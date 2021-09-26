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Мэр Сочи рассказал о восстановлении города после удара стихии
Мэр Сочи рассказал о восстановлении города после удара стихии - РИА Новости, 26.09.2021
Мэр Сочи рассказал о восстановлении города после удара стихии
Осадки прекратились практически во всех районах Сочи, основные работы по ликвидации последствий непогоды выполнены, город постепенно восстанавливается после... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T08:13
2021-09-26T11:37
общество
сочи
ливневые дожди в сочи
алексей копайгородский
новости - туризм
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СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Осадки прекратились практически во всех районах Сочи, основные работы по ликвидации последствий непогоды выполнены, город постепенно восстанавливается после удара стихии, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своём Telegram-канале.Ранее из-за сильных дождей на курорте 25 сентября было объявлено экстренное предупреждение."Основные работы по ликвидации последствий стихии завершены. Город возвращается к привычной жизни... Осадки прекратились во всех районах курорта", - написал Копайгородский.Как подчёркивает глава муниципалитета, с самого утра субботы в Сочи работает 100 единиц техники и более 160 человек для ликвидации последствий непогоды. Сейчас в городе восстановлено железнодорожное и авиасообщение, в Имеретинской низменности, где проходит этап гонок "Формула-1" используется специальная техника для отвода воды на случай ливней, курорты горного кластера также вернулись в штатный режим работы, автомобильные трассы свободны для передвижения. Однако пляжи по-прежнему остаются закрытыми из-за шторма, режим экстренного предупреждения продолжает действовать."Оперативный штаб продолжает работу, синоптики прогнозируют вечером и ночью дожди", - заключил Копайгородский.
https://radiosputnik.ria.ru/20210925/sochi-1751774220.html
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общество, сочи, ливневые дожди в сочи, алексей копайгородский, новости - туризм
08:13 26.09.2021 (обновлено: 11:37 26.09.2021)
 
Мэр Сочи рассказал о восстановлении города после удара стихии

Мэр Сочи Копайгородский сообщил о завершении основных работ после непогоды

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальной службы ликвидируют последствия сильного дождя в Сочи
Сотрудники коммунальной службы ликвидируют последствия сильного дождя в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Осадки прекратились практически во всех районах Сочи, основные работы по ликвидации последствий непогоды выполнены, город постепенно восстанавливается после удара стихии, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своём Telegram-канале.
Ранее из-за сильных дождей на курорте 25 сентября было объявлено экстренное предупреждение.
"Основные работы по ликвидации последствий стихии завершены. Город возвращается к привычной жизни... Осадки прекратились во всех районах курорта", - написал Копайгородский.
Как подчёркивает глава муниципалитета, с самого утра субботы в Сочи работает 100 единиц техники и более 160 человек для ликвидации последствий непогоды. Сейчас в городе восстановлено железнодорожное и авиасообщение, в Имеретинской низменности, где проходит этап гонок "Формула-1" используется специальная техника для отвода воды на случай ливней, курорты горного кластера также вернулись в штатный режим работы, автомобильные трассы свободны для передвижения. Однако пляжи по-прежнему остаются закрытыми из-за шторма, режим экстренного предупреждения продолжает действовать.
"Оперативный штаб продолжает работу, синоптики прогнозируют вечером и ночью дожди", - заключил Копайгородский.
Девушки на набережной подтопленного пляжа в поселке Кудепста Хостинского района Сочи - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 15:44В России
Ливни в Сочи вызвали перебои в работе авиа- и железнодорожного транспорта
 
ОбществоСочиЛивневые дожди в СочиАлексей КопайгородскийНовости - Туризм
 
 
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