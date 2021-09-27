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Глава Приамурья посетил построенный в Благовещенске автогородок
Глава Приамурья посетил построенный в Благовещенске автогородок - РИА Новости, 27.09.2021
Глава Приамурья посетил построенный в Благовещенске автогородок
Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил построенный в Благовещенске автогородок в школе №28, сообщает правительство региона. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:06
2021-09-27T11:06
общество
тында
белогорский район
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил построенный в Благовещенске автогородок в школе №28, сообщает правительство региона.Власти со ссылкой на директора школы Елену Миронову уточняют, что автогородок представляет собой минидорогу со светофорами и дорожными знаками, он позволит на практике знакомить детей с основами правил дорожного движения. На занятиях каждый ученик попробует себя в роли пешехода, велосипедиста и водителя веломобиля. Главная цель автогородка – профилактика дорожных происшествий и детского травматизма.Планируется, что занятия с детьми в автогородке будут проводить классные руководители, преподаватели ОБЖ и периодически сотрудники ГИБДД."Образовательный процесс нужно организовать так, чтобы все школы имели возможность приводить сюда детей на занятия. Возможно, стоит подумать об организации соревнований между учебными заведениями. В этом году похожий автогородок сдается также в Тынде, в прошлом году аналогичный объект построили в Белогорске", - цитирует Орлова правительство Амурской области.Как уточняют власти, заявки на создание автогородков подали несколько образовательных организаций. У части из них уже есть некоторые элементы для проведения занятий по правилам дорожного движения. Например, на территории двора школы №2 Возжаевки Белогорского района расчерчена дорожная разметка.Орлов также поручил подготовить список школ, где необходимо создать или отремонтировать стадионы, а также провести благоустройство. В 2021 году в Амурской области в порядок привели 16 пришкольных стадионов.
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тында
белогорский район
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общество, тында, белогорский район, амурская область, василий орлов (губернатор)
11:06 27.09.2021
 
Глава Приамурья посетил построенный в Благовещенске автогородок

Глава Приамурья Орлов посетил построенный в Благовещенске автогородок

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил построенный в Благовещенске автогородок в школе №28, сообщает правительство региона.
Власти со ссылкой на директора школы Елену Миронову уточняют, что автогородок представляет собой минидорогу со светофорами и дорожными знаками, он позволит на практике знакомить детей с основами правил дорожного движения. На занятиях каждый ученик попробует себя в роли пешехода, велосипедиста и водителя веломобиля. Главная цель автогородка – профилактика дорожных происшествий и детского травматизма.
Планируется, что занятия с детьми в автогородке будут проводить классные руководители, преподаватели ОБЖ и периодически сотрудники ГИБДД.
"Образовательный процесс нужно организовать так, чтобы все школы имели возможность приводить сюда детей на занятия. Возможно, стоит подумать об организации соревнований между учебными заведениями. В этом году похожий автогородок сдается также в Тынде, в прошлом году аналогичный объект построили в Белогорске", - цитирует Орлова правительство Амурской области.
Как уточняют власти, заявки на создание автогородков подали несколько образовательных организаций. У части из них уже есть некоторые элементы для проведения занятий по правилам дорожного движения. Например, на территории двора школы №2 Возжаевки Белогорского района расчерчена дорожная разметка.
Орлов также поручил подготовить список школ, где необходимо создать или отремонтировать стадионы, а также провести благоустройство. В 2021 году в Амурской области в порядок привели 16 пришкольных стадионов.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 09:12Амурская область
В Приамурье более 112 миллионов рублей направят на выплаты медикам
 
ОбществоТындаБелогорский районАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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