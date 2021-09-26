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Жителей Японии предупредили о надвигающемся тайфуне "Миндул"
Жителей Японии предупредили о надвигающемся тайфуне "Миндул" - РИА Новости, 26.09.2021
Жителей Японии предупредили о надвигающемся тайфуне "Миндул"
Японские метеорологи предупреждают, что надвигающийся на страну с юго-востока тайфун "Миндул" набрал разрушительную мощь, и призывают заранее предпринять... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T13:48
2021-09-26T13:48
2021-09-26T13:48
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ТОКИО, 26 сен – РИА Новости. Японские метеорологи предупреждают, что надвигающийся на страну с юго-востока тайфун "Миндул" набрал разрушительную мощь, и призывают заранее предпринять необходимые меры безопасности.По данным Главного метеорологического агентства страны, давление в центре циклона сейчас составляет 920 гектопаскалей и будет продолжать падать. Сила ветра в настоящее время достигает 55 метров в секунду, при порывах – до 75 метров в секунду. В течение ближайших суток сила ветра может возрасти вплоть до 85 метров в секунду при порывах.Эксперты предупреждают, что циклон может подойти к центральным и восточным районам страны, в частности к Токио, уже 1 октября, принеся с собой ливневые дожди и штормовой ветер. В связи с этим специалисты призывают власти и жителей регионов, которые находятся по курсу прохождения тайфуна, заранее предпринять необходимые меры безопасности.
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в мире, токио, япония
Жителей Японии предупредили о надвигающемся тайфуне "Миндул"
Японские метеорологи предупредили о надвигающемся тайфуне "Миндул"