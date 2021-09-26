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ЦИК Германии опубликовал первые результаты выборов в бундестаг
ЦИК Германии опубликовал первые результаты выборов в бундестаг - РИА Новости, 27.09.2021
ЦИК Германии опубликовал первые результаты выборов в бундестаг
Христианско-социальный союз лидирует с 33,9% голосов в Баварии — одном из 299 немецких округов, следует из данных ЦИК. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-26T22:44
2021-09-27T05:08
политика
бавария
христианско-социальный союз
выборы в парламент германии
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БЕРЛИН, 26 сен — РИА Новости. Христианско-социальный союз лидирует с 33,9% голосов в Баварии — одном из 299 немецких округов, следует из данных ЦИК.По сравнению с итогами голосования в 2017 году баварские христианские демократы потеряли почти восемь процентных пунктов, сообщила федеральная избирательная комиссия, подводя предварительные официальные итоги в двух округах.Как свидетельствуют результаты экзит-поллов телеканала ARD, на выборах лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,7%. Она незначительно увеличила отрыв от консервативного блока ХДС/ХСС, показатель которого сейчас составляет 24,5%.Выборы в бундестаг ФРГ прошли в воскресенье, почти 60 тысяч избирательных участков по всей стране работали до 18:00 (19:00 мск).По итогам выборов на четыре года сформируют новое правительство Германии во главе с новым канцлером. Ангела Меркель (ХДС/ХСС), занимавшая должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет, не претендует на новый срок.
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политика, бавария, христианско-социальный союз, выборы в парламент германии
22:44 26.09.2021 (обновлено: 05:08 27.09.2021)
 
ЦИК Германии опубликовал первые результаты выборов в бундестаг

ЦИК ФРГ опубликовал данные предварительных результатов выборов в бундестаг

© REUTERS / Fabrizio BenschПарламентские выборы в Германии
Парламентские выборы в Германии - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© REUTERS / Fabrizio Bensch
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БЕРЛИН, 26 сен — РИА Новости. Христианско-социальный союз лидирует с 33,9% голосов в Баварии — одном из 299 немецких округов, следует из данных ЦИК.
По сравнению с итогами голосования в 2017 году баварские христианские демократы потеряли почти восемь процентных пунктов, сообщила федеральная избирательная комиссия, подводя предварительные официальные итоги в двух округах.
Как свидетельствуют результаты экзит-поллов телеканала ARD, на выборах лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,7%. Она незначительно увеличила отрыв от консервативного блока ХДС/ХСС, показатель которого сейчас составляет 24,5%.
Выборы в бундестаг ФРГ прошли в воскресенье, почти 60 тысяч избирательных участков по всей стране работали до 18:00 (19:00 мск).
По итогам выборов на четыре года сформируют новое правительство Германии во главе с новым канцлером. Ангела Меркель (ХДС/ХСС), занимавшая должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет, не претендует на новый срок.
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