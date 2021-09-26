https://ria.ru/20210926/vdnkh-1751848441.html

Павильону №30 на ВДНХ вернули исторический облик

Павильону №30 на ВДНХ вернули исторический облик - РИА Новости, 26.09.2021

Павильону №30 на ВДНХ вернули исторический облик

Павильону №30 "Микробиологическая промышленность" на ВДНХ в Москве вернули исторический облик, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T09:18

2021-09-26T09:18

2021-09-26T10:40

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Павильону №30 "Микробиологическая промышленность" на ВДНХ в Москве вернули исторический облик, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."На территории ВДНХ завершены основные ремонтно-реставрационные работы в павильоне №30 "Микробиологическая промышленность", павильону максимально вернули исторический облик: утраченные элементы воссоздали, а сохранившиеся – отреставрировали", - сказал он.По его словам, помещения павильона теперь полностью отвечают современным требованиям, они оборудованы системами кондиционирования, вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, поэтому могут эксплуатироваться в любое время года, а не только летом, как ранее.Вице-мэр рассказал, что был восстановлен и укреплен деревянный каркас здания, воссоздан деревянный резной фронтон с изображением букетов цветов, который украшает портик главного входа."Отреставрировали фасад и вернули зданию первоначальный светло-серый цвет, лоджию главного фасада вновь выделили травянисто-зеленым цветом, как было в 1954 году. Привели в порядок лепной и керамический декор на фасаде: 18 панно с трехцветным сграффито, майолику портала центрального входа, лепные рельефы с изображением хлопка. В павильоне расчистили и восстановили обнаруженную в ходе работ живопись на потолках", - отметил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в первый зал вернули деревянный резной фриз, который был утерян, он является завершающим элементом в обрамлении потолочной живописи. Были воссозданы сложные лепные розетки второго зала."Прилегающую к павильону территорию благоустроили. Сейчас выполняется воссоздание фонтана в виде букета из масличных растений с керамической облицовкой, расположенного во внутреннем дворике, работы завершим в 2022 году", - сказал заммэра.

https://realty.ria.ru/20210827/vdnkh-1747466643.html

https://ria.ru/20210826/pavilon-1747402151.html

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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, вднх, новости культуры