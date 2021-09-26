https://ria.ru/20210926/tayga-1751832160.html
Опубликованы кадры отдыха Путина в тайге
Опубликованы кадры отдыха Путина в тайге - РИА Новости, 26.09.2021
Опубликованы кадры отдыха Путина в тайге
Кадры отдыха президента России Владимира Путина в тайге показал телеканал "Россия 24", на них глава государства запечатлен вместе с министром обороны Сергеем... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T00:32
2021-09-26T00:32
2021-09-26T02:47
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Кадры отдыха президента России Владимира Путина в тайге показал телеканал "Россия 24", на них глава государства запечатлен вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.На видео президент во время отпуска в начале сентября ловит с помощью удочки рыбу, гуляет по горам, сплавляется на катере по реке.Кроме того, глава государства переночевал в палатке. Шойгу, обращаясь к сидящему в ней Путину, заметил: "Солидно". Тот в ответ пошутил, что если лучше работать, будет лучше, и рассмеялся вместе с Шойгу.Глава Минобороны обратил внимание на изображение камина, которое было в палатке президента. "Это камин, между прочим он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите", - пригласил Шойгу Путин."У огонька посидеть - хорошо придумали. Уютненько", - оценил министр.Президент также впечатлился маралами.Путин часто выбирает тайгу для отпуска, который длится обычно несколько дней. В этих поездках его нередко сопровождает Шойгу.
https://radiosputnik.ria.ru/20210324/bayden-1602683117.html
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Путин и Шойгу прогуливаются по склонам заповедника
Путин и Шойгу на осеннем отдыхе прогуливаются по склонам заповедника.
2021-09-26T00:32
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владимир путин
00:32 26.09.2021 (обновлено: 02:47 26.09.2021)
Опубликованы кадры отдыха Путина в тайге
Опубликовано видео отдыха президента Путина и главы Минобороны Шойгу в тайге
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.
Кадры отдыха президента России Владимира Путина
в тайге показал телеканал "Россия 24"
, на них глава государства запечатлен вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.
На видео президент во время отпуска в начале сентября ловит с помощью удочки рыбу, гуляет по горам, сплавляется на катере по реке.
Кроме того, глава государства переночевал в палатке. Шойгу, обращаясь к сидящему в ней Путину, заметил: "Солидно". Тот в ответ пошутил, что если лучше работать, будет лучше, и рассмеялся вместе с Шойгу.
Глава Минобороны обратил внимание на изображение камина, которое было в палатке президента. "Это камин, между прочим он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите", - пригласил Шойгу Путин.
"У огонька посидеть - хорошо придумали. Уютненько", - оценил министр.
Президент также впечатлился маралами.
"Огромные маралы просто. Я таких еще не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной", - сказал Путин, выразив мнение, что если бы эти животные выступали на Олимпийских играх, им не было бы равных.
Путин часто выбирает тайгу для отпуска, который длится обычно несколько дней. В этих поездках его нередко сопровождает Шойгу.