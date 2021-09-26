https://ria.ru/20210926/sochi-1751845132.html

Мэр Сочи рассказал о восстановлении города после удара стихии

Мэр Сочи рассказал о восстановлении города после удара стихии - РИА Новости, 26.09.2021

Мэр Сочи рассказал о восстановлении города после удара стихии

Осадки прекратились практически во всех районах Сочи, основные работы по ликвидации последствий непогоды выполнены, город постепенно восстанавливается после... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T08:13

2021-09-26T08:13

2021-09-26T11:37

общество

сочи

ливневые дожди в сочи

алексей копайгородский

новости - туризм

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СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Осадки прекратились практически во всех районах Сочи, основные работы по ликвидации последствий непогоды выполнены, город постепенно восстанавливается после удара стихии, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своём Telegram-канале.Ранее из-за сильных дождей на курорте 25 сентября было объявлено экстренное предупреждение."Основные работы по ликвидации последствий стихии завершены. Город возвращается к привычной жизни... Осадки прекратились во всех районах курорта", - написал Копайгородский.Как подчёркивает глава муниципалитета, с самого утра субботы в Сочи работает 100 единиц техники и более 160 человек для ликвидации последствий непогоды. Сейчас в городе восстановлено железнодорожное и авиасообщение, в Имеретинской низменности, где проходит этап гонок "Формула-1" используется специальная техника для отвода воды на случай ливней, курорты горного кластера также вернулись в штатный режим работы, автомобильные трассы свободны для передвижения. Однако пляжи по-прежнему остаются закрытыми из-за шторма, режим экстренного предупреждения продолжает действовать."Оперативный штаб продолжает работу, синоптики прогнозируют вечером и ночью дожди", - заключил Копайгородский.

https://radiosputnik.ria.ru/20210925/sochi-1751774220.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сочи, ливневые дожди в сочи, алексей копайгородский, новости - туризм