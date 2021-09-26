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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210926/siriya-1751887060.html
Американские военные при высадке десанта в Сирии убили трех человек
Американские военные при высадке десанта в Сирии убили трех человек - РИА Новости, 26.09.2021
Американские военные при высадке десанта в Сирии убили трех человек
Американские военные застрелили трех человек во время высадки десанта в провинции Дейр-эз-Зор на юго-востоке Сирии, передает госагентство САНА со ссылкой на... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T16:13
2021-09-26T16:37
война в сирии
в мире
сша
сирия
эль-хасаке
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Американские военные застрелили трех человек во время высадки десанта в провинции Дейр-эз-Зор на юго-востоке Сирии, передает госагентство САНА со ссылкой на источники.По их данным, военнослужащие высадились с вертолетов в деревне Эш-Шухейль и открыли огонь по домам и сельскохозяйственным угодьям.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.Так, накануне по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым сирийский министр иностранных дел Фейсал Микдад в очередной раз заявил, что Москва и Дамаск требуют от военных США покинуть САР как можно скорее.Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, сирия, эль-хасаке
16:13 26.09.2021 (обновлено: 16:37 26.09.2021)
 
Американские военные при высадке десанта в Сирии убили трех человек

САНА: американские военные при высадке десанта на юго-востоке Сирии убили трех человек

© AFP 2021 / Delil SouleimanАмериканский спецназ в Сирии
Американский спецназ в Сирии - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© AFP 2021 / Delil Souleiman
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Американские военные застрелили трех человек во время высадки десанта в провинции Дейр-эз-Зор на юго-востоке Сирии, передает госагентство САНА со ссылкой на источники.
По их данным, военнослужащие высадились с вертолетов в деревне Эш-Шухейль и открыли огонь по домам и сельскохозяйственным угодьям.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Так, накануне по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым сирийский министр иностранных дел Фейсал Микдад в очередной раз заявил, что Москва и Дамаск требуют от военных США покинуть САР как можно скорее.
Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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