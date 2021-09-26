https://ria.ru/20210926/zemletryasenie-1751915704.html

У берегов Филиппин произошло землетрясение

У берегов Филиппин произошло землетрясение - РИА Новости, 26.09.2021

У берегов Филиппин произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T23:12

2021-09-26T23:12

2021-09-26T23:12

в мире

филиппины

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 17.12 по времени UTC (20.12 мск). Эпицентр располагался в восьми километрах к западу от населенного пункта Талисей. Очаг залегал на глубине 98,4 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.

https://ria.ru/20210815/zemletryaseniya-1745807156.html

филиппины

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в мире, филиппины