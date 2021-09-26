https://ria.ru/20210926/zapovednik-1751852620.html

В WWF России предложили внедрять сертификацию для тигриных заповедников

В WWF России предложили внедрять сертификацию для тигриных заповедников - РИА Новости, 26.09.2021

В WWF России предложили внедрять сертификацию для тигриных заповедников

Независимая сертификация заповедных территорий, где разводят тигров, позволит улучшить контроль и методы сохранения популяции самой большой кошки на планете,... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T10:13

2021-09-26T10:13

2021-09-26T10:13

общество

всемирный фонд дикой природы

дмитрий горшков

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Независимая сертификация заповедных территорий, где разводят тигров, позволит улучшить контроль и методы сохранения популяции самой большой кошки на планете, считают во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России.26 сентября в России отмечается день тигра на Дальнем Востоке. В WWF России рассказали о международной системе сертификации тигриных ООПТ, которая поможет оценить и повысить их эффективность, а также поднять статус страны в рамках Тигриного саммита 2022 года."Охотней помогают успешным, чем слабым, так как знают, что помощь не пройдет даром. Когда я был директором Сихотэ-Алинского заповедника, проходил всю процедуру сертификации, и могу сказать, что результат появился довольно быстро. Благодаря сертификации удалось найти средства на регистрацию и кадастровый учет, а это довольно долго не получалось сделать. После, при написании заявки на грант, мы всегда указывали на значительную роль заповедника в сохранении тигра, что подтверждается сертификатом", - сказал РИА Новости директор WWF России Дмитрий Горшков.Он добавил, что об однозначной прямой зависимости между успехом заявок и наличием сертификата говорить сложно, но в отдельные годы грантовая поддержка Сихотэ-Алинского заповедника доходила до 10-15% от общего бюджета.Как поясняют в WWF, сертификация CA|TS (Conservation Assured | Tiger Standards) позволит заповедникам повысить свои охранные компетенции. На данный момент всего одна российская ООПТ оценила свой вклад в сохранение тигра с ее помощью – это Сихотэ-Алинский заповедник. Однако еще несколько заповедных территорий готовятся пройти эту сертификацию в ближайшее время. В списке кандидатов на получение тигриного сертификата - пять ООПТ из России: национальные парки "Анюйский", "Земля леопарда", "Бинкин", "Зов тигра" и Лазовский заповедник.В WWF России пояснили РИА Новости, что сертификация позволяет проверить, насколько эффективно сохранение тигров, советует, где работу изменить и как улучшить, может порекомендовать грант на эти улучшения, дает международное признание.

https://ria.ru/20210915/odnoklassniki-1750139504.html

https://ria.ru/20210902/natsparki-1748316908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, всемирный фонд дикой природы, дмитрий горшков