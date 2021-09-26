https://ria.ru/20210926/smuggling-1751587187.html

Замешаны даже дипломаты: секреты украинской контрабанды в ЕС

Замешаны даже дипломаты: секреты украинской контрабанды в ЕС - РИА Новости, 26.09.2021

Замешаны даже дипломаты: секреты украинской контрабанды в ЕС

В футбольных мячах и буханках хлеба, по воздуху в беспилотниках и по воде в контейнерах, даже под водой — Украина стала главным поставщиком контрабандных... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T08:00

2021-09-26T08:00

2021-09-26T08:06

украина

европа

молдавия

румыния

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Дмитрий Романенко. В футбольных мячах и буханках хлеба, по воздуху в беспилотниках и по воде в контейнерах, даже под водой — Украина стала главным поставщиком контрабандных табачных изделий в Европу. Поток настолько мощный, что румынские полицейские требуют созвать Высший совет обороны. Причем украинский контрафакт реализуют и на внутреннем рынке.База контрабандистовВ поле вблизи села Хлиная Микэ Единецкого района Молдавии — настоящая взлетно-посадочная полоса с электрическими маячками. Туда приземлялся украинский Ан-2, набитый сигаретами. Отличный перевалочный пункт. Но в сентябре отлаженную схему нарушили молдавские полицейские: троих контрабандистов схватили на месте, четвертого — белоруса — догнали, еще двоих ищут.Румынские силовики жалуются, что у них нет ни оборудования, ни навыков для эффективного противодействия трансграничным преступлениям. "Хоть война не началась и на нас не напали русские, дыра в воздушных границах очевидна", — указывают в полицейском профсоюзе Europol. И просят государство снабдить всем необходимым для борьбы с "пиратами нелегального извоза".Проблему признают и на Украине, где производят контрафакт или небрендовые сигареты. Никто этому особо не мешает. Прибыль огромна.Если в Киеве за пачку курева просят от пяти гривен, то полякам сбывают по пять-шесть злотых (30-37 гривен). Чем дальше на запад, тем больше навар. Стоимость одной партии — три тысячи пачек без акцизных марок — доходит до десяти тысяч долларов. И контрабандой занимаются порой люди с высоким положением в обществе.В марте на границе задержали несколько человек, которые незаконно пытались ввезти в Польшу на служебном автомобиле 16 килограммов золота и более восьми тысяч блоков сигарет на сумму около полутора миллионов гривен (четыре миллиона рублей). Среди них были действующий атташе по консульским вопросам посольства Украины в Польше, его отец, который ранее тоже работал в дипведомстве, и чиновник из Закарпатской области.Изобретательность и коррупцияКонтрабандные сигареты путешествуют по-разному. Очень часто — в контейнерах по морю или железной дороге. Польские пограничники рассказывают о сигаретах в шинах автомобилей и велосипедов, внутри книг, среди конфет и вафель.Впрочем, все это — вчерашний день. Современные контрабандисты больше полагаются на беспилотники. Зимой сигареты крепят в плавучих контейнерах, замаскированных под льдины. А иногда товар в герметичных коробках доставляют подводные курьеры в гидрокостюмах.В ЕС регулярно закрывают подпольные склады на приграничных территориях, но меньше нелегальных сигарет не становится. "В некоторых регионах контрабанда — единственное средство заработка. Это кормит тысячи людей", — объясняет эксперт украинского Института будущего Игорь Тышкевич. Потребители тоже экономят, покупая серую продукцию. Не внакладе и силовики — скандалы из-за "крышевания" возникают регулярно.Летом Служба безопасности Украины задержала очередную банду с контрафактными сигаретами почти на десять миллионов гривен (27 миллионов рублей). Товар предназначался для одной из стран Центральной Азии. В очередной раз заговорили о том, что с этим бизнесом надо как-то бороться. Высказался и президент Владимир Зеленский, признавший, что контрабанда табачных изделий наносит ущерб государственному бюджету на 12 миллиардов гривен (32,5 миллиарда рублей).Пандемия ужесточила пограничный контроль, и "курьеры" это, конечно, тоже почувствовали. В прошлом году конфисковали почти 12 миллионов пачек — на треть меньше, чем в 2019-м, но все-таки больше, чем в 2018-м. По мере того как сообщение между Украиной и ЕС восстанавливается, нелегальный промысел возвращается к прежним объемам.С другой стороны, серую торговлю стимулировало общее падение доходов из-за мирового карантина.Замкнутый кругУкраинские производители нелегальной продукции ориентируются и на внутренний рынок. А там спрос большой. Директор по внешним связям компании "Филип Моррис Украина" Наталья Бондаренко констатирует: "Основной причиной роста незаконной торговли табачными изделиями стало то, что из-за резких повышений акцизного налога цены на легальную продукцию растут гораздо быстрее, чем доходы потребителей"."Семьдесят пять процентов контрафакта вроде бы контрабандного происхождения. Но более половины сигарет на внутреннем рынке — продукция без указания производителя. Мы подозреваем, что она на самом деле местная, хотя и оформлена "под контрабанду", чтобы ввести в заблуждение потребителя, а также запутать контролирующие и правоохранительные органы", — считают в отраслевой ассоциации "Укртютюн".Почти половина контрафакта, возможно, производится на Львовской табачной фабрике, выпускающей сигареты марки ТМ Compliment. В украинских СМИ много писали о ее владельце, депутате Львовского областного совета Григории Козловском, обвиняли его в незаконном промысле, но без всякого результата. Его партнер по бизнесу, депутат Львовского горсовета Алексей Ризник — адвокат, защищает в том числе и Козловского.Журналисты установили, что два депутата придумали очень удобную схему, позволяющую продавать сигареты без уплаты акциза. Часть продукции они беспошлинно сбывают в магазинах duty free в аэропортах — вполне законно. Но на них же оформляют и то, что реализуют в других торговых точках. Масштабы впечатляют. Так, согласно официальной статистике, только в ноябре-декабре 2020-го магазины duty free в киевском аэропорту Жуляны продали 530 584 блока сигарет — по 23 блока на каждого пассажира.Фокусничают с акцизами и другие производители. Вот одно из недавних сообщений украинской налоговой службы: "Судебные эксперты проанализировали пачки сигарет Marshal, Pull, Palermo, UT. Установлено, что марки акцизного налога изготовлены не на государственном предприятии "Полиграфкомбинат Украина", осуществляющем их официальный выпуск. То есть это контрафакт".Также пользуются лазейкой в законодательстве, позволяющей не платить акциз за сигареты, находящиеся в стране "в режиме транзита". На деле же "транзитное" курево продают украинцам.Интересно, что даже если жуликов и задерживают, то наказывают, как правило, лишь мелких исполнителей, а крупная рыба выходит сухой из воды. К тому же владельцы конфискованного груза идут потом в суд и возвращают товар себе, жалуются в украинской налоговой. А если заинтересован и нарушитель, и контролер — круг замыкается. Разрывать его никому не выгодно.

https://ria.ru/20210301/kontrabanda-1599391738.html

https://ria.ru/20181013/1530564429.html

https://ria.ru/20170919/1505083379.html

украина

европа

молдавия

румыния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, европа, молдавия, румыния, владимир зеленский