https://ria.ru/20210926/shvetsiya-1751885997.html
Главный эпидемиолог Швеции назвал верным отказ от карантина из-за COVID-19
Главный эпидемиолог Швеции назвал верным отказ от карантина из-за COVID-19
Главный эпидемиолог Швеции назвал верным отказ от карантина из-за COVID-19
Бороться с пандемией коронавируса можно только вакцинацией, и власти Швеции поступили правильно, решив не вводить локдаун, заявил главный эпидемиолог страны... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T16:08
2021-09-26T16:08
2021-09-26T16:29
распространение коронавируса
в мире
швеция
евросоюз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Бороться с пандемией коронавируса можно только вакцинацией, и власти Швеции поступили правильно, решив не вводить локдаун, заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл в интервью порталу Unherd.Вирусолог признал, что власти недооценили способность распространения инфекции, но в то же время обратил внимание на ситуацию в других европейских странах."Если посмотреть, например, на избыточную смертность, в Швеции дела обстоят совсем не плохо, по этому показателю страна находится на четвертом или пятом месте с конца в Евросоюзе", — пояснил Тегнелл.Решение не вводить карантин по примеру других государств он объяснил традициями в королевстве."Между населением, правительством и агентствами существует высокий уровень уважения и доверия", — уточнил эпидемиолог.Также он заявил, что власти решили вводить меры точечно — не закрывать школы или спортивные площадки, так как это практически не влияло на передачу вируса. В то же время в стране ввели ограничения на работу ресторанов, где инфекция распространялась активнее.Тегнелл назвал вакцинацию единственным способом контролировать распространение коронавируса, подчеркнув при этом, что полностью избавиться от инфекции не получится."Мы с самого начала пытались доказать, что это болезнь, с которой мы должны научиться жить", — пояснил он.Эпидемиолог добавил, что к такому выводу приходят все больше стран. Тегнелл призвал готовиться к тому, что в будущем "по несколько случаев COVID-19 в больницах" может стать нормой — такой же, как и грипп или другие инфекции.По данным Университета Хопкинса, за время пандемии в Швеции зарегистрировали 1,15 миллиона случаев заражения коронавирусом, 14,8 тысячи человек умерли. При этом уровень смертности в пересчете на один миллион жителей в несколько раз превысил показатели соседних стран: 1452 летальных исхода в Швеции против 155, 191 и 454 в Норвегии, Финляндии и Дании соответственно.Власти страны попали под резкую критику как за границей, так и внутри королевства. Причиной обвинений стало почти полное отсутствие ограничений и лишь рекомендации по самоизоляции. Сам Тегнелл ранее признавал, что королевство совершило ошибку на начальном этапе, не сумев полностью оградить от инфекции жителей домов престарелых, что привело к высокой смертности.В то же время эксперты отмечали и сильную сторону шведской стратегии, направленной на личную ответственность граждан.
https://ria.ru/20210925/koronavirus-1751751800.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, швеция, евросоюз, здоровье - общество, коронавирус covid-19
16:08 26.09.2021 (обновлено: 16:29 26.09.2021)
Главный эпидемиолог Швеции назвал верным отказ от карантина из-за COVID-19
Главный эпидемиолог Швеции Тегнелл назвал верным отказ страны от карантина из-за COVID-19
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.
Бороться с пандемией коронавируса можно только вакцинацией, и власти Швеции
поступили правильно, решив не вводить локдаун, заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл в интервью порталу Unherd
.
Вирусолог признал, что власти недооценили способность распространения инфекции, но в то же время обратил внимание на ситуацию в других европейских странах.
"Если посмотреть, например, на избыточную смертность, в Швеции дела обстоят совсем не плохо, по этому показателю страна находится на четвертом или пятом месте с конца в Евросоюзе
", — пояснил Тегнелл.
Решение не вводить карантин по примеру других государств он объяснил традициями в королевстве.
"Между населением, правительством и агентствами существует высокий уровень уважения и доверия", — уточнил эпидемиолог.
Также он заявил, что власти решили вводить меры точечно — не закрывать школы или спортивные площадки, так как это практически не влияло на передачу вируса. В то же время в стране ввели ограничения на работу ресторанов, где инфекция распространялась активнее.
Тегнелл назвал вакцинацию единственным способом контролировать распространение коронавируса, подчеркнув при этом, что полностью избавиться от инфекции не получится.
"Мы с самого начала пытались доказать, что это болезнь, с которой мы должны научиться жить", — пояснил он.
Эпидемиолог добавил, что к такому выводу приходят все больше стран. Тегнелл призвал готовиться к тому, что в будущем "по несколько случаев COVID-19 в больницах" может стать нормой — такой же, как и грипп или другие инфекции.
По данным Университета Хопкинса, за время пандемии в Швеции зарегистрировали 1,15 миллиона случаев заражения коронавирусом, 14,8 тысячи человек умерли. При этом уровень смертности в пересчете на один миллион жителей в несколько раз превысил показатели соседних стран: 1452 летальных исхода в Швеции против 155, 191 и 454 в Норвегии
, Финляндии
и Дании
соответственно.
Власти страны попали под резкую критику как за границей, так и внутри королевства. Причиной обвинений стало почти полное отсутствие ограничений и лишь рекомендации по самоизоляции. Сам Тегнелл ранее признавал, что королевство совершило ошибку на начальном этапе, не сумев полностью оградить от инфекции жителей домов престарелых, что привело к высокой смертности.
В то же время эксперты отмечали и сильную сторону шведской стратегии, направленной на личную ответственность граждан.