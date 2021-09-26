https://ria.ru/20210926/tayga-1751832160.html

Опубликованы кадры отдыха Путина в тайге

Опубликованы кадры отдыха Путина в тайге - РИА Новости, 26.09.2021

Опубликованы кадры отдыха Путина в тайге

Кадры отдыха президента России Владимира Путина в тайге показал телеканал "Россия 24", на них глава государства запечатлен вместе с министром обороны Сергеем... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T00:32

2021-09-26T00:32

2021-09-26T02:47

владимир путин

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Кадры отдыха президента России Владимира Путина в тайге показал телеканал "Россия 24", на них глава государства запечатлен вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.На видео президент во время отпуска в начале сентября ловит с помощью удочки рыбу, гуляет по горам, сплавляется на катере по реке.Кроме того, глава государства переночевал в палатке. Шойгу, обращаясь к сидящему в ней Путину, заметил: "Солидно". Тот в ответ пошутил, что если лучше работать, будет лучше, и рассмеялся вместе с Шойгу.Глава Минобороны обратил внимание на изображение камина, которое было в палатке президента. "Это камин, между прочим он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите", - пригласил Шойгу Путин."У огонька посидеть - хорошо придумали. Уютненько", - оценил министр.Президент также впечатлился маралами.Путин часто выбирает тайгу для отпуска, который длится обычно несколько дней. В этих поездках его нередко сопровождает Шойгу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/bayden-1602683117.html

https://ria.ru/20210418/putin-1728811609.html

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Путин и Шойгу прогуливаются по склонам заповедника Путин и Шойгу на осеннем отдыхе прогуливаются по склонам заповедника. 2021-09-26T00:32 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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владимир путин