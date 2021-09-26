https://ria.ru/20210926/siriya-1751887060.html

Американские военные при высадке десанта в Сирии убили трех человек

Американские военные при высадке десанта в Сирии убили трех человек - РИА Новости, 26.09.2021

Американские военные при высадке десанта в Сирии убили трех человек

Американские военные застрелили трех человек во время высадки десанта в провинции Дейр-эз-Зор на юго-востоке Сирии, передает госагентство САНА со ссылкой на... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T16:13

2021-09-26T16:13

2021-09-26T16:37

война в сирии

в мире

сша

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эль-хасаке

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Американские военные застрелили трех человек во время высадки десанта в провинции Дейр-эз-Зор на юго-востоке Сирии, передает госагентство САНА со ссылкой на источники.По их данным, военнослужащие высадились с вертолетов в деревне Эш-Шухейль и открыли огонь по домам и сельскохозяйственным угодьям.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.Так, накануне по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым сирийский министр иностранных дел Фейсал Микдад в очередной раз заявил, что Москва и Дамаск требуют от военных США покинуть САР как можно скорее.Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210923/siriya-1751538046.html

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в мире, сша, сирия, эль-хасаке