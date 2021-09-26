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Туризм
https://ria.ru/20210926/sochi-1751853967.html
Активная фаза циклона в Сочи ослабла
Активная фаза циклона в Сочи ослабла - РИА Новости, 26.09.2021
Активная фаза циклона в Сочи ослабла
Сильный циклон с дождями на территории Сочи ослабевает, оперативные группы спасателей завершили основную работу, сейчас реки находятся в руслах, угрозы... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T10:32
2021-09-26T11:36
происшествия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
адлер
красная поляна
ливневые дожди в сочи
туризм
новости - туризм
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СОЧИ, 26 сен - РИА Новости. Сильный циклон с дождями на территории Сочи ослабевает, оперативные группы спасателей завершили основную работу, сейчас реки находятся в руслах, угрозы затопления нет, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Ранее отмечалось, что с 25 сентября в Сочи действует режим экстренного предупреждения из-за непогоды."Активная фаза действия циклона... завершена... В настоящее время реки находятся в руслах, угрозы затопления нет", - отмечается в релизе.При этом, как добавили в МЧС края, более 50 оперативных групп органов местного самоуправления продолжают работу по контролю анормальных погодных условий на территории курорта.Утром 25 сентября сильный ливень затронул все участки города. В Лазаревском районе река Буу и Лоо вышли из берегов, в Центральном Сочи от воды рухнула подпорная стена, разбив припаркованные автомобили и затопив подъезд дома. Полностью была подтоплена территория рынка "Фара" в Адлере. На территории Имеретинской низменности на период ливней был отменен этап соревнований Формулы-1, сильный дождь подтопил трассу. На дороге в Кудепсте было повалено дерево, которое парализовало движение транспорта. Участки трассы Джубга-Сочи сначала были подтоплены, а позже на них обрушился камнепад. В горах Красной поляны прошел снег с метелью и установилась минусовая температура. Железнодорожное и авиасообщение было приостановлено на курорте из-за грозового дождя. В Джубге образовались мощные смерчи над морем.Дожди прекратились утром 26 сентября. Сейчас в Сочи пасмурно, без осадков.
https://ria.ru/20210926/sochi-1751845132.html
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краснодарский край
адлер
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Затопленные дороги: последствия ливней в Сочи
Затопленные дороги: последствия ливней в Сочи
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происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), адлер, красная поляна, ливневые дожди в сочи, новости - туризм
10:32 26.09.2021 (обновлено: 11:36 26.09.2021)
 
Активная фаза циклона в Сочи ослабла

ГУ МЧС по Краснодарскому краю: активная фаза циклона в Сочи ослабла

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкАвтомобиль на улице Мира в Сочи, затопленной после сильного дождя
Автомобиль на улице Мира в Сочи, затопленной после сильного дождя - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 26 сен - РИА Новости. Сильный циклон с дождями на территории Сочи ослабевает, оперативные группы спасателей завершили основную работу, сейчас реки находятся в руслах, угрозы затопления нет, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее отмечалось, что с 25 сентября в Сочи действует режим экстренного предупреждения из-за непогоды.
Сотрудники коммунальной службы ликвидируют последствия сильного дождя в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
Вчера, 08:13
Мэр Сочи рассказал о восстановлении города после удара стихии
"Активная фаза действия циклона... завершена... В настоящее время реки находятся в руслах, угрозы затопления нет", - отмечается в релизе.
При этом, как добавили в МЧС края, более 50 оперативных групп органов местного самоуправления продолжают работу по контролю анормальных погодных условий на территории курорта.
Утром 25 сентября сильный ливень затронул все участки города. В Лазаревском районе река Буу и Лоо вышли из берегов, в Центральном Сочи от воды рухнула подпорная стена, разбив припаркованные автомобили и затопив подъезд дома. Полностью была подтоплена территория рынка "Фара" в Адлере. На территории Имеретинской низменности на период ливней был отменен этап соревнований Формулы-1, сильный дождь подтопил трассу. На дороге в Кудепсте было повалено дерево, которое парализовало движение транспорта. Участки трассы Джубга-Сочи сначала были подтоплены, а позже на них обрушился камнепад. В горах Красной поляны прошел снег с метелью и установилась минусовая температура. Железнодорожное и авиасообщение было приостановлено на курорте из-за грозового дождя. В Джубге образовались мощные смерчи над морем.
Дожди прекратились утром 26 сентября. Сейчас в Сочи пасмурно, без осадков.
Девушки на набережной подтопленного пляжа в поселке Кудепста Хостинского района Сочи - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 15:44В России
Ливни в Сочи вызвали перебои в работе авиа- и железнодорожного транспорта
 
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