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Студент из Туркмении при стрельбе в Перми помог спасти более 20 человек
Студент из Туркмении при стрельбе в Перми помог спасти более 20 человек - РИА Новости, 26.09.2021
Студент из Туркмении при стрельбе в Перми помог спасти более 20 человек
При стрельбе в пермском госуниверситете студент из Туркмении помог группе более чем из 20 человек быстро эвакуироваться за пределы кампуса, сообщила... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T19:58
2021-09-26T19:58
2021-09-26T21:04
общество
туркмения
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 26 сен — РИА Новости. При стрельбе в пермском госуниверситете студент из Туркмении помог группе более чем из 20 человек быстро эвакуироваться за пределы кампуса, сообщила пресс-служба вуза.Во время трагедии учащийся третьего курса химического факультета Овезберди Сабыров находился на первом этаже и ждал начала третьей пары. Внезапно он услышал звуки выстрелов, мимо него с криками побежали студенты. На глазах Сабырова ранило охранника."Овезберди понимал, что оставаться на месте крайне небезопасно, нужно искать запасной выход. Студент собрал своих туркменских и русских друзей, заодно прихватив всех, кто был рядом, и повел в сторону корпуса семь", — говорится в сообщении на сайте учебного заведения.В корпусе № 7 группе студентам показали эвакуационный выход. Таким образом, Сабыров смог вывести на улицу более 20 человек.Сабыров побежал за пределы кампуса, по пути предупредил прохожих об опасности и позвонил в полицию.Как указали в университете, Сабыров знал, как правильно действовать в подобных ситуациях: на родине в Туркмении два года отслужил в армии.Трагедия произошла утром в понедельник в Пермском национальном исследовательском университете. Студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл огонь в здании, жертвами стали шесть человек, 47 пострадали. При задержании он оказывал сопротивление, в результате чего получил тяжелое ранение, его госпитализировали.Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Бекмансурову грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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общество, туркмения, россия, стрельба в пермском госуниверситете
19:58 26.09.2021 (обновлено: 21:04 26.09.2021)
Студент из Туркмении при стрельбе в Перми помог спасти более 20 человек
Студент Сабыров при стрельбе в пермском госуниверситете помог спасти более 20 человек
ПЕРМЬ, 26 сен — РИА Новости. При стрельбе в пермском госуниверситете студент из Туркмении помог группе более чем из 20 человек быстро эвакуироваться за пределы кампуса, сообщила пресс-служба вуза.
Во время трагедии учащийся третьего курса химического факультета Овезберди Сабыров находился на первом этаже и ждал начала третьей пары. Внезапно он услышал звуки выстрелов, мимо него с криками побежали студенты. На глазах Сабырова ранило охранника.
"Овезберди понимал, что оставаться на месте крайне небезопасно, нужно искать запасной выход. Студент собрал своих туркменских и русских друзей, заодно прихватив всех, кто был рядом, и повел в сторону корпуса семь", — говорится в сообщении на сайте учебного заведения.
В корпусе № 7 группе студентам показали эвакуационный выход. Таким образом, Сабыров смог вывести на улицу более 20 человек.
"Оказавшись рядом с запасным выходом корпуса семь, студент увидел, что выбежать первым и как можно скорее позвать помощь, ему не удастся: слишком много людей у выхода. Овезберди мгновенно решил выпрыгнуть с первого этажа в окно", — отметили в пресс-службе.
Сабыров побежал за пределы кампуса, по пути предупредил прохожих об опасности и позвонил в полицию.
Как указали в университете, Сабыров знал, как правильно действовать в подобных ситуациях: на родине в Туркмении
два года отслужил в армии.
Трагедия произошла утром в понедельник в Пермском национальном исследовательском университете. Студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл огонь в здании, жертвами стали шесть человек, 47 пострадали. При задержании он оказывал сопротивление, в результате чего получил тяжелое ранение, его госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Бекмансурову грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.