https://ria.ru/20210927/afganistan-1752017939.html

Талибы не склонны к переговорам, заявил посол Афганистана в Таджикистане

Талибы не склонны к переговорам, заявил посол Афганистана в Таджикистане - РИА Новости, 27.09.2021

Талибы не склонны к переговорам, заявил посол Афганистана в Таджикистане

Талибы (движение "Талибан"*) не склонны к переговорам, заявил журналистам посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T15:12

2021-09-27T15:12

2021-09-27T15:12

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

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доха

эмомали рахмон

аль-каида

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ДУШАНБЕ, 27 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Талибы (движение "Талибан"*) не склонны к переговорам, заявил журналистам посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар."Талибы не склонны к переговорам. Мы все были свидетелями переговоров в Дохе с США, результат которых был отрицательным. Они вели переговоры с иностранцами, а взрывали своих братьев", - сказал он."Мы приветствуем беседу Эмомали Рахмона (президент Таджикистана - ред.) с Имраном Ханом (премьер-министр Пакистана - ред.) и надеемся, что талибы сядут за стол переговоров. Но я считаю, что эта группа не согласится сесть за стол переговоров с Панджшерским фронтом сопротивления, потому что их стратегия – этой война и насилие", - заявил дипломат.Посол сказал, что стратегия "Талибана"* не в их руках, они думают иначе, мир не должен им верить. "Свое руководство они называют "Амир-ал-муминини дунё" - "Эмир правоверных мира". Талибы приютили в Кабуле "Аль-Каиду"*, "ИГ"* и другие международные преступные силы, что создает серьезную угрозу для безопасности мира и региона", - заявил Агбар.Он считает, что инклюзивное правительство не означает, что в правительстве должны находиться один-два таджика, узбека, хазарейца или пуштуна. Война и конфликт сегодня идут не за представительство племен в составе правительства, суть в другом. "На самом деле сама система талибов неприемлема. Когда нет уважения к воле народа, афганскому народу не будет места в этой системе", - отметил посол.По его словам, сопротивление талибам продолжается, большая часть Панджшера находится под контролем его сил. "Народ Афганистана и особенно Панджшерской долины, который никогда не сдавался и не признавал режим талибов, в конце концов одержит победу.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210926/tadzhikistan-1751870494.html

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