https://ria.ru/20210910/melnikova-1749500720.html

Дарья Мельникова опровергла слухи о новом романе

Дарья Мельникова опровергла слухи о новом романе - РИА Новости, 10.09.2021

Дарья Мельникова опровергла слухи о новом романе

Актриса Дарья Мельникова опровергла слухи о новом романе в интервью порталу Sobesednik.ru. Ранее артистку заподозрили в отношениях с Павлом Прилучным. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:47

2021-09-10T13:47

2021-09-10T13:47

шоубиз

артур смольянинов

актеры

отношения

павел прилучный

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Актриса Дарья Мельникова опровергла слухи о новом романе в интервью порталу Sobesednik.ru. Ранее артистку заподозрили в отношениях с Павлом Прилучным.Артистка отметила, что не состоит в отношениях и не знает, какими качествами должен обладать подходящий для нее мужчина.Недавно Мельникова развелась с актером Артуром Смольяниновым после семи лет брака. Бывшие супруги воспитывают двоих общих детей – Артура и Марка. Дарья призналась, что отдых с ними – тоже работа.Поводом для слухов о романе с Прилучным послужил новый фильм, в котором снялись звезды.

https://ria.ru/20210729/malnikova-1743401398.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артур смольянинов, актеры, отношения, павел прилучный