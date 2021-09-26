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В Кремле рассказали о реакции России в случае введения США новых санкций
В Кремле рассказали о реакции России в случае введения США новых санкций - РИА Новости, 26.09.2021
В Кремле рассказали о реакции России в случае введения США новых санкций
Россия будет отвечать мудро, если США введут новый санкционный список против россиян, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T14:25
2021-09-26T18:41
сша
дмитрий песков
владимир соловьев (телеведущий)
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен — РИА Новости. Россия будет отвечать мудро, если США введут новый санкционный список против россиян, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Нам придется отвечать мудро. И я не сомневаюсь, что, как всегда, президент Путин, который формулирует у нас основные направления внешней политики по Конституции, проявит эту мудрость, если это нужно будет", — сказал Песков на телеканале "Россия 1" в интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва. Кремль. Путин".По его словам, до сведения президента доведена информация о попытке введения новых санкций и заявлениях конгрессменов США.
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сша, дмитрий песков, владимир соловьев (телеведущий), россия
14:25 26.09.2021 (обновлено: 18:41 26.09.2021)
 
В Кремле рассказали о реакции России в случае введения США новых санкций

Песков: в случае введения США новых санкций Россия будет отвечать мудро

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен — РИА Новости. Россия будет отвечать мудро, если США введут новый санкционный список против россиян, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Нам придется отвечать мудро. И я не сомневаюсь, что, как всегда, президент Путин, который формулирует у нас основные направления внешней политики по Конституции, проявит эту мудрость, если это нужно будет", — сказал Песков на телеканале "Россия 1" в интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва. Кремль. Путин".
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
Вчера, 14:22
Песков назвал возможные санкции против россиян глупостью
По его словам, до сведения президента доведена информация о попытке введения новых санкций и заявлениях конгрессменов США.
 
СШАДмитрий ПесковВладимир Соловьев (телеведущий)Россия
 
 
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