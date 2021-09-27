https://ria.ru/20210927/ataki-1752062525.html

Глава Минобороны Турции отметил увеличение числа воздушных атак в Идлибе

Глава Минобороны Турции отметил увеличение числа воздушных атак в Идлибе - РИА Новости, 27.09.2021

Глава Минобороны Турции отметил увеличение числа воздушных атак в Идлибе

Анкара обеспокоена увеличением количества воздушных атак в сирийском Идлибе, это противоречит заключенному с РФ меморандуму, заявил глава минобороны Турции... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T18:33

2021-09-27T18:33

2021-09-27T19:02

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хулуси акар

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АНКАРА, 27 сен – РИА Новости. Анкара обеспокоена увеличением количества воздушных атак в сирийском Идлибе, это противоречит заключенному с РФ меморандуму, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар.Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентом РФ Владимиром Путиным и Турции Тайипом Эрдоганом, достигнутыми 5 марта в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования."Мы привержены принципам соглашения (с РФ по Идлибу) и тщательно выполняем его. Однако в последнее время увеличилось количество воздушных атак. Мы заявили, что это не соответствует меморандуму о взаимопонимании. Переговоры на всех уровнях по этому поводу продолжаются", - цитирует заявление Акара на совещании руководства ВС сайт минобороны ТурцииПо его словам, Турция "должна добиться успеха здесь как для обеспечения безопасности сирийских братьев, своих войск и границ, так и для защиты своей страны, для которой неприемлема новая волна беженцев".Как ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Путин и Эрдоган на предстоящей встрече в Сочи рассмотрят вопрос о разграничении террористов и оппозиции в Сирии. Он добавил, что в зоне деэскалации в Идлибе правит бал "Хайат Тахрир аш-Шам"* - порождение "Джебхат ан-Нусры"*.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210926/erdogan-1751909507.html

https://ria.ru/20210926/siriya-1751887060.html

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идлиб (мухафаза)

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в мире, сирия, владимир путин, сергей лавров, идлиб (мухафаза), хулуси акар, россия