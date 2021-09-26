https://ria.ru/20210926/ukraina-1751878444.html

Песков оценил вероятность контактов Путина и Зеленского

Песков оценил вероятность контактов Путина и Зеленского - РИА Новости, 26.09.2021

Песков оценил вероятность контактов Путина и Зеленского

Здравая логика диктует необходимость контактов президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но реальность говорит, что при нынешнем... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T14:54

2021-09-26T14:54

2021-09-26T20:35

политика

украина

киев

владимир путин

дмитрий песков

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен — РИА Новости. Здравая логика диктует необходимость контактов президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но реальность говорит, что при нынешнем подходе Киева они маловероятны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Здравая логика диктует необходимость контактов между двумя президентами. Но реальность говорить о том, что эти контакты мало возможны до тех пор, пока продолжается такая позиция Киева", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия" в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин".

https://ria.ru/20210926/remarki-1751875410.html

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политика, украина, киев, владимир путин, дмитрий песков, россия