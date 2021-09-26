https://ria.ru/20210926/sochi-1751853967.html

Активная фаза циклона в Сочи ослабла

Активная фаза циклона в Сочи ослабла - РИА Новости, 26.09.2021

Активная фаза циклона в Сочи ослабла

Сильный циклон с дождями на территории Сочи ослабевает, оперативные группы спасателей завершили основную работу, сейчас реки находятся в руслах, угрозы... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T10:32

2021-09-26T10:32

2021-09-26T11:36

происшествия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

адлер

красная поляна

ливневые дожди в сочи

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751796640_83:0:3724:2048_1920x0_80_0_0_765c99516bc2043070200980f5930256.jpg

СОЧИ, 26 сен - РИА Новости. Сильный циклон с дождями на территории Сочи ослабевает, оперативные группы спасателей завершили основную работу, сейчас реки находятся в руслах, угрозы затопления нет, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Ранее отмечалось, что с 25 сентября в Сочи действует режим экстренного предупреждения из-за непогоды."Активная фаза действия циклона... завершена... В настоящее время реки находятся в руслах, угрозы затопления нет", - отмечается в релизе.При этом, как добавили в МЧС края, более 50 оперативных групп органов местного самоуправления продолжают работу по контролю анормальных погодных условий на территории курорта.Утром 25 сентября сильный ливень затронул все участки города. В Лазаревском районе река Буу и Лоо вышли из берегов, в Центральном Сочи от воды рухнула подпорная стена, разбив припаркованные автомобили и затопив подъезд дома. Полностью была подтоплена территория рынка "Фара" в Адлере. На территории Имеретинской низменности на период ливней был отменен этап соревнований Формулы-1, сильный дождь подтопил трассу. На дороге в Кудепсте было повалено дерево, которое парализовало движение транспорта. Участки трассы Джубга-Сочи сначала были подтоплены, а позже на них обрушился камнепад. В горах Красной поляны прошел снег с метелью и установилась минусовая температура. Железнодорожное и авиасообщение было приостановлено на курорте из-за грозового дождя. В Джубге образовались мощные смерчи над морем.Дожди прекратились утром 26 сентября. Сейчас в Сочи пасмурно, без осадков.

https://ria.ru/20210926/sochi-1751845132.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210925/sochi-1751774220.html

краснодарский край

адлер

красная поляна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Затопленные дороги: последствия ливней в Сочи Затопленные дороги: последствия ливней в Сочи 2021-09-26T10:32 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), адлер, красная поляна, ливневые дожди в сочи, новости - туризм