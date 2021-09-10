Дарья Мельникова опровергла слухи о новом романе
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрогон спектакля "Утиная охота" в театре им. Ермоловой
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Актриса Дарья Мельникова опровергла слухи о новом романе в интервью порталу Sobesednik.ru. Ранее артистку заподозрили в отношениях с Павлом Прилучным.
Артистка отметила, что не состоит в отношениях и не знает, какими качествами должен обладать подходящий для нее мужчина.
"Не могу сейчас ответить на этот вопрос, потому что я не ответила на него еще самой себе. Я в процессе размышления над этим. Основное качество, которым должен обладать мужчина – это просто, когда женщина рядом с ним чувствует себя классно", – сказала Дарья.
Недавно Мельникова развелась с актером Артуром Смольяниновым после семи лет брака. Бывшие супруги воспитывают двоих общих детей – Артура и Марка. Дарья призналась, что отдых с ними – тоже работа.
"Мы с детьми слетали на Кипр. Я рада, что дети отдохнули. Конечно, у меня есть помощники – няни, бабушки, но я сама в отпуске не набралась сил. Все равно, отдых с детьми – это просто другой вид работы", – заключила артистка.
Поводом для слухов о романе с Прилучным послужил новый фильм, в котором снялись звезды.