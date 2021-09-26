https://ria.ru/20210926/todofest-1751622755.html

В Пушкинском музее проходит культурный фестиваль для подростков ToDo Fest

В Пушкинском музее проходит культурный фестиваль для подростков ToDo Fest - РИА Новости, 26.09.2021

В Пушкинском музее проходит культурный фестиваль для подростков ToDo Fest

В Москве, в молодежном пространстве "Пушкинский.Youth" (усадьба Лопухиных), начинается однодневный фестиваль для подростков 13-18 лет ToDo Fest, созданный при... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T06:40

2021-09-26T06:40

2021-09-26T06:40

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Москве, в молодежном пространстве "Пушкинский.Youth" (усадьба Лопухиных), начинается однодневный фестиваль для подростков 13-18 лет ToDo Fest, созданный при поддержке ГМИИ имени Пушкина, "Пушкинский.Youth" и "Новой школы", сообщили организаторы. В программе запланированы встречи с дизайнерами, маркетологами, журналистами, кураторами выставок и руководителями проектов в разных сферах деятельности, в том числе связанных с культурой, медиа, бизнесом и благотворительностью. Все спикеры поделятся опытом и подскажут, как реализовать свои проекты и не только. Например, Наталья Гомберг (руководитель направления "Пушкинский.Youth") расскажет о пяти знаменитых художников и их новаторских идеях, а автор TikTok-блога об искусстве Артур Чех поделится секретами ведения видеоблога. Послушать можно будет Нону Аракелян (Учебный мастер Школы дизайна НИУ ВШЭ), Катерину Шольц (Продюсер проектов в области культуры, начальник отдела координации регионального развития ГМИИ имени Пушкина), Ивана Дьяченко (Основатель Betterthan.today. Наставник по целеполаганию, тренер креативного мышления в бизнесе) и других. Ребятам также предоставят возможность лично пообщаться с экспертами и найти новых друзей. Не исключено, что среди спикеров. Помимо взрослых, на ToDo Fest заявлены и подростки, которые в юные годы успешно запустили собственные проекты. Например, фуд-блогер и кондитер Алена Аракчеева или ведущие подкаста "Собака съела дневник": Ануша, Ваня Савин и Егор Маслов. Кроме этого, гости фестиваля смогут посетить творческие мастерские, поучаствовать в тренингах и встретиться со специальным гостем — его личность раскроют на фестивале. Вход на фестиваль свободный, но по предварительной регистрации. Ее можно пройти здесь.

https://ria.ru/20210715/muzei-1741268391.html

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образование, искусство, новости культуры, москва