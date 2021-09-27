https://ria.ru/20210927/arest-1752011931.html

В Челябинской области арестовали подозреваемого в убийстве рок-вокалистки

В Челябинской области арестовали подозреваемого в убийстве рок-вокалистки - РИА Новости, 27.09.2021

В Челябинской области арестовали подозреваемого в убийстве рок-вокалистки

Подозреваемого в убийстве девушки в городе Кыштым Челябинской области задержали, между ними произошел конфликт на бытовой почве, сообщило следственное... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T14:47

2021-09-27T14:47

2021-09-27T15:44

происшествия

челябинская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752023108_0:0:1068:601_1920x0_80_0_0_d8c99cec8f04fb4480f83eb1d5603020.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 27 сен – РИА Новости. Подозреваемого в убийстве девушки в городе Кыштым Челябинской области задержали, между ними произошел конфликт на бытовой почве, сообщило следственное управление СК РФ по региону.Как на прошлой неделе сообщал источник агентства в правоохранительных органах региона, 18 сентября в квартире в Кыштыме было обнаружено тело 24-летней Анастасии Хорольской. СУСК сообщало, что было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)."Следственными органами СКРФ по Челябинской области задержан 22-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.По предварительным данным следствия, подозреваемый в ходе бытового конфликта в квартире задушил знакомую, после чего скрылся с места преступления.По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, решается вопрос о предъявлении обвинения, добавляется в сообщении.На личных страницах в соцсетях Хорольская указывает свое место работы – рок-группа "Harley", также она размещала в TikTok свои видео. По данным региональных СМИ, девушка была в группе вокалисткой, ее тело в ванне обнаружила бабушка. Администратор группы во "ВКонтакте" rock-band "Harley" Саренц Геворкян сообщал РИА Новости, что Хорольская была "очень хорошей и доброй девушкой".

https://ria.ru/20210920/tomsk-1750971245.html

https://ria.ru/20210921/ubiystvo-1751127303.html

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, челябинская область