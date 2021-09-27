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В Челябинской области арестовали подозреваемого в убийстве рок-вокалистки
В Челябинской области арестовали подозреваемого в убийстве рок-вокалистки - РИА Новости, 27.09.2021
В Челябинской области арестовали подозреваемого в убийстве рок-вокалистки
Подозреваемого в убийстве девушки в городе Кыштым Челябинской области задержали, между ними произошел конфликт на бытовой почве, сообщило следственное... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:47
2021-09-27T15:44
происшествия
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 сен – РИА Новости. Подозреваемого в убийстве девушки в городе Кыштым Челябинской области задержали, между ними произошел конфликт на бытовой почве, сообщило следственное управление СК РФ по региону.Как на прошлой неделе сообщал источник агентства в правоохранительных органах региона, 18 сентября в квартире в Кыштыме было обнаружено тело 24-летней Анастасии Хорольской. СУСК сообщало, что было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)."Следственными органами СКРФ по Челябинской области задержан 22-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.По предварительным данным следствия, подозреваемый в ходе бытового конфликта в квартире задушил знакомую, после чего скрылся с места преступления.По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, решается вопрос о предъявлении обвинения, добавляется в сообщении.На личных страницах в соцсетях Хорольская указывает свое место работы – рок-группа "Harley", также она размещала в TikTok свои видео. По данным региональных СМИ, девушка была в группе вокалисткой, ее тело в ванне обнаружила бабушка. Администратор группы во "ВКонтакте" rock-band "Harley" Саренц Геворкян сообщал РИА Новости, что Хорольская была "очень хорошей и доброй девушкой".
https://ria.ru/20210920/tomsk-1750971245.html
https://ria.ru/20210921/ubiystvo-1751127303.html
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происшествия, челябинская область
14:47 27.09.2021 (обновлено: 15:44 27.09.2021)
 
В Челябинской области арестовали подозреваемого в убийстве рок-вокалистки

В Челябинской области арестовали подозреваемого в убийстве вокалистки "Harley" Хорольской

© Фото : ВК / @horolskaia24380Фотография со страницы Анастасии Хорольской во ВКонтакте
Фотография со страницы Анастасии Хорольской во ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : ВК / @horolskaia24380
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 27 сен – РИА Новости. Подозреваемого в убийстве девушки в городе Кыштым Челябинской области задержали, между ними произошел конфликт на бытовой почве, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
Как на прошлой неделе сообщал источник агентства в правоохранительных органах региона, 18 сентября в квартире в Кыштыме было обнаружено тело 24-летней Анастасии Хорольской. СУСК сообщало, что было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
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"Следственными органами СКРФ по Челябинской области задержан 22-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, подозреваемый в ходе бытового конфликта в квартире задушил знакомую, после чего скрылся с места преступления.
По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, решается вопрос о предъявлении обвинения, добавляется в сообщении.
На личных страницах в соцсетях Хорольская указывает свое место работы – рок-группа "Harley", также она размещала в TikTok свои видео. По данным региональных СМИ, девушка была в группе вокалисткой, ее тело в ванне обнаружила бабушка. Администратор группы во "ВКонтакте" rock-band "Harley" Саренц Геворкян сообщал РИА Новости, что Хорольская была "очень хорошей и доброй девушкой".
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