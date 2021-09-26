https://ria.ru/20210926/tadzhikistan-1751870494.html

Талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана

Талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана - РИА Новости, 26.09.2021

Талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана

Исполняющий обязанности замглавы сформированного движением "Талибан"* правительства Афганистана Абдул Гани Барадар заявил, что Таджикистан вмешивается во... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T13:21

2021-09-26T13:21

2021-09-26T17:17

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Исполняющий обязанности замглавы сформированного движением "Талибан"* правительства Афганистана Абдул Гани Барадар заявил, что Таджикистан вмешивается во внутренние дела страны."На каждое действие есть противодействие", — сказал он в интервью телеканалу Al-Jazeera.Вчера талибы заявили, что направили в провинцию Тахар у таджикской границы тысячу спецназовцев. В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы, 15 августа боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Это происходило на фоне выхода американского контингента: в ночь на 31 августа военные покинули аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Впоследствии талибы сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210925/afganistan-1751771244.html

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в мире, талибан, таджикистан, афганистан