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Погранслужба США задержала заблудившихся солдат из Мексики
Погранслужба США задержала заблудившихся солдат из Мексики - РИА Новости, 26.09.2021
Погранслужба США задержала заблудившихся солдат из Мексики
Служба пограничного контроля США на несколько часов задержала семерых мексиканских солдат после того, как они случайно пересекли границу, сообщил источник в... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T02:52
2021-09-26T02:53
в мире
сша
сьюдад-хуарес
чиуауа (штат)
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МЕХИКО, 26 сен - РИА Новости. Служба пограничного контроля США на несколько часов задержала семерых мексиканских солдат после того, как они случайно пересекли границу, сообщил источник в мексиканском министерстве иностранных дел.Инцидент произошел утром 25 сентября возле моста, соединяющего мексиканский город Сьюдад-Хуарес, штат Чиуауа, с Эль-Пасо, штат Техас, на юге США. Несколько мексиканских СМИ опубликовали фотографии задержанных военных в наручниках, официальной реакции со стороны министерства национальной обороны не поступало.Представитель мексиканского МИД подтвердил, что военные пошли неверным маршрутом, но не сообщил подробностей. СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщали, что "солдаты только прибыли в Сьюдад-Хуарес, штат Чиуауа, и по незнанию поднялись по международному мосту, не заметив, как покидают национальную территорию".
https://ria.ru/20210924/bezhentsy-1751723500.html
сша
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в мире, сша, сьюдад-хуарес, чиуауа (штат)
02:52 26.09.2021 (обновлено: 02:53 26.09.2021)
 
Погранслужба США задержала заблудившихся солдат из Мексики

Погранслужба США на несколько часов задержала семерых заблудившихся солдат из Мексики

© AP Photo / Gregory BullСотрудник службы пограничного контроля США на границе с Мексикой
Сотрудник службы пограничного контроля США на границе с Мексикой - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© AP Photo / Gregory Bull
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МЕХИКО, 26 сен - РИА Новости. Служба пограничного контроля США на несколько часов задержала семерых мексиканских солдат после того, как они случайно пересекли границу, сообщил источник в мексиканском министерстве иностранных дел.
"По имеющейся у меня информации, их уже отпустили", - написал представитель министерства аккредитованным в Мексике корреспондентам.
Инцидент произошел утром 25 сентября возле моста, соединяющего мексиканский город Сьюдад-Хуарес, штат Чиуауа, с Эль-Пасо, штат Техас, на юге США. Несколько мексиканских СМИ опубликовали фотографии задержанных военных в наручниках, официальной реакции со стороны министерства национальной обороны не поступало.
Представитель мексиканского МИД подтвердил, что военные пошли неверным маршрутом, но не сообщил подробностей. СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщали, что "солдаты только прибыли в Сьюдад-Хуарес, штат Чиуауа, и по незнанию поднялись по международному мосту, не заметив, как покидают национальную территорию".
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