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Глава Минобороны Турции отметил увеличение числа воздушных атак в Идлибе
Глава Минобороны Турции отметил увеличение числа воздушных атак в Идлибе - РИА Новости, 27.09.2021
Глава Минобороны Турции отметил увеличение числа воздушных атак в Идлибе
Анкара обеспокоена увеличением количества воздушных атак в сирийском Идлибе, это противоречит заключенному с РФ меморандуму, заявил глава минобороны Турции... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T18:33
2021-09-27T19:02
в мире
сирия
владимир путин
сергей лавров
идлиб (мухафаза)
хулуси акар
россия
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АНКАРА, 27 сен – РИА Новости. Анкара обеспокоена увеличением количества воздушных атак в сирийском Идлибе, это противоречит заключенному с РФ меморандуму, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар.Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентом РФ Владимиром Путиным и Турции Тайипом Эрдоганом, достигнутыми 5 марта в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования."Мы привержены принципам соглашения (с РФ по Идлибу) и тщательно выполняем его. Однако в последнее время увеличилось количество воздушных атак. Мы заявили, что это не соответствует меморандуму о взаимопонимании. Переговоры на всех уровнях по этому поводу продолжаются", - цитирует заявление Акара на совещании руководства ВС сайт минобороны ТурцииПо его словам, Турция "должна добиться успеха здесь как для обеспечения безопасности сирийских братьев, своих войск и границ, так и для защиты своей страны, для которой неприемлема новая волна беженцев".Как ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Путин и Эрдоган на предстоящей встрече в Сочи рассмотрят вопрос о разграничении террористов и оппозиции в Сирии. Он добавил, что в зоне деэскалации в Идлибе правит бал "Хайат Тахрир аш-Шам"* - порождение "Джебхат ан-Нусры"*.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210926/erdogan-1751909507.html
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в мире, сирия, владимир путин, сергей лавров, идлиб (мухафаза), хулуси акар, россия
18:33 27.09.2021 (обновлено: 19:02 27.09.2021)
 
Глава Минобороны Турции отметил увеличение числа воздушных атак в Идлибе

Министр обороны Турции Акар: Анкара обеспокоена увеличением числа воздушных атак в Идлибе

© AP PhotoМинистр обороны Турции Хулуси Акар во время выступления в военном штабе недалеко от сирийской границы в Хатае
Министр обороны Турции Хулуси Акар во время выступления в военном штабе недалеко от сирийской границы в Хатае - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© AP Photo
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АНКАРА, 27 сен – РИА Новости. Анкара обеспокоена увеличением количества воздушных атак в сирийском Идлибе, это противоречит заключенному с РФ меморандуму, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар.
Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентом РФ Владимиром Путиным и Турции Тайипом Эрдоганом, достигнутыми 5 марта в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.
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"Мы привержены принципам соглашения (с РФ по Идлибу) и тщательно выполняем его. Однако в последнее время увеличилось количество воздушных атак. Мы заявили, что это не соответствует меморандуму о взаимопонимании. Переговоры на всех уровнях по этому поводу продолжаются", - цитирует заявление Акара на совещании руководства ВС сайт минобороны Турции
По его словам, Турция "должна добиться успеха здесь как для обеспечения безопасности сирийских братьев, своих войск и границ, так и для защиты своей страны, для которой неприемлема новая волна беженцев".
Как ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Путин и Эрдоган на предстоящей встрече в Сочи рассмотрят вопрос о разграничении террористов и оппозиции в Сирии. Он добавил, что в зоне деэскалации в Идлибе правит бал "Хайат Тахрир аш-Шам"* - порождение "Джебхат ан-Нусры"*.
* Террористическая организация, запрещена в России
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В миреСирияВладимир ПутинСергей ЛавровИдлиб (мухафаза)Хулуси АкарРоссия
 
 
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