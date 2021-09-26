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Нарышкин рассказал о международном сотрудничестве СВР по Афганистану
Нарышкин рассказал о международном сотрудничестве СВР по Афганистану - РИА Новости, 26.09.2021
Нарышкин рассказал о международном сотрудничестве СВР по Афганистану
Служба внешней разведки РФ сотрудничает со всеми разведками региона по тематике Афганистана, в том числе со спецслужбами Ирана и Пакистана, заявил директор СВР... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T10:40
2021-09-26T10:40
2021-09-26T10:40
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
центральная азия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ сотрудничает со всеми разведками региона по тематике Афганистана, в том числе со спецслужбами Ирана и Пакистана, заявил директор СВР Сергей Нарышкин."Нормализация ситуации в Афганистане относится уже к компетенции всех региональных держав и стран Центральной Азии, Китая, Индии, Пакистана, Ирана, и, конечно, России. В этом отношении разведкам очень важно работать вместе, и должен вам сказать, что мы сотрудничаем практически со всеми странами, которые я назвал", - сказал он в интервью телеканалу RT.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210925/afganistan-1751771244.html
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в мире, талибан, афганистан, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральная азия, россия
Нарышкин рассказал о международном сотрудничестве СВР по Афганистану
Глава СВР Нарышкин рассказал о сотрудничестве ведомства с другими странами по Афганистану