https://ria.ru/20210926/sibir-1751691263.html

"Секрет бессмертия". Случайная находка изменила историю Сибири

"Секрет бессмертия". Случайная находка изменила историю Сибири - РИА Новости, 26.09.2021

"Секрет бессмертия". Случайная находка изменила историю Сибири

Российские ученые обнаружили уникальные реликвии ханты и манси. Артефакты пролили свет на один из главных вопросов: во что родственные племена верили на самом... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T08:00

2021-09-26T08:00

2021-09-26T08:07

религия

березовский район

новосибирская область

обь

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Никита Бизин. Российские ученые обнаружили уникальные реликвии ханты и манси. Артефакты пролили свет на один из главных вопросов: во что родственные племена верили на самом деле. Их религия оказалась сложнее, чем считалось ранее. О том, кому на самом деле поклонялись обитатели Югры, — в материале РИА Новости.Сложнее, чем кажетсяСеверные народы неохотно посвящают чужаков в свои тайны. Особенно если речь заходит о культах. Многие уверены, что у населявших территорию России племен были довольно примитивные верования. Однако недавно ученые опровергли это утверждение.Исследователи новосибирского Института археологии и этнографии во время экспедиции по Югре в деревенских избах в Березовском районе ХМАО нашли необычные ритуальные предметы. В их числе — воинский шлем, причем в несколько раз больше обычного."Исходя из размеров, его можно назвать богатырским. Однако атрибут воина не надевали на голову. Его клали на спину коня при жертвоприношении. На реликвии изображено солнце — символ божества Мир-Суснэ-Хума", — рассказывает историк Аркадий Бауло.По его словам, находка говорит о развитости верований ханты и манси. В первом тысячелетии нашей эры эти народности заселили правый берег Оби. А к XV веку у них сложились черты материальной и духовной культуры — в том числе язык и религия. В основном занимались охотой и рыболовством, в землях южнее, где жили манси, — также скотоводством и земледелием.Это — версия ученых. Сами же ханты и манси описывают свою историю через миф о сотворении мира. Согласно ему, Вселенную создал верховный бог Нуми-Торум. Для этого он приказал гагаре трижды нырнуть на дно Мирового моря. Оттуда птица должна была достать плодородный ил. В божественных руках он быстро разрастался, и вскоре появилась земля. Чтобы укрепить твердь, Нуми-Торум бросил на нее драгоценный пояс. Так, согласно легенде, возник Уральский хребет с его самоцветами — именно там изначально обитали племена.Вселенную верховный владыка разделил на три сферы: небеса, землю и преисподнюю. Все пространства соединены между собой проходами. С земли наверх ведет мифическое Мировое древо, а вниз — разлом в гигантской скале. Правда, странствие по мирам доступно не каждому. Ханты и манси считали, что совершить подобное "турне" способны лишь боги и шаманы.Боги как людиА людей верховный бог, согласно мифологии, сперва хотел создать из лиственницы. Но получились страшные великаны — менквы, которыми и по сей день ханты пугают непослушных детей.Вторая попытка, уже из ивового дерева, обмазанного глиной, удалась. Но и тут не обошлось без злого рока. Брат Нуми-Торума, злобный Куль-Отыр, подменил фигурки людей. Поэтому человеческий род оказался слабым. Все недостатки обитатели Югры списывают на происки темного бога.Сперва человек был бессмертным: смерть считали сном, после которого жизнь начиналась заново. Почему вечную жизнь, по мифам, утратили — предмет споров исследователей.Ученые обнаружили два рассказа. В первом говорится, что у верховного бога Нуми-Торума был сын Мир-Суснэ-Хум. И люди почему-то полюбили его больше, чем отца. За это верховный владыка сделал их смертными.По другой версии, виноват злой Куль-Отыр. Легенда гласит: однажды к богу пришла собака, хозяин которой умер. Чтобы оживить усопшего, творец посоветовал животному положить покойнику на голову гнилое дерево, а на ноги — камень. Но Куль-Отыр специально запутал пса — и тот сделал все наоборот."Это — распространенный миф о происхождении смерти. Люди стали умирать из-за ошибки, совершенной в начале времен. Примечательно, что в ханты-мансийском мифе "неправильным" оказывается христианский обряд, по которому гроб закапывают в землю", — объясняет этнограф Владимир Петрухин.Отсюда еще один интересный феномен. До сих пор, выяснили ученые, коренные жители Югры оставляют гробы на всеобщее обозрение. А рядом — груды одежды, которую носил покойник. Считается, что вещи связаны с человеком навсегда.Также вблизи кладут лодку или сани — в зависимости от времени года. Это должно облегчить путь в загробный мир.Свидетельствуют мертвыеНайденные учеными погребения указывают на то, что религия хантов и манси не была столь проста, как кажется.В 2017-м на береговой окраине города Горноправдинска (Ханты-Мансийский район) археологи раскопали ценную находку — хорошо сохранившийся гроб, выдолбленный из ствола лиственницы. Скорее всего, его изготовили в середине XIX века."Глинистая почва послужила отличным изолятором от влаги и воздуха. Благодаря этому можно обнаружить довольно много органического материала в хорошей сохранности", — рассказал журналистам заведующий Югорской лабораторией археологии и этнологии Александр Кениг.Он отметил, что при вскрытии колоды (так называется гроб) не нашли предметов христианского культа. Это свидетельствует о самостоятельности религиозной традиции северных народов даже после вхождения в состав России.Годом позже Новосибирский краеведческий музей обнародовал артефакты с раскопок вблизи поселка Сузун. Это литые бронзовые фигурки возрастом около полутора тысяч лет. Тем не менее предметы прекрасно сохранились. По мнению ученых, их использовали в погребальных обрядах. Важно, что эта находка — не единственная."Ранее такие же артефакты обнаружили на территории современного Алтайского края. Там есть погребения и поселения той эпохи. Их очень много на территории Новосибирской области, но сильно севернее нашего раскопа", — рассказал руководитель археологической экспедиции Сергей Росляков.Теперь, добавил он, можно с уверенностью говорить: религиозная традиция ханты и манси не ограничивалась областью их проживания, а оказывала огромное влияние на соседние народы.

https://ria.ru/20210730/shamany-1743499146.html

березовский район

новосибирская область

обь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

березовский район, новосибирская область, обь, аналитика - религия и мировоззрение