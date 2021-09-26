https://ria.ru/20210926/turtsiya-1751880729.html

В Кремле прокомментировали заявления Эрдогана по Крыму

В Кремле прокомментировали заявления Эрдогана по Крыму - РИА Новости, 26.09.2021

В Кремле прокомментировали заявления Эрдогана по Крыму

Заявления, звучащие сейчас из Турции по Крыму, не рушат перспективы проведения содержательного и конструктивного визита президента Тайипа Эрдогана в Россию,... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T15:13

2021-09-26T15:13

2021-09-26T15:13

республика крым

турция

дмитрий песков

владимир соловьев (телеведущий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:106:3267:1944_1920x0_80_0_0_7e6cd2c72f40cd045cd1a7e57fb625da.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен — РИА Новости. Заявления, звучащие сейчас из Турции по Крыму, не рушат перспективы проведения содержательного и конструктивного визита президента Тайипа Эрдогана в Россию, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Эрдоган планирует посетить Сочи с визитом 29 сентября, сообщили ранее РИА Новости в его администрации. На Генассамблее ООН Эрдоган заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию "аннексированного" Крыма."Наверное, чуть-чуть, так сказать, оставило неприятный след, что подобные заявления стали озвучиваться в дни завершения подготовки к предстоящему визиту. Но тем не менее это никоим образом не рушит перспективы проведения успешного, и содержательного, и конструктивного рабочего визита президента Эрдогана в Россию", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия" в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин".Он отметил, что "такие заявления по таким чувствительным темам" обычно не делаются по традициям международной политики."Мы знаем, что мы категорически не согласны по этому вопросу, и мы знаем, что нет возможности достичь согласия в настоящий момент", — пояснил Песков."Я бы не стал как-то так излишне экзальтировать ситуацию. Все-таки Турция - это наш партнер, с которым у нас весьма развитые отношения. И на фоне этих развитых отношений, с которыми также у нас сохраняются разногласия. Позиция Турции, позиция господина Эрдогана по Крыму нам хорошо известна. И они ее не скрывали", - добавил он.Песков отметил, что " Эрдоган считает Крым оккупированным", и он также знает немало турок, которые "являются яростными националистами" и "считают, конечно же, Крым турецким", но, к счастью, "эти националисты не у власти" и "господин президент Турции не разделяет их точку зрения".Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что не признает итоги выборов в Крыму. Эрдоган также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар. В МИД РФ неоднократно заявляли, что РФ делает все, что отвечает международному праву, Уставу ООН, уважает право любого народа самому определять свою судьбу, это распространяется на права национальных меньшинств, будь то в Крыму или где угодно.

https://ria.ru/20210925/shok-1751777952.html

https://ria.ru/20210923/turtsiya-1751501934.html

республика крым

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, турция, дмитрий песков, владимир соловьев (телеведущий), россия