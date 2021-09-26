https://ria.ru/20210926/soyuz-1751878850.html

Космический турист предпочел "Союз" кораблю Маска из-за надежности техники

Космический турист предпочел "Союз" кораблю Маска из-за надежности техники - РИА Новости, 26.09.2021

Космический турист предпочел "Союз" кораблю Маска из-за надежности техники

Потенциальный новый космический турист выбрал российский корабль "Союз", а не корабль Илона Маска Crew Dragon из-за надёжности отечественной космической... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T14:59

2021-09-26T14:59

2021-09-26T14:59

космос - риа наука

dragon spacex

федор юрчихин

space adventures

илон маск

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Потенциальный новый космический турист выбрал российский корабль "Союз", а не корабль Илона Маска Crew Dragon из-за надёжности отечественной космической техники, рассказал глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко в ходе лекции "Уроки космоса с Фёдором Юрчихиным" на ВДНХ."Один из потенциальных космических туристов, с которым мы сейчас ведем переговоры - у него позиция: он хочет лететь только на "Союзе". Буквально на прошлой неделе с ним разговаривали. Да, он с уважением относится ко всему, что делает Илон Маск, он считает, что у него статистика безопасных полетов пока недостаточно большая", - сказал Костенко.

https://ria.ru/20210926/kosmos-1751873127.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, dragon spacex, федор юрчихин, space adventures, илон маск