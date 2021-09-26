https://ria.ru/20210926/zelenaya-1751844967.html

Эксперт оценил влияние "зеленой" экономики на стоимость жизни в России

Эксперт оценил влияние "зеленой" экономики на стоимость жизни в России - РИА Новости, 26.09.2021

Эксперт оценил влияние "зеленой" экономики на стоимость жизни в России

Переход к углеродной нейтральности значительно повлияет на стоимость жизни в России, чтобы данная проблема не стала острой, внедрение максимально жестких... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T08:12

2021-09-26T08:12

2021-09-26T08:12

экономика

эксперт ра

россия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Переход к углеродной нейтральности значительно повлияет на стоимость жизни в России, чтобы данная проблема не стала острой, внедрение максимально жестких зеленых инициатив в стране будет проходить очень медленно, прокомментировал РИА Новости управляющий директор по корпоративным и ESG рейтингам "Эксперт РА" Павел Митрофанов.Европейские страны как раз пошли по второму пути, вводя пограничный углеродный налог, когда за недостаточную экологичность заплатит экспортер. Данная проблема в России выйдет на социальный уровень, поэтому внедрение максимально жестких зеленых инициатив в стране будет проходить очень медленно, считает Митрофанов.При этом эксперт затруднился оценить реальную стоимость перехода экономики к углеродной нейтральности, поскольку кроме прямых затрат на создание и ввод большого количества источников возобновляемой энергии, возникают непредвиденные затраты."В качестве примера таких затрат можно привести текущую ситуацию в Европе с ценами на электричество и газ. Планы по генерации на "устойчивых" электростанциях нарушились, но объем спроса остался прежним, что послужило причиной резкого взлета цен. Очевидно, что затраты на переход к углеродной нейтральности будут огромны и будут исчисляться триллионами долларов, но точнее в настоящий момент сказать невозможно", - добавил аналитик.Энергопереход - мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Он тесно связан с декарбонизацией - снижением выбросов парниковых газов при производстве. Многие страны мира, особенно западные, поставили себе задачу снизить объем таких выбросов, то есть сделать экономику углеродно нейтральной, к 2050 году.

https://ria.ru/20210909/programma-1749281846.html

https://ria.ru/20210924/plan-1751662188.html

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экономика, эксперт ра, россия