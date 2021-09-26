Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210926/shvetsiya-1751885997.html
Главный эпидемиолог Швеции назвал верным отказ от карантина из-за COVID-19
Главный эпидемиолог Швеции назвал верным отказ от карантина из-за COVID-19
Главный эпидемиолог Швеции назвал верным отказ от карантина из-за COVID-19
Бороться с пандемией коронавируса можно только вакцинацией, и власти Швеции поступили правильно, решив не вводить локдаун, заявил главный эпидемиолог страны... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T16:08
2021-09-26T16:29
распространение коронавируса
в мире
швеция
евросоюз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577662364_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_499bdfa26dcdb7f9475c6dfe4ad8d4a4.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Бороться с пандемией коронавируса можно только вакцинацией, и власти Швеции поступили правильно, решив не вводить локдаун, заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл в интервью порталу Unherd.Вирусолог признал, что власти недооценили способность распространения инфекции, но в то же время обратил внимание на ситуацию в других европейских странах."Если посмотреть, например, на избыточную смертность, в Швеции дела обстоят совсем не плохо, по этому показателю страна находится на четвертом или пятом месте с конца в Евросоюзе", — пояснил Тегнелл.Решение не вводить карантин по примеру других государств он объяснил традициями в королевстве."Между населением, правительством и агентствами существует высокий уровень уважения и доверия", — уточнил эпидемиолог.Также он заявил, что власти решили вводить меры точечно — не закрывать школы или спортивные площадки, так как это практически не влияло на передачу вируса. В то же время в стране ввели ограничения на работу ресторанов, где инфекция распространялась активнее.Тегнелл назвал вакцинацию единственным способом контролировать распространение коронавируса, подчеркнув при этом, что полностью избавиться от инфекции не получится."Мы с самого начала пытались доказать, что это болезнь, с которой мы должны научиться жить", — пояснил он.Эпидемиолог добавил, что к такому выводу приходят все больше стран. Тегнелл призвал готовиться к тому, что в будущем "по несколько случаев COVID-19 в больницах" может стать нормой — такой же, как и грипп или другие инфекции.По данным Университета Хопкинса, за время пандемии в Швеции зарегистрировали 1,15 миллиона случаев заражения коронавирусом, 14,8 тысячи человек умерли. При этом уровень смертности в пересчете на один миллион жителей в несколько раз превысил показатели соседних стран: 1452 летальных исхода в Швеции против 155, 191 и 454 в Норвегии, Финляндии и Дании соответственно.Власти страны попали под резкую критику как за границей, так и внутри королевства. Причиной обвинений стало почти полное отсутствие ограничений и лишь рекомендации по самоизоляции. Сам Тегнелл ранее признавал, что королевство совершило ошибку на начальном этапе, не сумев полностью оградить от инфекции жителей домов престарелых, что привело к высокой смертности.В то же время эксперты отмечали и сильную сторону шведской стратегии, направленной на личную ответственность граждан.
https://ria.ru/20210925/koronavirus-1751751800.html
https://ria.ru/20210925/volna-1751731247.html
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577662364_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_363215f9e582a17e1b869c99c2117b0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, швеция, евросоюз, здоровье - общество, коронавирус covid-19
16:08 26.09.2021 (обновлено: 16:29 26.09.2021)
 
Главный эпидемиолог Швеции назвал верным отказ от карантина из-за COVID-19

Главный эпидемиолог Швеции Тегнелл назвал верным отказ страны от карантина из-за COVID-19

© AFP 2021 / Jonathan NackstrandПрохожие в медицинских масках в Стокгольме
Прохожие в медицинских масках в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© AFP 2021 / Jonathan Nackstrand
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Бороться с пандемией коронавируса можно только вакцинацией, и власти Швеции поступили правильно, решив не вводить локдаун, заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл в интервью порталу Unherd.
Вирусолог признал, что власти недооценили способность распространения инфекции, но в то же время обратил внимание на ситуацию в других европейских странах.
"Если посмотреть, например, на избыточную смертность, в Швеции дела обстоят совсем не плохо, по этому показателю страна находится на четвертом или пятом месте с конца в Евросоюзе", — пояснил Тегнелл.
Решение не вводить карантин по примеру других государств он объяснил традициями в королевстве.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 11:01
Мясников назвал категорию людей, защищенных от коронавируса
"Между населением, правительством и агентствами существует высокий уровень уважения и доверия", — уточнил эпидемиолог.
Также он заявил, что власти решили вводить меры точечно — не закрывать школы или спортивные площадки, так как это практически не влияло на передачу вируса. В то же время в стране ввели ограничения на работу ресторанов, где инфекция распространялась активнее.
Тегнелл назвал вакцинацию единственным способом контролировать распространение коронавируса, подчеркнув при этом, что полностью избавиться от инфекции не получится.
"Мы с самого начала пытались доказать, что это болезнь, с которой мы должны научиться жить", — пояснил он.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 02:10Распространение коронавируса
Вирусолог рассказал о предпосылках новой волны COVID-19
Эпидемиолог добавил, что к такому выводу приходят все больше стран. Тегнелл призвал готовиться к тому, что в будущем "по несколько случаев COVID-19 в больницах" может стать нормой — такой же, как и грипп или другие инфекции.
По данным Университета Хопкинса, за время пандемии в Швеции зарегистрировали 1,15 миллиона случаев заражения коронавирусом, 14,8 тысячи человек умерли. При этом уровень смертности в пересчете на один миллион жителей в несколько раз превысил показатели соседних стран: 1452 летальных исхода в Швеции против 155, 191 и 454 в Норвегии, Финляндии и Дании соответственно.
Власти страны попали под резкую критику как за границей, так и внутри королевства. Причиной обвинений стало почти полное отсутствие ограничений и лишь рекомендации по самоизоляции. Сам Тегнелл ранее признавал, что королевство совершило ошибку на начальном этапе, не сумев полностью оградить от инфекции жителей домов престарелых, что привело к высокой смертности.
В то же время эксперты отмечали и сильную сторону шведской стратегии, направленной на личную ответственность граждан.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля 2020, 14:35Инфографика
Скорость распространения нового коронавируса
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаВ миреШвецияЕвросоюзЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09Источник заявил, что к чиновникам крымских курортов "возникли вопросы"
04:55Вучич назвал условие, при котором Сербия отреагирует на обострение в Косово
04:44Премьер Испании поздравил СДПГ c результатами выборов в бундестаг
04:32Согласно прогнозу, "Левые" не проходят в бундестаг
04:23Ученые раскрыли тайну древнейших ювелирных украшений
04:19В Хабаровском крае спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26
04:09Названы самые тяжелые для возврата кредиты
04:02На Камчатке частный вертолет завалился при посадке на бок
04:00Немцы дали Украине совет на фоне ее учений с НАТО
03:58Российские дипломаты призвали предоставить медпомощь Ярошенко
03:54В Приморье пропали три туристки
03:38Исследование: почти половина россиян готовы переехать в новые города Сибири
03:27НАСА и Boeing помогают в расследовании причин появления трещин на МКС
03:21Немецкий политолог заявил, что Германия "развернулась" от России
03:18Юрист рассказал о доплатах пенсионерам в октябре
03:07Жители Канарских островов укрылись в домах из-за приближения лавы к морю
03:00Ученые рассказали, как тренировки влияют на гипертоников
03:00Эксперты рассказали, когда за долги по ипотеке начинают отбирать жилье
02:50Глава YouTube рассчитывает продолжить работу сервиса в России
02:46Россияне запатентовали технологию контроля сахара в крови без уколов
Лента новостейМолния