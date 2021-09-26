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Эксперт предрек победу "Зеленых" и СвДП на выборах в бундестаг
Эксперт предрек победу "Зеленых" и СвДП на выборах в бундестаг - РИА Новости, 26.09.2021
Эксперт предрек победу "Зеленых" и СвДП на выборах в бундестаг
Партии "Союз90/Зеленые" и Свободная демократическая партия могут считаться победителями выборов в бундестаг, несмотря на то, что они заняли третье и четвертое... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T22:01
2021-09-26T22:01
в мире
германия
ангела меркель
свободная демократическая партия германии
выборы в парламент германии
хдс/хсс
олаф шольц
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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Партии "Союз90/Зеленые" и Свободная демократическая партия могут считаться победителями выборов в бундестаг, несмотря на то, что они заняли третье и четвертое место, считает немецкий политолог, профессор Свободного университета Берлина Нильс Дидерих.Социал-демократическая партия Германии лидирует на выборах в бундестаг с 25,9% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социальных союзов занимает второе место с 24,5%, "Союз90/Зеленые" на третьем месте с 14,1%, четвертое место занимает Свободная демократическая партия с 11,7%, сообщал телеканал ZDF со ссылкой на собственный прогноз. "Альтернатива для Германии" занимает пятое место с 10,6%. Партия "Левые" едва преодолевает пятипроцентный барьер для вхождения в бундестаг - ей телеканал прогнозирует ровно 5%. Схожие данные приводит телеканал ARD."Оба прогноза (ZDF и ARD) показывают, что СДПГ и ХДС/ХСС идут нос к носу. Вероятно, что в конечном итоге (кандидат от социал-демократов Олаф) Шольц окажется сильнее, но если учесть заявление (кандидат от ХДС/ХСС Армина) Лашета, то он намерен тем не менее строить коалицию с "Зелеными" и Свободными демократами. СДПГ тоже может сформировать правительство большинства только с "Зелеными" и Свободными демократами. Выводы - победители выборов "Зеленые" и свободные демократы, потому что у них будут очень сильные переговорные позиции, потому что у них есть возможность войти в коалицию с одной или другой партией", - заявил Дидерих РИА Новости.Другим важным итогом он назвал "очевидной ослабление" позиций "Левых", которые по прогнозам едва преодолевают проходной барьер. Говорить сейчас о том, кто же все-таки станет канцлером, по словам политолога, преждевременно, но у Шольца шансы выше."Сейчас говорить об этом - чистая спекуляция. Но я исхожу из того, что в конце концов канцлером станет Олаф Шольц, потому что в ходе предвыборной кампании он показал себя способным быть канцлером, он показал, что может быть преемственным по отношению к Ангеле Меркель, надежным и сдержанным. Тогда как Лашет вел себя агрессивно и это не принесло хороших результатов. Я также думаю, что Шольц лучше как переговорщик, он сможет свести воедино две политические силы - "Зеленых" и свободных демократов, которые имеют разнонаправленные политические устремления", - заявил он.По его словам, коалиционные переговоры "могут продлиться довольно долго, потому что как СДПГ, так и ХДС, захотят провести обстоятельные переговоры со всеми, это, конечно, займет время". "Но я верю в переговорные способности Шольца, он сможет выработать общий компромисс с "Зелеными" и Свободными демократами", - заявил собеседник агентства.Он напомнил, что в 2017 года коалиционные переговоры затянулись на 171 день - рекордный срок для ФРГ. Это произошло из-за того, что свободные демократы вышли из переговоров на последних этапах, поэтому переговоры стартовали заново. По его мнению, и "Зеленые", и свободные демократы будут учитывать этот опыт, чтобы избежать повторения ситуации.
https://ria.ru/20210926/pravitelstvo-1751907585.html
https://ria.ru/20210926/germaniya-1751872016.html
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в мире, германия, ангела меркель, свободная демократическая партия германии, выборы в парламент германии, хдс/хсс, олаф шольц
22:01 26.09.2021
 
Эксперт предрек победу "Зеленых" и СвДП на выборах в бундестаг

Немецкий политолог Дидерих: "Союз90/Зеленые" и СвДП можно считать победителями выборов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Мужчина опускает бюллетень в урну для голосования на одном из избирательных участков Потсдама во время голосования на выборах в Бундестаг
 Мужчина опускает бюллетень в урну для голосования на одном из избирательных участков Потсдама во время голосования на выборах в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Партии "Союз90/Зеленые" и Свободная демократическая партия могут считаться победителями выборов в бундестаг, несмотря на то, что они заняли третье и четвертое место, считает немецкий политолог, профессор Свободного университета Берлина Нильс Дидерих.
Социал-демократическая партия Германии лидирует на выборах в бундестаг с 25,9% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социальных союзов занимает второе место с 24,5%, "Союз90/Зеленые" на третьем месте с 14,1%, четвертое место занимает Свободная демократическая партия с 11,7%, сообщал телеканал ZDF со ссылкой на собственный прогноз. "Альтернатива для Германии" занимает пятое место с 10,6%. Партия "Левые" едва преодолевает пятипроцентный барьер для вхождения в бундестаг - ей телеканал прогнозирует ровно 5%. Схожие данные приводит телеканал ARD.
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"Оба прогноза (ZDF и ARD) показывают, что СДПГ и ХДС/ХСС идут нос к носу. Вероятно, что в конечном итоге (кандидат от социал-демократов Олаф) Шольц окажется сильнее, но если учесть заявление (кандидат от ХДС/ХСС Армина) Лашета, то он намерен тем не менее строить коалицию с "Зелеными" и Свободными демократами. СДПГ тоже может сформировать правительство большинства только с "Зелеными" и Свободными демократами. Выводы - победители выборов "Зеленые" и свободные демократы, потому что у них будут очень сильные переговорные позиции, потому что у них есть возможность войти в коалицию с одной или другой партией", - заявил Дидерих РИА Новости.
Другим важным итогом он назвал "очевидной ослабление" позиций "Левых", которые по прогнозам едва преодолевают проходной барьер. Говорить сейчас о том, кто же все-таки станет канцлером, по словам политолога, преждевременно, но у Шольца шансы выше.
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"Сейчас говорить об этом - чистая спекуляция. Но я исхожу из того, что в конце концов канцлером станет Олаф Шольц, потому что в ходе предвыборной кампании он показал себя способным быть канцлером, он показал, что может быть преемственным по отношению к Ангеле Меркель, надежным и сдержанным. Тогда как Лашет вел себя агрессивно и это не принесло хороших результатов. Я также думаю, что Шольц лучше как переговорщик, он сможет свести воедино две политические силы - "Зеленых" и свободных демократов, которые имеют разнонаправленные политические устремления", - заявил он.
По его словам, коалиционные переговоры "могут продлиться довольно долго, потому что как СДПГ, так и ХДС, захотят провести обстоятельные переговоры со всеми, это, конечно, займет время". "Но я верю в переговорные способности Шольца, он сможет выработать общий компромисс с "Зелеными" и Свободными демократами", - заявил собеседник агентства.
Он напомнил, что в 2017 года коалиционные переговоры затянулись на 171 день - рекордный срок для ФРГ. Это произошло из-за того, что свободные демократы вышли из переговоров на последних этапах, поэтому переговоры стартовали заново. По его мнению, и "Зеленые", и свободные демократы будут учитывать этот опыт, чтобы избежать повторения ситуации.
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