где необходимо создать или отремонтировать стадионы, а также провести благоустройство. В 2021 году в Амурской области в порядок привели 16 пришкольных стадионов.