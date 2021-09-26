https://ria.ru/20210926/turtsiya-1751880729.html
В Кремле прокомментировали заявления Эрдогана по Крыму
В Кремле прокомментировали заявления Эрдогана по Крыму - РИА Новости, 26.09.2021
В Кремле прокомментировали заявления Эрдогана по Крыму
Заявления, звучащие сейчас из Турции по Крыму, не рушат перспективы проведения содержательного и конструктивного визита президента Тайипа Эрдогана в Россию,... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T15:13
2021-09-26T15:13
2021-09-26T15:13
республика крым
турция
дмитрий песков
владимир соловьев (телеведущий)
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен — РИА Новости. Заявления, звучащие сейчас из Турции по Крыму, не рушат перспективы проведения содержательного и конструктивного визита президента Тайипа Эрдогана в Россию, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Эрдоган планирует посетить Сочи с визитом 29 сентября, сообщили ранее РИА Новости в его администрации. На Генассамблее ООН Эрдоган заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию "аннексированного" Крыма."Наверное, чуть-чуть, так сказать, оставило неприятный след, что подобные заявления стали озвучиваться в дни завершения подготовки к предстоящему визиту. Но тем не менее это никоим образом не рушит перспективы проведения успешного, и содержательного, и конструктивного рабочего визита президента Эрдогана в Россию", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия" в интервью Владимиру Соловьеву в программе "Москва. Кремль. Путин".Он отметил, что "такие заявления по таким чувствительным темам" обычно не делаются по традициям международной политики."Мы знаем, что мы категорически не согласны по этому вопросу, и мы знаем, что нет возможности достичь согласия в настоящий момент", — пояснил Песков."Я бы не стал как-то так излишне экзальтировать ситуацию. Все-таки Турция - это наш партнер, с которым у нас весьма развитые отношения. И на фоне этих развитых отношений, с которыми также у нас сохраняются разногласия. Позиция Турции, позиция господина Эрдогана по Крыму нам хорошо известна. И они ее не скрывали", - добавил он.Песков отметил, что " Эрдоган считает Крым оккупированным", и он также знает немало турок, которые "являются яростными националистами" и "считают, конечно же, Крым турецким", но, к счастью, "эти националисты не у власти" и "господин президент Турции не разделяет их точку зрения".Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что не признает итоги выборов в Крыму. Эрдоган также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар. В МИД РФ неоднократно заявляли, что РФ делает все, что отвечает международному праву, Уставу ООН, уважает право любого народа самому определять свою судьбу, это распространяется на права национальных меньшинств, будь то в Крыму или где угодно.
https://ria.ru/20210925/shok-1751777952.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, турция, дмитрий песков, владимир соловьев (телеведущий), россия
В Кремле прокомментировали заявления Эрдогана по Крыму
Песков: Турция остается партнером России, несмотря на заявления Эрдогана по Крыму
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен — РИА Новости.
Заявления, звучащие сейчас из Турции по Крыму, не рушат перспективы проведения содержательного и конструктивного визита президента Тайипа Эрдогана
в Россию
, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Эрдоган планирует посетить Сочи
с визитом 29 сентября, сообщили ранее РИА Новости в его администрации. На Генассамблее ООН Эрдоган заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины
, включая территорию "аннексированного" Крыма.
"Наверное, чуть-чуть, так сказать, оставило неприятный след, что подобные заявления стали озвучиваться в дни завершения подготовки к предстоящему визиту. Но тем не менее это никоим образом не рушит перспективы проведения успешного, и содержательного, и конструктивного рабочего визита президента Эрдогана в Россию", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия
" в интервью Владимиру Соловьеву
в программе "Москва. Кремль. Путин".
Он отметил, что "такие заявления по таким чувствительным темам" обычно не делаются по традициям международной политики.
"Мы знаем, что мы категорически не согласны по этому вопросу, и мы знаем, что нет возможности достичь согласия в настоящий момент", — пояснил Песков.
"Я бы не стал как-то так излишне экзальтировать ситуацию. Все-таки Турция
- это наш партнер, с которым у нас весьма развитые отношения. И на фоне этих развитых отношений, с которыми также у нас сохраняются разногласия. Позиция Турции, позиция господина Эрдогана по Крыму нам хорошо известна. И они ее не скрывали", - добавил он.
Песков отметил, что " Эрдоган считает Крым оккупированным", и он также знает немало турок, которые "являются яростными националистами" и "считают, конечно же, Крым турецким", но, к счастью, "эти националисты не у власти" и "господин президент Турции не разделяет их точку зрения".
Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что не признает итоги выборов в Крыму. Эрдоган также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар. В МИД РФ неоднократно заявляли, что РФ делает все, что отвечает международному праву, Уставу ООН, уважает право любого народа самому определять свою судьбу, это распространяется на права национальных меньшинств, будь то в Крыму или где угодно.