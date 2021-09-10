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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210910/melnikova-1749500720.html
Дарья Мельникова опровергла слухи о новом романе
Дарья Мельникова опровергла слухи о новом романе - РИА Новости, 10.09.2021
Дарья Мельникова опровергла слухи о новом романе
Актриса Дарья Мельникова опровергла слухи о новом романе в интервью порталу Sobesednik.ru. Ранее артистку заподозрили в отношениях с Павлом Прилучным. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:47
2021-09-10T13:47
шоубиз
артур смольянинов
актеры
отношения
павел прилучный
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Актриса Дарья Мельникова опровергла слухи о новом романе в интервью порталу Sobesednik.ru. Ранее артистку заподозрили в отношениях с Павлом Прилучным.Артистка отметила, что не состоит в отношениях и не знает, какими качествами должен обладать подходящий для нее мужчина.Недавно Мельникова развелась с актером Артуром Смольяниновым после семи лет брака. Бывшие супруги воспитывают двоих общих детей – Артура и Марка. Дарья призналась, что отдых с ними – тоже работа.Поводом для слухов о романе с Прилучным послужил новый фильм, в котором снялись звезды.
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артур смольянинов, актеры, отношения, павел прилучный
13:47 10.09.2021
 

Дарья Мельникова опровергла слухи о новом романе

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрогон спектакля "Утиная охота" в театре им. Ермоловой
Прогон спектакля Утиная охота в театре им. Ермоловой - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Актриса Дарья Мельникова опровергла слухи о новом романе в интервью порталу Sobesednik.ru. Ранее артистку заподозрили в отношениях с Павлом Прилучным.
Артистка отметила, что не состоит в отношениях и не знает, какими качествами должен обладать подходящий для нее мужчина.

"Не могу сейчас ответить на этот вопрос, потому что я не ответила на него еще самой себе. Я в процессе размышления над этим. Основное качество, которым должен обладать мужчина – это просто, когда женщина рядом с ним чувствует себя классно", – сказала Дарья.

Недавно Мельникова развелась с актером Артуром Смольяниновым после семи лет брака. Бывшие супруги воспитывают двоих общих детей – Артура и Марка. Дарья призналась, что отдых с ними – тоже работа.

"Мы с детьми слетали на Кипр. Я рада, что дети отдохнули. Конечно, у меня есть помощники – няни, бабушки, но я сама в отпуске не набралась сил. Все равно, отдых с детьми – это просто другой вид работы", – заключила артистка.

Поводом для слухов о романе с Прилучным послужил новый фильм, в котором снялись звезды.
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