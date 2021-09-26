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Песков оценил вероятность контактов Путина и Зеленского
Песков оценил вероятность контактов Путина и Зеленского - РИА Новости, 26.09.2021
Песков оценил вероятность контактов Путина и Зеленского
Здравая логика диктует необходимость контактов президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но реальность говорит, что при нынешнем... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T14:54
2021-09-26T20:35
политика
украина
киев
владимир путин
дмитрий песков
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен — РИА Новости. Здравая логика диктует необходимость контактов президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но реальность говорит, что при нынешнем подходе Киева они маловероятны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Здравая логика диктует необходимость контактов между двумя президентами. Но реальность говорить о том, что эти контакты мало возможны до тех пор, пока продолжается такая позиция Киева", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия" в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин".
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политика, украина, киев, владимир путин, дмитрий песков, россия
14:54 26.09.2021 (обновлено: 20:35 26.09.2021)
 
Песков оценил вероятность контактов Путина и Зеленского

Песков: контакты лидеров России и Украины нужны, но из-за подхода Киева они маловероятны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен — РИА Новости. Здравая логика диктует необходимость контактов президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но реальность говорит, что при нынешнем подходе Киева они маловероятны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Здравая логика диктует необходимость контактов между двумя президентами. Но реальность говорить о том, что эти контакты мало возможны до тех пор, пока продолжается такая позиция Киева", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия" в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
Вчера, 14:16
Путина не задевают ремарки Зеленского в свой адрес, заявил Песков
 
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