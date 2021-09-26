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У берегов Филиппин произошло землетрясение
У берегов Филиппин произошло землетрясение - РИА Новости, 26.09.2021
У берегов Филиппин произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T23:12
2021-09-26T23:12
в мире
филиппины
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 17.12 по времени UTC (20.12 мск). Эпицентр располагался в восьми километрах к западу от населенного пункта Талисей. Очаг залегал на глубине 98,4 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.
https://ria.ru/20210815/zemletryaseniya-1745807156.html
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в мире, филиппины
23:12 26.09.2021
 
У берегов Филиппин произошло землетрясение

Геологическая служба США: у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7

© AP Photo / Bullit MarquezВид на Филиппины
Вид на Филиппины - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© AP Photo / Bullit Marquez
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 17.12 по времени UTC (20.12 мск). Эпицентр располагался в восьми километрах к западу от населенного пункта Талисей. Очаг залегал на глубине 98,4 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
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