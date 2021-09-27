https://ria.ru/20210927/artamonov-1752032615.html
Глава Липецкой области отказался от мандата депутата Госдумы
Глава Липецкой области отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 27.09.2021
Глава Липецкой области отказался от мандата депутата Госдумы
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов отказался от мандата депутата Госдумы РФ, передав его директору департамента кадровой политики... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:25
2021-09-27T16:25
2021-09-27T16:25
политика
липецкая область
единая россия
госдума рф
игорь артамонов
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ВОРОНЕЖ, 27 сен – РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов отказался от мандата депутата Госдумы РФ, передав его директору департамента кадровой политики Минэкономразвития РФ Татьяне Дьяконовой, сообщает в понедельник региональное отделение "Единой России".Артамонов возглавлял региональный список "Единой России" на выборах в Госдуму РФ. Партия в Липецкой области набрала на выборах 48,65%."Региональную группу № 35 на выборах в Госдуму возглавлял лидер липецких единороссов, губернатор Игорь Артамонов. Он отказался от своего мандата в пользу Татьяны Дьяконовой. В региональной группе директор департамента кадровой политики Минэкономразвития РФ была второй по списку", - говорится в сообщении.Артамонов, возглавлявший список кандидатов от "Единой России" на выборах в областной совет депутатов, и здесь отказался от своего мандата.На выборах в областной совет "Единая Россия" набрала 46,42%.
https://ria.ru/20210927/edinaya-rossiya-1751996614.html
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политика, липецкая область, единая россия, госдума рф, игорь артамонов
Глава Липецкой области отказался от мандата депутата Госдумы
Глава Липецкой области Артамонов отказался от мандата депутата Госдумы