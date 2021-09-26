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Китай продал квоты на выбросы углекислого газа почти на $65 миллионов
Китай продал квоты на выбросы углекислого газа почти на $65 миллионов - РИА Новости, 26.09.2021
Китай продал квоты на выбросы углекислого газа почти на $65 миллионов
Власти Китая за два с небольшим месяца продали предприятиям квот на выбросы углекислого газа на 418 миллионов юаней (почти 65 миллионов долларов), заявил в... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T09:59
2021-09-26T09:59
в мире
китай
пекин
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ПЕКИН, 26 сен – РИА Новости. Власти Китая за два с небольшим месяца продали предприятиям квот на выбросы углекислого газа на 418 миллионов юаней (почти 65 миллионов долларов), заявил в воскресенье глава департамента реагирования на изменение климата министерства окружающей среды КНР Ли Гао.Китай 16 июля этого года официально запустил систему торговли квотами на выбросы парниковых газов. Запущенный механизм считается крупнейшим в мире углеродным рынком, который удвоит долю глобальных выбросов, охватываемых подобными программами."По состоянию на 23 сентября на национальном рынке торговли квотами на выбросы углекислого газа проведены сделки по квотам на 8,48 миллиона тонн (выбросов – ред.) на общую сумму 418 миллионов юаней (64,6 миллиона долларов)", - заявил Ли Гао, выступая на конференции Международного института зеленых финансов Центрального университета экономики и финансов в Пекине.От также отметил, что с момента запуска рынок работал стабильно, а цены поддерживались в разумных рамках.Как сообщало ранее агентство Синьхуа, в первый список предприятий, которые имеют доступ на китайский рынок торговли квотами на выбросы парниковых газов, входят свыше 2 тысяч предприятий сферы выработки электроэнергии. По оценке министерства экологии и окружающей среды Китая, объем выбросов углекислого газа этих предприятий превышает 4 миллиарда тонн ежегодно.Ранее министр окружающей среды КНР Чжао Инмин говорил, что средняя стоимость квоты на одну метрическую тонну выбросов CO2 может составить 6,18-7,73 доллара.
https://ria.ru/20210926/kitay-1751846650.html
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в мире, китай, пекин
09:59 26.09.2021
 
Китай продал квоты на выбросы углекислого газа почти на $65 миллионов

Китай за два месяца продал квоты на выбросы углекислого газа почти на $65 миллионов

© AP Photo / Mark SchiefelbeinРабочие во время работы за компьютерами в Пекине
Рабочие во время работы за компьютерами в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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ПЕКИН, 26 сен – РИА Новости. Власти Китая за два с небольшим месяца продали предприятиям квот на выбросы углекислого газа на 418 миллионов юаней (почти 65 миллионов долларов), заявил в воскресенье глава департамента реагирования на изменение климата министерства окружающей среды КНР Ли Гао.
Китай 16 июля этого года официально запустил систему торговли квотами на выбросы парниковых газов. Запущенный механизм считается крупнейшим в мире углеродным рынком, который удвоит долю глобальных выбросов, охватываемых подобными программами.
"По состоянию на 23 сентября на национальном рынке торговли квотами на выбросы углекислого газа проведены сделки по квотам на 8,48 миллиона тонн (выбросов – ред.) на общую сумму 418 миллионов юаней (64,6 миллиона долларов)", - заявил Ли Гао, выступая на конференции Международного института зеленых финансов Центрального университета экономики и финансов в Пекине.
От также отметил, что с момента запуска рынок работал стабильно, а цены поддерживались в разумных рамках.
Как сообщало ранее агентство Синьхуа, в первый список предприятий, которые имеют доступ на китайский рынок торговли квотами на выбросы парниковых газов, входят свыше 2 тысяч предприятий сферы выработки электроэнергии. По оценке министерства экологии и окружающей среды Китая, объем выбросов углекислого газа этих предприятий превышает 4 миллиарда тонн ежегодно.
Ранее министр окружающей среды КНР Чжао Инмин говорил, что средняя стоимость квоты на одну метрическую тонну выбросов CO2 может составить 6,18-7,73 доллара.
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