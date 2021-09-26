https://ria.ru/20210926/zaderzhanie-1751837701.html

Погранслужба США задержала заблудившихся солдат из Мексики

Погранслужба США задержала заблудившихся солдат из Мексики - РИА Новости, 26.09.2021

Погранслужба США задержала заблудившихся солдат из Мексики

Служба пограничного контроля США на несколько часов задержала семерых мексиканских солдат после того, как они случайно пересекли границу, сообщил источник в... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T02:52

2021-09-26T02:52

2021-09-26T02:53

в мире

сша

сьюдад-хуарес

чиуауа (штат)

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МЕХИКО, 26 сен - РИА Новости. Служба пограничного контроля США на несколько часов задержала семерых мексиканских солдат после того, как они случайно пересекли границу, сообщил источник в мексиканском министерстве иностранных дел.Инцидент произошел утром 25 сентября возле моста, соединяющего мексиканский город Сьюдад-Хуарес, штат Чиуауа, с Эль-Пасо, штат Техас, на юге США. Несколько мексиканских СМИ опубликовали фотографии задержанных военных в наручниках, официальной реакции со стороны министерства национальной обороны не поступало.Представитель мексиканского МИД подтвердил, что военные пошли неверным маршрутом, но не сообщил подробностей. СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщали, что "солдаты только прибыли в Сьюдад-Хуарес, штат Чиуауа, и по незнанию поднялись по международному мосту, не заметив, как покидают национальную территорию".

https://ria.ru/20210924/bezhentsy-1751723500.html

сша

сьюдад-хуарес

чиуауа (штат)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, сьюдад-хуарес, чиуауа (штат)