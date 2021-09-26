https://ria.ru/20210926/strelba-1751903847.html

Студент из Туркмении при стрельбе в Перми помог спасти более 20 человек

Студент из Туркмении при стрельбе в Перми помог спасти более 20 человек - РИА Новости, 26.09.2021

Студент из Туркмении при стрельбе в Перми помог спасти более 20 человек

При стрельбе в пермском госуниверситете студент из Туркмении помог группе более чем из 20 человек быстро эвакуироваться за пределы кампуса, сообщила... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T19:58

2021-09-26T19:58

2021-09-26T21:04

общество

туркмения

россия

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 26 сен — РИА Новости. При стрельбе в пермском госуниверситете студент из Туркмении помог группе более чем из 20 человек быстро эвакуироваться за пределы кампуса, сообщила пресс-служба вуза.Во время трагедии учащийся третьего курса химического факультета Овезберди Сабыров находился на первом этаже и ждал начала третьей пары. Внезапно он услышал звуки выстрелов, мимо него с криками побежали студенты. На глазах Сабырова ранило охранника."Овезберди понимал, что оставаться на месте крайне небезопасно, нужно искать запасной выход. Студент собрал своих туркменских и русских друзей, заодно прихватив всех, кто был рядом, и повел в сторону корпуса семь", — говорится в сообщении на сайте учебного заведения.В корпусе № 7 группе студентам показали эвакуационный выход. Таким образом, Сабыров смог вывести на улицу более 20 человек.Сабыров побежал за пределы кампуса, по пути предупредил прохожих об опасности и позвонил в полицию.Как указали в университете, Сабыров знал, как правильно действовать в подобных ситуациях: на родине в Туркмении два года отслужил в армии.Трагедия произошла утром в понедельник в Пермском национальном исследовательском университете. Студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл огонь в здании, жертвами стали шесть человек, 47 пострадали. При задержании он оказывал сопротивление, в результате чего получил тяжелое ранение, его госпитализировали.Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Бекмансурову грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

https://ria.ru/20210925/vyplata-1751778801.html

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туркмения

россия

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общество, туркмения, россия, стрельба в пермском госуниверситете