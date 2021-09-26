Жителям афганской провинции Гильменд запретили брить бороды
Жителям афганской провинции Гильменд запретили брить бороды и носить стильные прически
© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* в аэропорту Кабула
© AP Photo / Bernat Armangue
КАБУЛ, 26 сен - РИА Новости. Талибы запретили стильные прически и бритье бород в провинции Гильменд на юге Афганистана, говорится в письме талибов.
Должностные лица министерства исламской ориентации на встрече с представителями мужских парикмахерских в столице провинции городе Лашкаргах рекомендовали не делать укладки волос и не брить бороды. В распоряжении, распространенном в соцсетях, также содержится просьба не включать в помещениях парикмахерских музыку или гимны.
Афганские СМИ ранее сообщили, что "Талибан"* упразднил в Афганистане министерство по делам женщин и заменил его министерством исламской ориентации (министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного). Талибы уже изменили вывеску с названием на здании министерства.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещена в России