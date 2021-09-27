Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210927/akhmedova-1752046396.html
Юлия Ахмедова прокомментировала слухи о романе с Русланом Белым
Юлия Ахмедова прокомментировала слухи о романе с Русланом Белым - РИА Новости, 27.09.2021
Юлия Ахмедова прокомментировала слухи о романе с Русланом Белым
Юлия Ахмедова в интервью WMJ прокомментировала слухи о романе с комиком Русланом Белым. Поклонники регулярно высказывают намеки о наличии нежных чувств между... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T21:23
2021-09-27T21:23
шоубиз
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752045150_0:77:3070:1804_1920x0_80_0_0_b69a15123597da7cd71417f1df809151.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Юлия Ахмедова в интервью WMJ прокомментировала слухи о романе с комиком Русланом Белым. Поклонники регулярно высказывают намеки о наличии нежных чувств между артистами.В социальных сетях Ахмедова иногда публикует совместные фотографии с коллегой, однако большинство из них – это совместные съемки разных программ. В одной из свежих публикаций артистка разместила снимок с ироничной надписью "Друзья".Тем не менее, комментаторы продолжают настаивать на отношениях между комиками.Ранее актриса Дарья Мельникова опровергла слухи о своем романе с Павлом Прилучным.
https://ria.ru/20210826/programmy-1747366090.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752045150_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_b14a92a199327bb389718639eaeafaff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости
21:23 27.09.2021
 
Юлия Ахмедова прокомментировала слухи о романе с Русланом Белым

Юлия Ахмедова развенчала слухи о романе с Русланом Белым

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЮлия Ахмедова
Юлия Ахмедова - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Юлия Ахмедова в интервью WMJ прокомментировала слухи о романе с комиком Русланом Белым. Поклонники регулярно высказывают намеки о наличии нежных чувств между артистами.

"Я особо не слежу за этим. Слава богу, моя медийность не так высока, чтобы с моим именем было много вбросов. То, что меня с ним шипперят, абсолютно нормально, сейчас такое время. Я спокойно к этому отношусь", – отметила Юлия.

В социальных сетях Ахмедова иногда публикует совместные фотографии с коллегой, однако большинство из них – это совместные съемки разных программ. В одной из свежих публикаций артистка разместила снимок с ироничной надписью "Друзья".
Тем не менее, комментаторы продолжают настаивать на отношениях между комиками.

"Поженились бы оба друг на друге, что вы в самом деле. Оба не семейные", – написал один из подписчиков.

Ранее актриса Дарья Мельникова опровергла слухи о своем романе с Павлом Прилучным.
Шоу Игра на ТНТ - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 16:40Шоубиз
Звездные комики двух десятилетий встретятся в одном шоу
 
ШоубизЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:00Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться
04:48WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии
04:29В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ
04:23Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"
04:16Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни
04:11Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет
04:09Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
04:04Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта
03:51Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3"
03:45Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам
03:39Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых
03:35Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите
03:35Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай
03:22В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"
03:18Эксперт назвал новые риски при покупке недвижимости
03:15Инфекционист рассказал, сколько еще продлится пандемия
03:10Главы 100 государств выступили на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
02:59Лимаренко заявил, что Сахалин привлечет инвестиции в нефтяную отрасль
02:48Постпред КНДР при ООН заявил, что США должны перестать угрожать Пхеньяну
02:42Британские власти мобилизовали военных на фоне топливного кризиса
Лента новостейМолния