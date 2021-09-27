https://ria.ru/20210927/akhmedova-1752046396.html

Юлия Ахмедова прокомментировала слухи о романе с Русланом Белым

Юлия Ахмедова прокомментировала слухи о романе с Русланом Белым - РИА Новости, 27.09.2021

Юлия Ахмедова прокомментировала слухи о романе с Русланом Белым

Юлия Ахмедова в интервью WMJ прокомментировала слухи о романе с комиком Русланом Белым. Поклонники регулярно высказывают намеки о наличии нежных чувств между... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T21:23

2021-09-27T21:23

2021-09-27T21:23

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Юлия Ахмедова в интервью WMJ прокомментировала слухи о романе с комиком Русланом Белым. Поклонники регулярно высказывают намеки о наличии нежных чувств между артистами.В социальных сетях Ахмедова иногда публикует совместные фотографии с коллегой, однако большинство из них – это совместные съемки разных программ. В одной из свежих публикаций артистка разместила снимок с ироничной надписью "Друзья".Тем не менее, комментаторы продолжают настаивать на отношениях между комиками.Ранее актриса Дарья Мельникова опровергла слухи о своем романе с Павлом Прилучным.

https://ria.ru/20210826/programmy-1747366090.html

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знаменитости