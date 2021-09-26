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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210926/taliby-1751873259.html
Жителям афганской провинции Гильменд запретили брить бороды
Жителям афганской провинции Гильменд запретили брить бороды - РИА Новости, 26.09.2021
Жителям афганской провинции Гильменд запретили брить бороды
Талибы запретили стильные прически и бритье бород в провинции Гильменд на юге Афганистана, говорится в письме талибов. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T14:00
2021-09-26T14:00
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
россия
мохаммад хасан ахунд
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КАБУЛ, 26 сен - РИА Новости. Талибы запретили стильные прически и бритье бород в провинции Гильменд на юге Афганистана, говорится в письме талибов.Должностные лица министерства исламской ориентации на встрече с представителями мужских парикмахерских в столице провинции городе Лашкаргах рекомендовали не делать укладки волос и не брить бороды. В распоряжении, распространенном в соцсетях, также содержится просьба не включать в помещениях парикмахерских музыку или гимны.Афганские СМИ ранее сообщили, что "Талибан"* упразднил в Афганистане министерство по делам женщин и заменил его министерством исламской ориентации (министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного). Талибы уже изменили вывеску с названием на здании министерства.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210924/taliby-1751586811.html
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд
14:00 26.09.2021
 
Жителям афганской провинции Гильменд запретили брить бороды

Жителям афганской провинции Гильменд запретили брить бороды и носить стильные прически

© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* в аэропорту Кабула
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© AP Photo / Bernat Armangue
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КАБУЛ, 26 сен - РИА Новости. Талибы запретили стильные прически и бритье бород в провинции Гильменд на юге Афганистана, говорится в письме талибов.
Должностные лица министерства исламской ориентации на встрече с представителями мужских парикмахерских в столице провинции городе Лашкаргах рекомендовали не делать укладки волос и не брить бороды. В распоряжении, распространенном в соцсетях, также содержится просьба не включать в помещениях парикмахерских музыку или гимны.
Афганские СМИ ранее сообщили, что "Талибан"* упразднил в Афганистане министерство по делам женщин и заменил его министерством исламской ориентации (министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного). Талибы уже изменили вывеску с названием на здании министерства.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещена в России
Делегация движения Талибан (запрещено в РФ), прибывшая на переговоры с правительством Афганистан - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 11:30Сказано в эфире
Почему "Талибан"* просит помощи со снятием санкций ООН именно у России?
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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