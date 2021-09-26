https://ria.ru/20210926/vybory-1751830083.html

В Германии состоятся выборы в бундестаг

В Германии состоятся выборы в бундестаг - РИА Новости, 26.09.2021

В Германии состоятся выборы в бундестаг

Выборы в бундестаг состоятся в воскресенье в Германии, по их итогам на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T00:12

2021-09-26T00:12

2021-09-26T00:59

в мире

справки

союз 90/зеленые

германия

ангела меркель

христианско-социальный союз

выборы в парламент германии

хдс/хсс

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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Выборы в бундестаг состоятся в воскресенье в Германии, по их итогам на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую эту должность на протяжении 16 лет.Немецкий парламент формируется по смешанному принципу, в него входят не менее 598 депутатов. Победителям в одномандатных округах, избранным простым большинством голосов, то есть по мажоритарной системе, отводится 299 мест. Вторая половина мандатов распределяется по партийным спискам. Если у той или иной партии победителей в одномандатных округах больше общего количества мандатов, полученных партией, то для таких депутатов создаются дополнительные места. Это приводит к увеличению общего числа депутатов. К примеру, по итогам выборов в 2017 году в бундестаге оказались 709 депутатов. Сейчас в Германии обсуждается механизм сокращения дополнительных и уравнивающих мандатов.В нынешних выборах в бундестаг участвуют 47 партий. Всего 26 сентября будут баллотироваться 6211 кандидатов, в том числе 2024 женщины. Чтобы быть представленной в бундестаге, партии необходимо преодолеть пятипроцентный электоральный барьер. Каждый избиратель имеет два голоса: за конкретного кандидата в одномандатном округе и за партийный список.Итоги выборов пока не предопределены. Согласно социологическому исследованию ZDF Politbarometer от 23 сентября, 35% избирателей еще не определились с тем, кому они отдадут свой голос и пойдут ли вообще голосовать. По предварительным данным, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий: консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Союз 90/Зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП), "Альтернатива для Германии" и "Левые". Однако ведущие партии - ХДС/ХСС и СДПГ - не набирают предварительно и по 30% голосов, разрыв между ними крайне мал.В такой ситуации будущее коалиционное правительство будет состоять, скорее всего, из трех партий. Пост канцлера может занять как лидер социал-демократов Олаф Шольц, так и его соперник, представляющий консерваторов из ХДС/ХСС, Армин Лашет. Если по итогам выборов разрыв между ведущими партиями не увеличится и они наберут примерно равное количество голосов, то конфигурация будущего правительства станет в большей степени зависеть от малых партий.В такой ситуации партия, получившая второй результат на выборах, тоже может стать старшим коалиционным партнером и выдвинуть канцлера, как это произошло на выборах в бундестаг в 1969 году. Консерваторы из ХДС/ХСС получили тогда 46,1% голосов, СДПГ - 42,7%. Однако лидер социал-демократов Вилли Брандт и глава либералов из СвДП Вальтер Шеель, чья партия прошла в бундестаг третьей с 5,8%, договорились о создании двухпартийного коалиционного "красно-желтого" (по брендовым цветам партий, соответственно, при участии СДПГ и СвДП) правительства. Брандт стал канцлером, а консерваторы были вынуждены уйти в оппозицию, формально выиграв выборы.Правом голоса на момент проведения выборов обладают 60,4 миллиона граждан Германии. Голосовать и участвовать в выборах в бундестаг ФРГ имеют право граждане, достигшие 18 лет.Почти 60 тысяч избирательных участков откроются в 8.00 (9.00 мск) и будут работать до 18.00 (19.00 мск). Хотя в Германии действуют санитарные ограничения из-за пандемии коронавируса, на участках они будут частично сняты, например, избиратели смогут участвовать в голосовании, не предъявляя справок о вакцинации или негативных результатов тестов. Из-за пандемии ожидается, что значительно увеличится доля граждан, голосующих по почте. Четыре года назад такой способ волеизъявления выбрал почти каждый третий избиратель.

https://ria.ru/20210925/germaniya-1751742433.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210909/kiberataki-1749427193.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/merkel-1751678070.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, справки, союз 90/зеленые , германия, ангела меркель, христианско-социальный союз, выборы в парламент германии, хдс/хсс, олаф шольц, армин лашет