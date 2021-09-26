15:13 26.09.2021 (обновлено: 15:14 26.09.2021)
Володин рассказал о новых полномочиях Госдумы
Володин: россияне влияют на принятие решений при формировании состава правительства
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что граждане страны влияют на принятие решений при формировании состава правительства, и ответил на вопрос о предложении Владимира Путина возглавить Думу в новом созыве.
"Теперь люди, избирая своих депутатов, влияют на принятие решений при формировании правительства", - рассказал Володин в программе "Москва. Кремль. Путин".
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Отвечая на вопрос, будет ли Госдума руководствоваться новыми нормами в дальнейшем, депутат отметил, что "новые полномочия используются в зависимости от необходимости". "Когда речь шла о созыве уходящем, вы знаете, появились вакансии, и Дума использовала полномочия свои уже при назначении новых министров", - пояснил он.
Что касается предложения президента, парламентарий ответил: "Для меня это доверие".
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Володин достоин, чтобы возглавить нижнюю палату парламента следующего созыва.
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