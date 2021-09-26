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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210926/todofest-1751622755.html
В Пушкинском музее проходит культурный фестиваль для подростков ToDo Fest
В Пушкинском музее проходит культурный фестиваль для подростков ToDo Fest - РИА Новости, 26.09.2021
В Пушкинском музее проходит культурный фестиваль для подростков ToDo Fest
В Москве, в молодежном пространстве "Пушкинский.Youth" (усадьба Лопухиных), начинается однодневный фестиваль для подростков 13-18 лет ToDo Fest, созданный при... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T06:40
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Москве, в молодежном пространстве "Пушкинский.Youth" (усадьба Лопухиных), начинается однодневный фестиваль для подростков 13-18 лет ToDo Fest, созданный при поддержке ГМИИ имени Пушкина, "Пушкинский.Youth" и "Новой школы", сообщили организаторы. В программе запланированы встречи с дизайнерами, маркетологами, журналистами, кураторами выставок и руководителями проектов в разных сферах деятельности, в том числе связанных с культурой, медиа, бизнесом и благотворительностью. Все спикеры поделятся опытом и подскажут, как реализовать свои проекты и не только. Например, Наталья Гомберг (руководитель направления "Пушкинский.Youth") расскажет о пяти знаменитых художников и их новаторских идеях, а автор TikTok-блога об искусстве Артур Чех поделится секретами ведения видеоблога. Послушать можно будет Нону Аракелян (Учебный мастер Школы дизайна НИУ ВШЭ), Катерину Шольц (Продюсер проектов в области культуры, начальник отдела координации регионального развития ГМИИ имени Пушкина), Ивана Дьяченко (Основатель Betterthan.today. Наставник по целеполаганию, тренер креативного мышления в бизнесе) и других. Ребятам также предоставят возможность лично пообщаться с экспертами и найти новых друзей. Не исключено, что среди спикеров. Помимо взрослых, на ToDo Fest заявлены и подростки, которые в юные годы успешно запустили собственные проекты. Например, фуд-блогер и кондитер Алена Аракчеева или ведущие подкаста "Собака съела дневник": Ануша, Ваня Савин и Егор Маслов. Кроме этого, гости фестиваля смогут посетить творческие мастерские, поучаствовать в тренингах и встретиться со специальным гостем — его личность раскроют на фестивале. Вход на фестиваль свободный, но по предварительной регистрации. Ее можно пройти здесь.
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образование, искусство, новости культуры, москва
06:40 26.09.2021
 

В Пушкинском музее проходит культурный фестиваль для подростков ToDo Fest

© Фото : Фото предоставлены ГМИИ им. А.С. ПушкинаГостья фестиваля ToDo Fest, созданного при поддержке ГМИИ им. А.С. Пушкина "Пушкинский.Youth" и "Новой школы"
Гостья фестиваля ToDo Fest, созданного при поддержке ГМИИ им. А.С. Пушкина Пушкинский.Youth и Новой школы - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© Фото : Фото предоставлены ГМИИ им. А.С. Пушкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Москве, в молодежном пространстве "Пушкинский.Youth" (усадьба Лопухиных), начинается однодневный фестиваль для подростков 13-18 лет ToDo Fest, созданный при поддержке ГМИИ имени Пушкина, "Пушкинский.Youth" и "Новой школы", сообщили организаторы.
В программе запланированы встречи с дизайнерами, маркетологами, журналистами, кураторами выставок и руководителями проектов в разных сферах деятельности, в том числе связанных с культурой, медиа, бизнесом и благотворительностью. Все спикеры поделятся опытом и подскажут, как реализовать свои проекты и не только.
Например, Наталья Гомберг (руководитель направления "Пушкинский.Youth") расскажет о пяти знаменитых художников и их новаторских идеях, а автор TikTok-блога об искусстве Артур Чех поделится секретами ведения видеоблога.
© Фото : Фото предоставлены пресс-службой ГМИИ им. А.С. ПушкинаУчастники перфоманса "Я покажу тебе музей" на фестивале ToDo Fest
Участники перфоманса Я покажу тебе музей на фестивале ToDo Fest
1 из 2
Участники перфоманса "Я покажу тебе музей" на фестивале ToDo Fest
© Фото : Фото предоставлены пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина
© Фото : @pushkin.youthФотография из Instagram-аккаунта молодежного проекта Пушкинский. Youth ГМИИ им. А.С. Пушкина
Фотография из Instagram-аккаунта молодежного проекта Пушкинский. Youth ГМИИ им. А.С. Пушкина
2 из 2
Фотография из Instagram-аккаунта молодежного проекта Пушкинский. Youth ГМИИ им. А.С. Пушкина
© Фото : @pushkin.youth
1 из 2
Участники перфоманса "Я покажу тебе музей" на фестивале ToDo Fest
© Фото : Фото предоставлены пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина
2 из 2
Фотография из Instagram-аккаунта молодежного проекта Пушкинский. Youth ГМИИ им. А.С. Пушкина
© Фото : @pushkin.youth
Послушать можно будет Нону Аракелян (Учебный мастер Школы дизайна НИУ ВШЭ), Катерину Шольц (Продюсер проектов в области культуры, начальник отдела координации регионального развития ГМИИ имени Пушкина), Ивана Дьяченко (Основатель Betterthan.today. Наставник по целеполаганию, тренер креативного мышления в бизнесе) и других.
Ребятам также предоставят возможность лично пообщаться с экспертами и найти новых друзей. Не исключено, что среди спикеров. Помимо взрослых, на ToDo Fest заявлены и подростки, которые в юные годы успешно запустили собственные проекты. Например, фуд-блогер и кондитер Алена Аракчеева или ведущие подкаста "Собака съела дневник": Ануша, Ваня Савин и Егор Маслов.
Кроме этого, гости фестиваля смогут посетить творческие мастерские, поучаствовать в тренингах и встретиться со специальным гостем — его личность раскроют на фестивале.
"Быть подростком в мире, который делится на детей и взрослых, кажется довольно непростой задачей. Особенно тогда, когда категорически меняется понимание образования и профессии. Выбирая, чем заниматься в будущем, старшеклассники часто вынуждены делать это вслепую, поэтому нам было важно создать такое пространство, где, не делая выбора, можно просто пробовать себя и свои силы, познакомиться с теми, кто может дать совет и поддержать. С этой идеей мы создавали "Пушкинский.Youth" и теперь рады вместе с единомышленниками сделать фестиваль, который заодно напомнит, что музей сегодня — живой междисциплинарный организм, а в культуре могут работать не только художники и искусствоведы", — говорит Наталья Гомберг.
Вход на фестиваль свободный, но по предварительной регистрации. Ее можно пройти здесь.
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