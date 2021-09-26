https://ria.ru/20210926/sanktsii-1751876461.html

В Кремле рассказали о реакции России в случае введения США новых санкций

В Кремле рассказали о реакции России в случае введения США новых санкций - РИА Новости, 26.09.2021

В Кремле рассказали о реакции России в случае введения США новых санкций

Россия будет отвечать мудро, если США введут новый санкционный список против россиян, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T14:25

2021-09-26T14:25

2021-09-26T18:41

сша

дмитрий песков

владимир соловьев (телеведущий)

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен — РИА Новости. Россия будет отвечать мудро, если США введут новый санкционный список против россиян, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Нам придется отвечать мудро. И я не сомневаюсь, что, как всегда, президент Путин, который формулирует у нас основные направления внешней политики по Конституции, проявит эту мудрость, если это нужно будет", — сказал Песков на телеканале "Россия 1" в интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва. Кремль. Путин".По его словам, до сведения президента доведена информация о попытке введения новых санкций и заявлениях конгрессменов США.

https://ria.ru/20210926/sanktsii-1751876124.html

сша

россия

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сша, дмитрий песков, владимир соловьев (телеведущий), россия