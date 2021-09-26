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В парламенте Исландии женщины впервые составят большинство
В парламенте Исландии женщины впервые составят большинство - РИА Новости, 26.09.2021
В парламенте Исландии женщины впервые составят большинство
Правящая коалиция победила на выборах в Исландии согласно окончательным результатам, впервые в парламенте страны (альтинге) будет больше женщин (33), чем мужчин РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T21:46
2021-09-26T21:46
2021-09-26T21:46
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исландия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правящая коалиция победила на выборах в Исландии согласно окончательным результатам, впервые в парламенте страны (альтинге) будет больше женщин (33), чем мужчин (30), сообщает местная телерадиокомпания RÚV.Выборы в Исландии проходили в субботу. По данным телеканала, Партия независимости получила 24,4% голосов и 16 мест в парламенте, следом за ней Прогрессивная партия, которая набирает 17,3% и 13 мест. На третьем месте с 12,6% Лево-зеленое движение, возглавляемое премьером Катрин Якобсдоуттир, которое получает восемь кресел в парламенте. Таким образом, три правящие партии получили 37 мест в альтинге.Остальные политсилы, в том числе Пиратская партия, набирают менее 10%.По данным агентства Франс Пресс, с 2017 года в стране фактически правила трехпартийная коалиция, которая поспособствовала стабилизации обстановки. В нынешних условиях пока неясно, согласятся ли партии остаться вместе у власти и выступить единым фронтом.Всего в однопалатном исландском парламенте 63 места, из них 54 распределяются по итогам голосования по шести избирательным округам, девять оставшихся мест отходят другим партиям. Новый состав старейшего в мире парламента, которому более тысячи лет, выбирается каждые четыре года.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, выборы, исландия
В парламенте Исландии женщины впервые составят большинство
RÚV: после выборов в Исландии впервые женщины получат больше мест в парламенте
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.
Правящая коалиция победила на выборах в Исландии
согласно окончательным результатам, впервые в парламенте страны (альтинге) будет больше женщин (33), чем мужчин (30), сообщает местная телерадиокомпания RÚV
.
Выборы в Исландии проходили в субботу. По данным телеканала, Партия независимости получила 24,4% голосов и 16 мест в парламенте, следом за ней Прогрессивная партия, которая набирает 17,3% и 13 мест. На третьем месте с 12,6% Лево-зеленое движение, возглавляемое премьером Катрин Якобсдоуттир, которое получает восемь кресел в парламенте. Таким образом, три правящие партии получили 37 мест в альтинге.
Остальные политсилы, в том числе Пиратская партия, набирают менее 10%.
По данным агентства Франс Пресс
, с 2017 года в стране фактически правила трехпартийная коалиция, которая поспособствовала стабилизации обстановки. В нынешних условиях пока неясно, согласятся ли партии остаться вместе у власти и выступить единым фронтом.
Всего в однопалатном исландском парламенте 63 места, из них 54 распределяются по итогам голосования по шести избирательным округам, девять оставшихся мест отходят другим партиям. Новый состав старейшего в мире парламента, которому более тысячи лет, выбирается каждые четыре года.