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В WWF России предложили внедрять сертификацию для тигриных заповедников
В WWF России предложили внедрять сертификацию для тигриных заповедников - РИА Новости, 26.09.2021
В WWF России предложили внедрять сертификацию для тигриных заповедников
Независимая сертификация заповедных территорий, где разводят тигров, позволит улучшить контроль и методы сохранения популяции самой большой кошки на планете,... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T10:13
2021-09-26T10:13
общество
всемирный фонд дикой природы
дмитрий горшков
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Независимая сертификация заповедных территорий, где разводят тигров, позволит улучшить контроль и методы сохранения популяции самой большой кошки на планете, считают во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России.26 сентября в России отмечается день тигра на Дальнем Востоке. В WWF России рассказали о международной системе сертификации тигриных ООПТ, которая поможет оценить и повысить их эффективность, а также поднять статус страны в рамках Тигриного саммита 2022 года."Охотней помогают успешным, чем слабым, так как знают, что помощь не пройдет даром. Когда я был директором Сихотэ-Алинского заповедника, проходил всю процедуру сертификации, и могу сказать, что результат появился довольно быстро. Благодаря сертификации удалось найти средства на регистрацию и кадастровый учет, а это довольно долго не получалось сделать. После, при написании заявки на грант, мы всегда указывали на значительную роль заповедника в сохранении тигра, что подтверждается сертификатом", - сказал РИА Новости директор WWF России Дмитрий Горшков.Он добавил, что об однозначной прямой зависимости между успехом заявок и наличием сертификата говорить сложно, но в отдельные годы грантовая поддержка Сихотэ-Алинского заповедника доходила до 10-15% от общего бюджета.Как поясняют в WWF, сертификация CA|TS (Conservation Assured | Tiger Standards) позволит заповедникам повысить свои охранные компетенции. На данный момент всего одна российская ООПТ оценила свой вклад в сохранение тигра с ее помощью – это Сихотэ-Алинский заповедник. Однако еще несколько заповедных территорий готовятся пройти эту сертификацию в ближайшее время. В списке кандидатов на получение тигриного сертификата - пять ООПТ из России: национальные парки "Анюйский", "Земля леопарда", "Бинкин", "Зов тигра" и Лазовский заповедник.В WWF России пояснили РИА Новости, что сертификация позволяет проверить, насколько эффективно сохранение тигров, советует, где работу изменить и как улучшить, может порекомендовать грант на эти улучшения, дает международное признание.
https://ria.ru/20210915/odnoklassniki-1750139504.html
https://ria.ru/20210902/natsparki-1748316908.html
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общество, всемирный фонд дикой природы, дмитрий горшков
10:13 26.09.2021
 
В WWF России предложили внедрять сертификацию для тигриных заповедников

В WWF России предложили внедрять независимую сертификацию для тигриных заповедников

© Фото предоставлено ио директора Сихотэ-Алинского заповедника Светланой Сутыриной Тигрята многодетной тигрицы Анна Савельевны в Сихотэ-Алинском заповеднике
Тигрята многодетной тигрицы Анна Савельевны в Сихотэ-Алинском заповеднике
© Фото предоставлено ио директора Сихотэ-Алинского заповедника Светланой Сутыриной
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Независимая сертификация заповедных территорий, где разводят тигров, позволит улучшить контроль и методы сохранения популяции самой большой кошки на планете, считают во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России.
26 сентября в России отмечается день тигра на Дальнем Востоке. В WWF России рассказали о международной системе сертификации тигриных ООПТ, которая поможет оценить и повысить их эффективность, а также поднять статус страны в рамках Тигриного саммита 2022 года.
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"Охотней помогают успешным, чем слабым, так как знают, что помощь не пройдет даром. Когда я был директором Сихотэ-Алинского заповедника, проходил всю процедуру сертификации, и могу сказать, что результат появился довольно быстро. Благодаря сертификации удалось найти средства на регистрацию и кадастровый учет, а это довольно долго не получалось сделать. После, при написании заявки на грант, мы всегда указывали на значительную роль заповедника в сохранении тигра, что подтверждается сертификатом", - сказал РИА Новости директор WWF России Дмитрий Горшков.
Он добавил, что об однозначной прямой зависимости между успехом заявок и наличием сертификата говорить сложно, но в отдельные годы грантовая поддержка Сихотэ-Алинского заповедника доходила до 10-15% от общего бюджета.
Как поясняют в WWF, сертификация CA|TS (Conservation Assured | Tiger Standards) позволит заповедникам повысить свои охранные компетенции. На данный момент всего одна российская ООПТ оценила свой вклад в сохранение тигра с ее помощью – это Сихотэ-Алинский заповедник. Однако еще несколько заповедных территорий готовятся пройти эту сертификацию в ближайшее время. В списке кандидатов на получение тигриного сертификата - пять ООПТ из России: национальные парки "Анюйский", "Земля леопарда", "Бинкин", "Зов тигра" и Лазовский заповедник.
В WWF России пояснили РИА Новости, что сертификация позволяет проверить, насколько эффективно сохранение тигров, советует, где работу изменить и как улучшить, может порекомендовать грант на эти улучшения, дает международное признание.
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ОбществоВсемирный фонд дикой природыДмитрий Горшков
 
 
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