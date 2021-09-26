https://ria.ru/20210926/ukraina-1751870956.html
"Оппозиционная платформа" заявила о дискриминации русского языка на Украине
"Оппозиционная платформа" заявила о дискриминации русского языка на Украине - РИА Новости, 26.09.2021
"Оппозиционная платформа" заявила о дискриминации русского языка на Украине
Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила об ограничениях в использовании русского языка в стране. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T13:27
2021-09-26T13:27
2021-09-26T13:27
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КИЕВ, 26 сен - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила об ограничениях в использовании русского языка в стране."Сегодня - Европейский День языков… В этот день в Европе напоминают: изучение и развитие различных языков необходимо поощрять и поддерживать. Это повышает культурный уровень, помогает укрепить единство общества, не допустить конфликтов и дискриминации… А в это время в Украине… происходят совершенно противоположные вещи. По отношению к русскоязычным украинцам, представителям других национальных общин ведется дискриминационная политика штрафов и запретов. Принудительно ограничивается право использования русского и языков национальных общин в СМИ, общественной и культурной жизни", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.По мнению политсилы, изучение украинского языка в стране превратилось в невыполнимую задачу.В апреле 2019 года парламентом Украины был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).Конституционный суд Украины счел, что закон об украинском языке как государственном не нарушает языковые права национальных меньшинств, а любые посягательства на его юридический статус угрожает национальной безопасности страны.
https://ria.ru/20210918/danilov-1750636017.html
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в мире, украина, европа
"Оппозиционная платформа" заявила о дискриминации русского языка на Украине
"Оппозиционная платформа" заявила об ограничении использования русского языка на Украине
КИЕВ, 26 сен - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила об ограничениях в использовании русского языка в стране.
"Сегодня - Европейский День языков… В этот день в Европе
напоминают: изучение и развитие различных языков необходимо поощрять и поддерживать. Это повышает культурный уровень, помогает укрепить единство общества, не допустить конфликтов и дискриминации… А в это время в Украине
… происходят совершенно противоположные вещи. По отношению к русскоязычным украинцам, представителям других национальных общин ведется дискриминационная политика штрафов и запретов. Принудительно ограничивается право использования русского и языков национальных общин в СМИ, общественной и культурной жизни", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
По мнению политсилы, изучение украинского языка в стране превратилось в невыполнимую задачу.
"Потому что нельзя выучить язык в ситуации, когда приходится постоянно переписывать учебники. Когда зараженные националистическим политиканством "филологи" целенаправленно превращают украинский язык в архаичную "латынь", - добавили в партии.
В апреле 2019 года парламентом Украины был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
Конституционный суд Украины счел, что закон об украинском языке как государственном не нарушает языковые права национальных меньшинств, а любые посягательства на его юридический статус угрожает национальной безопасности страны.