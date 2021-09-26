https://ria.ru/20210926/volodin-1751880916.html

Володин рассказал о новых полномочиях Госдумы

Володин рассказал о новых полномочиях Госдумы - РИА Новости, 26.09.2021

Володин рассказал о новых полномочиях Госдумы

Председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что граждане страны влияют на принятие решений при формировании... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T15:13

2021-09-26T15:13

2021-09-26T15:14

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731931199_0:0:3535:1988_1920x0_80_0_0_181afe8ad8a6e21bce29c73f100e4f6c.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что граждане страны влияют на принятие решений при формировании состава правительства, и ответил на вопрос о предложении Владимира Путина возглавить Думу в новом созыве."Теперь люди, избирая своих депутатов, влияют на принятие решений при формировании правительства", - рассказал Володин в программе "Москва. Кремль. Путин".Отвечая на вопрос, будет ли Госдума руководствоваться новыми нормами в дальнейшем, депутат отметил, что "новые полномочия используются в зависимости от необходимости". "Когда речь шла о созыве уходящем, вы знаете, появились вакансии, и Дума использовала полномочия свои уже при назначении новых министров", - пояснил он.Что касается предложения президента, парламентарий ответил: "Для меня это доверие".Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Володин достоин, чтобы возглавить нижнюю палату парламента следующего созыва.

https://ria.ru/20210925/putin-1751780644.html

https://ria.ru/20210925/gosduma-1751779875.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, россия