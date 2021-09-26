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Эксперты спрогнозировали неминуемый отказ от политики "печатного станка"
Эксперты спрогнозировали неминуемый отказ от политики "печатного станка" - РИА Новости, 26.09.2021
Эксперты спрогнозировали неминуемый отказ от политики "печатного станка"
Монетарное стимулирование экономики (или QE — программа количественного смягчения) вошло в арсенал регуляторов большинства стран мира, однако этот процесс не... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T07:45
2021-09-26T15:44
экономика
сша
промсвязьбанк
цены на нефть
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Монетарное стимулирование экономики (или QE — программа количественного смягчения) вошло в арсенал регуляторов большинства стран мира, однако этот процесс не может продолжаться бесконечно, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.Эксперт добавляет, что сохранение подобной денежно-кредитной политики на "длинной дистанции" представляется нецелесообразным, потому что регулятор лишается инструментов борьбы с будущими кризисами и в какой-то момент должен смениться стимулирующей бюджетной политикой. Он заключает, что, вполне вероятно, мы станем свидетелями этого процесса в ближайшее десятилетие.Михаил Королюк из "ИФК Солид" говорит, что ранее печатание денег было экстренными мерами монетарных властей для чрезвычайных ситуаций, а сейчас стало обыденной ситуацией. Эксперт добавляет, что высочайшая доступность ликвидности в течение длительного времени привела к структурным изменениям — бизнесы и государства привыкли жить в этой реальности и выход из нее будет сопровождаться болью."Невозможно заливать весь мир бесконечной ликвидностью, не вызвав тяжелых последствий в самом фундаменте современной экономики. Выход может быть плановым, упорядоченным, осознанным. Однако он тяжел по политическим соображениям и потому будет постоянно откладываться и осуществляться медленными темпами. Рано или поздно, с болью и разрушениями, но слезть с "печатного станка" придется", — отмечает эксперт.Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка считает, что на текущий момент мировая экономика не готова слезать с "печатного станка". Эксперт отмечает, что изымать стимулы действительно тяжело, даже в США, где наиболее развит финансовый рынок, — поэтому мировые регуляторы будут всячески пытаться откладывать ужесточение монетарной политики."Решение возникающих экономических и финансовых проблем в современной экономике посредством увеличения госдолга и активов на счетах центробанков — вполне естественный процесс ухода от больших потрясений, связанных с банкротством неэффективных игроков и переформатированием рынка труда, чреватых снижением уровня жизни", — отмечает эксперт.
https://realty.ria.ru/20210921/investitsii-1751021043.html
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экономика, сша, промсвязьбанк, цены на нефть
07:45 26.09.2021 (обновлено: 15:44 26.09.2021)
 
Эксперты спрогнозировали неминуемый отказ от политики "печатного станка"

Эксперты спрогнозировали неизбежный отказ мировой экономики от политики "печатного станка"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПроцесс производства российских банкнот
Процесс производства российских банкнот - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Монетарное стимулирование экономики (или QE — программа количественного смягчения) вошло в арсенал регуляторов большинства стран мира, однако этот процесс не может продолжаться бесконечно, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.

"Методы монетарного стимулирования экономики в последние годы прочно вошли в арсенал регуляторов большинства стран мира. Основное преимущество этого подхода заключается в том, что это меры быстрого воздействия, которые не только снижают стоимость заемного капитала для компаний, но и способствуют стабилизации обстановки в финансовом секторе в критические моменты", — отмечает Александр Кудрин из "Атона".

Эксперт добавляет, что сохранение подобной денежно-кредитной политики на "длинной дистанции" представляется нецелесообразным, потому что регулятор лишается инструментов борьбы с будущими кризисами и в какой-то момент должен смениться стимулирующей бюджетной политикой. Он заключает, что, вполне вероятно, мы станем свидетелями этого процесса в ближайшее десятилетие.
Михаил Королюк из "ИФК Солид" говорит, что ранее печатание денег было экстренными мерами монетарных властей для чрезвычайных ситуаций, а сейчас стало обыденной ситуацией. Эксперт добавляет, что высочайшая доступность ликвидности в течение длительного времени привела к структурным изменениям — бизнесы и государства привыкли жить в этой реальности и выход из нее будет сопровождаться болью.
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"Невозможно заливать весь мир бесконечной ликвидностью, не вызвав тяжелых последствий в самом фундаменте современной экономики. Выход может быть плановым, упорядоченным, осознанным. Однако он тяжел по политическим соображениям и потому будет постоянно откладываться и осуществляться медленными темпами. Рано или поздно, с болью и разрушениями, но слезть с "печатного станка" придется", — отмечает эксперт.
Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка считает, что на текущий момент мировая экономика не готова слезать с "печатного станка". Эксперт отмечает, что изымать стимулы действительно тяжело, даже в США, где наиболее развит финансовый рынок, — поэтому мировые регуляторы будут всячески пытаться откладывать ужесточение монетарной политики.
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"Решение возникающих экономических и финансовых проблем в современной экономике посредством увеличения госдолга и активов на счетах центробанков — вполне естественный процесс ухода от больших потрясений, связанных с банкротством неэффективных игроков и переформатированием рынка труда, чреватых снижением уровня жизни", — отмечает эксперт.
 
ЭкономикаСШАПромсвязьбанкЦены на нефть
 
 
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