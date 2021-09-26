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Песков рассказал об отношении Путина к выборам
Песков рассказал об отношении Путина к выборам - РИА Новости, 26.09.2021
Песков рассказал об отношении Путина к выборам
Президент России Владимир Путин относится к прошедшим выборам как к очень конкурентным, прозрачным, честным и справедливым, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T14:08
2021-09-26T14:08
2021-09-26T14:10
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
дмитрий песков
единая россия
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин относится к прошедшим выборам как к очень конкурентным, прозрачным, честным и справедливым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Знаете, насколько мне известно, он относится к выборам, как к действительно очень конкурентным, к прозрачным, к честным и к справедливым", - сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия".Песков отметил, что есть и какие-то неожиданные элементы результатов этих выборов, в частности, появление новых партий, неожиданные успехи некоторых партий. Он также обратил внимание на безусловное подтверждение своего лидерства "Единой Россией", сказав, что "это уже относится к прогнозируемым элементам"."Поэтому действительно выборы разносторонние, но главное, они конкурентные, честные", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20210925/putin-1751779114.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, единая россия, россия
14:08 26.09.2021 (обновлено: 14:10 26.09.2021)
Песков рассказал об отношении Путина к выборам
Песков : Путин относится к выборам как к очень конкурентным, прозрачным, честным